Ryzen 3 5100 a Ryzen 7 5700. AMD chystá levné procesory s jádry Zen 3, ale bez PCIe 4.0

AMD teď vypustilo, nebo ještě vypustí nové procesory Ryzen 5 5600X3D a Ryzen 5 7500F, které se ale budou prodávat jen lokálně – první v USA, druhý zase v Číně. Ale vedle toho by mohly na trh přijít ještě další modely. Ne úplně nové, protože to budou CPU založená na starších čipech s architekturou Zen 3. Půjde tedy o další levné modely pro platformu AM4, která u AMD nyní pokrývá nabídku levnějších procesorů, zatímco nejlevnější modely AM5 mají cenový práh relativně vysoko.

O těchto procesorech se teď objevily informace nebo zmínky z více zdrojů, což by mohlo naznačovat, že se chystá jejich vypuštění na volný trh. Nejpádnější doklad jejich existence je, že se objevily v seznamech podporovaných CPU pro základní desky platformy AM4 – konkrétně u desek Gigabyte.

Ryzen 3 5100

První z těchto procesorů, které by se asi mohly během léta objevit v obchodech, je Ryzen 3 5100. Má čtyři jádra Zen 3 a osm vláken, takty jsou 3,8 GHz v základu a 4,2 GHz v boostu, TDP je 65 W. Nevýhodou bude ořezaná 8MB L3 cache, která ubere z herního výkonu (to ovšem i relativně nízké frekvence).

Mohlo by jít o vůbec první čtyřjádrový model s touto architekturou, který se bude dát volně koupit. AMD totiž sice má čtyřjádrové APU Ryzen 3 5300G, ale to je jenom v hotových počítačích a na volném trhu samostatných komponent chybí. Pokud by Ryzen 3 5100 byl prodávaný samostatně, mohl by být náhražkou.

Ryzen 3 5100 v seznamu podporovaných procesorů desky Gigabyte X570 Aorus Xtreme Autor: Gigabyte

Jde dokonce o derivát modelu 5300G, protože tento procesor není založený na čipletové architektuře Vermeer, ale jde o monolitické 7nm APU Cezanne. Bohužel ale s deaktivovanou grafikou, takže bude použitelný jen v kombinaci se samostatnou kartou, typicky v laciné herní sestavě.

Ryzen 7 5700

Spolu s tímto procesorem by zřejmě mohl na trh přijít ještě model Ryzen 7 5700, jenž se také objevil v seznamech podporovaných CPU. Ten je velmi podobným případem, opět jde o APU Cezanne bohužel s vypnutým GPU (AMD takto možná zužitkovává zmetky z výroby notebookových procesorů, v kterých se kusy křemíku s nefunkční grafikou nemohou uplatnit).

Tento model ale bude mít zachovaných všech osm jader a 16 vláken, takže bude výkonnější alternativou již prodávaného Ryzenu 5 5500. Procesor také bude mít 16MB L3 cache. Takt je 3,7 GHz v základu a 4,6 GHz v maximálním boostu, stále při 65W TDP. Mělo by jít o téměř shodný procesor, jako je APU Ryzen 7 5700G (jen základní takt je o stovku MHz nižší), avšak s deaktivovanou grafikou, a tím pádem snad nižší cenou.

Ryzen 7 5700 v seznamu podporovaných procesorů desky Gigabyte X570 Aorus Xtreme Autor: Gigabyte

Nevýhoda je, že kvůli použití čipu Cezanne mají tyto procesory vedle malé L3 cache také řadič jen pro PCI Express 3.0, což bude brzdit nová SSD a také aktuální grafické karty – zejména ty používající jen osm linek (stejný problém jako u Ryzenu 5 5500). Proti Ryzenu 7 5700X (což je Vermeer s PCIe 4.0 a 32MB L3 cache) bude tedy asi výkon ve hrách o dost níž.

Tyto procesory by pro vás nemusely být žádným překvapením, protože se o nich objevily informace již více než před rokem (v březnu 2022). Z nějakého důvodu ale trvalo dlouho, než se reálně začaly prodávat, možná kvůli tomu, že na trhu se poté vyvinulo velké přezásobení, s kterým mělo AMD značné problémy, a až teď snad byly ony plné sklady Ryzenů jakž takž zpracovány. Ryzen 7 5700 byl zřejmě uvolněn alespoň pro OEM trh, takže se objevil v hotových počítačích, Ryzen 3 5100 ale podle všeho ne. To, že se aktuálně opět vynořují zmínky o těchto procesorech, by ale mohlo znamenat, že je AMD vypustí do běžného prodeje a mohly by se u nás eventuálně objevit. Zatím to nicméně nemáme potvrzené.

