Konečně APU pro socket AM5. AMD uvádí Ryzen 8000G „Hawk Point“ s grafikou RDNA 3

Včera začalo CES 2024 a hlavní hardwaroví výrobci zde představili své novinky. Nvidia grafiky GeForce RTX 4000 Super, AMD Radeon RX 7600 XT, ale také nové procesory pro socket AM5. A to dlouho vyhlížená „APU“ pro socket AM5, tedy monolitické procesory odvozené od notebookových, které jsou energeticky efektivnější a mají integrované docela silné GPU. Nyní odhalená generace Ryzen 8000 „Hawk Point“ takto kombinuje Zen 4 a grafiku RDNA 3.

Procesory Hawk Point již byly očekávané nějakou dobu a obecně se asi doufalo, že APU pro platformu AM5 vyjdou dříve. Jde o desktopovou verzi 4nm čipu Phoenix, který AMD v noteboocích začalo prodávat loni na jaře jako Ryzen 7040. Nicméně desktopová verze přichází až nyní, když je již ve skutečnosti použitá refreshovaná verze s kódovým označením „Hawk Point“, ze které jsou tvořené mobilní Ryzeny 8000 oznámené minulý měsíc.

Phoenix / Hawk Point a big.LITTLE Phoenix 2

Hawk Point je jako Phoenix SoC s osmi jádry Zen 4 vyráběný 4nm procesem. Čip dále obsahuje integrované GPU s 12 CU architektury RDNA 3, akcelerátor umělé inteligence Ryzen AI používající architekturu XDNA, součásti čipsetu, dvoukanálový řadič pamětí DDR5–5200 a také například nativní podporu 40Gb/s USB4, což dosavadní Ryzeny 7000 nemají.

Řadič PCI Expressu v APU podporuje jen PCIe 4.0, nemá na rozdíl od čipletových Ryzenů 7000 podporu PCIe 5.0. A také obnáší méně linek, dle specifikací AMD poskytuje jen šestnáct. PCIe 4.0 ×8 pro GPU a dvakrát rozhraní PCIe 4.0 ×4 pro NVMe SSD. Pozor tedy na to, že k těmto procesorům nelze připárovat vyšší modely GPU se zachováním plné propustnosti propojení CPU–GPU.





AMD Ryzen 8000G pro desktop (ilustrace) Autor: AMD

Ono integrované GPU by mělo být v plné konfiguraci se 768 shadery vůbec nejvýkonnější integrovanou grafikou v desktopovém PC procesoru. Podle AMD výkonem může rovnat i samostatným grafikám GeForce GTX 1650. Jde ale o oficiální benchmarky, na reálné zhodnocení si počkejte do recenzí.

Pozor: Nižší big.LITTLE modely mají málo linek PCI Express

Levnější část modelů je ovšem založená na menším levnějším čipu „Phoenix 2“, který obsahuje dvě jádra Zen 4, čtyři kompaktní jádra Zen 4c (které se liší tím, že dosahují nižší frekvenci, jejich IPC a instrukční sada jsou ale stejné jako u Zenu 4 – a to včetně AVX-512, které i tato APU podporují). Tento SoC má i menší grafiku s jen 4 CU architektury RDNA 3 a postrádá akcelerátor AI.

Na co si dejte pozor, je konektivita. Phoenix 2 je primárně navržený pro levné notebooky a kvůli tomu má výrazně osekané řadiče. Poskytuje jen 10 linek PCI Express 4.0 (čtyři další jsou použity k připojení čipové sady). Pravděpodobně bude rozdělení takové, že do slotu ×16 pro grafiku povedou z těchto procesorů jen čtyři linky, a dále budou vedena rozhraní PCIe 4.0 ×4 a PCIe 4.0 ×2 do slotů M.2 pro SSD. Při instalaci si tedy pohlídejte, který ze slotů pro SSD na desce má z APU plné čtyři linky, abyste si zbytečně nebrzdili úložiště.

Integrovaná grafika podporující 8K monitory a video

Bez ohledu na použitý čip ale všechny procesory používají provedení do socketu AM5, paměti DDR5 (oficiálně je podporovaná rychlost DDR5–5200 se dvěma moduly včetně dual-rankových, a DDR5–3600 se čtyřmi moduly).

Grafické jádro obou čipů podporuje výstup DisplayPort 2.1 s rychlostí UHBR10 (ta odpovídá schopnostem grafik Radeon RX 7600 / 7600 XT a Intel Arc) a s Adaptive-Sync. Maximální rozlišení, které APU Ryzen 8000G zvládnou, jsou 4K při 240 Hz nebo 8K (7680 × 4320 bodů) při 60 Hz. Multimediální blok podporuje u obou čipů dekodování i enkódování videa ve formátu AV1 až v rozlišení 8K s 10bitovou hloubkou a 60 FPS.

Plně aktivní integrovaná grafika v Ryzenu 7 8700G má podle AMD výkon až na úrovni GeForce GTX 1650 Autor: AMD, via Anandtech

Všechny Ryzeny 8000G mají 65W TDP (maximální turbo spotřeba alias PPT by měla být 88 W). Respektive, TDP je konfigurovatelné, lze ho snížit až na 45 W. Procesory také podle specifikací mají být všechny odemknuté pro přetaktování a podporují Curve Optimizer.

Modely

Plnotučná verze desktopového Hawk Pointu se jmenuje Ryzen 7 8700G a má osm jader, 16 vláken Zen 4 a 16MB L3 cache. Základní takt je 4,2 GHz a maximální boost pak 5,1 GHz, tedy jako u čipletového modelu Ryzen 5 7600.

Integrovaná grafika Radeon 780M má plně aktivní konfiguraci s 12 CU (768 shaderů, 12 RT jader) s frekvencí 2900 MHz. AMD také uvádí výkon AI akcelerátoru Ryzen AI – 16 TOPS. Cena tohoto modelu je 329 $, u nás by tomu po připočtení DPH odpovídalo 8900 Kč / 363 €.

Levnější verzí bude Ryzen 5 8600G s šesti jádry / 12 vlákny a stále 16MB L3 cache. Jeho takty jsou 4,3 GHz–5,0 GHz a bohužel už má výrazně osekané GPU s jen 8 CU (512 shadery), to nese označení Radeon 760M. Jeho takt je až 2800 MHz. Akcelerátor Ryzen AI je zachován. Cena tohoto modelu je oficiálně 229 $, u nás tedy okolo 6200 Kč / 253 €.

Dostáváme se k oněm osekaným modelům založeným na Phoenixu 2. Ryzen 5 8500G má dvě velká jádra Zen 4 a čtyři Zen 4c, celkem 12 vláken. Základní frekvence je 3,5 GHz, maximální boost se liší podle jader. Na velkých jádrech je dosahován takt až 5,0 GHz, ale na Zenech 4c je maximum 3,7 GHz. Procesor má plnou 16MB L3 cache, ale už nikoliv Ryzen AI. Integrovaná grafika Radeon 740M poskytuje 4 CU (256 shaderů) architektury RDNA 3 s taktem maximálně 2800 MHz. Cena je 179 $, což u nás s DPH vychází na cca 4850 Kč / 198 €.

Modely procesorů Ryzen 8000G Hawk Point pro desktopovou platformu AM5 Autor: AMD

Spodkem nabídky je pak Ryzen 3 8300G, čtyřjádro / osmivlákno. Obsahuje ale jen jedno velké jádro Zen 4, to má takty 3,4–4,9 GHz. Malá jádra Zen 4c jsou tři a mají maximální frekvenci 3,6 GHz. Tento procesor má navíc i osekanou L3 cache na 8 MB, asi aby se daly využít i čipy s defektem v kterékoli z těchto tří částí. Jen grafické jádro je Radeon 740M, tedy pořád plně aktivní s 4 CU / 256 shadery / 4 RT jádry. Má však o něco nižší frekvenci 2600 MHz. Cena zde zatím není oficiálně sdělena.

Herní výkon kvůli 8MB L3 cache dost utrpí a poškodí ho asi přítomnost jediného jádra schopného vysokého taktu. Obecně asi tyto hybridní procesory budou vhodné spíše do multimediálních, internetových a kancelářských počítačů. Pokud myslíte na hry, bude vhodnější jít minimálně na model 8600G.

Modely procesorů Ryzen 8000G Hawk Point pro desktopovou platformu AM5 Autor: AMD

V prodeji za tři týdny

Tyto procesory se začnou prodávat 31. 1., tedy ještě tento měsíc, a to v retailu, tedy i samostatně pro soukromé stavitele počítačů. Použít by tyto procesory měly jít ve všech AM5 deskách (v těch, které nemají obrazové výstupy, ale budete potřebovat samostatné GPU). Obvykle ale bude nutné aktualizovat UEFI firmware či jak se říká BIOS. Výrobci desek už hlásí podporu, takže pro většinu modelů by aktualizace již měly být dostupné.

Možnost koupit tyto procesory na volném trhu ale bude zatím platit jen pro Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G a Ryzen 5 8500G. Nejlevnější model Ryzen 3 8300G bude prozatím k mání pouze na OEM trhu, tedy v hotových sestavách, AMD ho alespoň zpočátku nebude prodávat volně v retailu. Počítače s tímto čtyřjádrem se mají do prodeje dostat také o něco později. Celkově se v hotových počítačích Ryzeny 8000G mají zřejmě začít prodávat později než v retailu, až v Q2 2024.

