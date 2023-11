Ruské počítače a servery může ovládnout Čína. Lokální OS se chystá na procesory LoongArch

Podobně jako Čína, také Rusko se dostalo pod různé mezinárodní sankce kvůli válečné agresi proti Ukrajině. Vedlo to k tomu, že se v různých technologiích včetně počítačů snaží hledat alternativní zdroje právě v Číně. Ze začátku se například čekalo, že by tím mohl vzniknout trh pro x86 procesory Zhaoxin, jejich výrobce to ale oficiálně odmítl. Vypadá to však, že by Rusko mohlo začít používat jinou čínskou specialitu – od MIPS odvozené procesory Loongson.

Asi se nedá čekat, že by se na jinou platformu procesorů přesunula spotřebitelská PC, ale vypadá to, že by se CPU Loongson mohla začít používat třeba ve státní správě a institucích či firmách, kde k tomu vznikne nějaký tlak. Ruská distribuce Alt Linux (či Alt OS), která je vyvíjená firmou Basalt SPO přesně pro tyto potřeby, totiž dostala port na architekturu LoongArch, což otevírá cestu (ale ne nutně přímou a už hotovou) k používání CPU Loongson na různých kancelářských PC, pracovních stanicích nebo serverech.

Procesory Loongson tradičně používaly architekturu MIPS s určitými specifiky. Před nedávnem ale firma vyrobila vlastní architekturu LoongArch, byť ta je, zdá se, derivátem předešlé architektury MIPS. Ta je ovšem v podstatě na odchodu (mateřská firma MIPS ji opustila a chce se do budoucna podílet na RISC-V) a IP bylo prodáno do Číny, takže takováto forma převzetí asi již nikomu nevadí.





LoongArch ale kvůli tomu, že se měnilo kódování instrukcí a podobné aspekty, potřebuje port jádra Linux a související userspace platformy. Ten samozřejmě od začátku existuje, protože bez něj by CPU byla nepoužitelná, ale Alt Linux je první celistvou distribucí obsluhující ruský trh, která tyto procesory podporuje a má pro ně port. Alt Linux má momentálně dostupnou „komunitní“ verzi, později má přibýt komerční verze zřejmě s placenou podporou či podobným modelem.

Projekt je přímo podporován výrobcem procesorů Loongson, který dodává dokumentaci procesorů a serverových desek s nimi. Aktuálně je ještě v celkem rané verzi (unstable/experimental), takže komerční nasazení asi nebude úplně blízko, i když první vydání oficiálně považované za stabilní má být již v Q1 2024 (Alt Linux p11). Podle Basalt SPO by mělo být portováno přes 16 000 balíčků z repozitářů Alt Linuxu. Měl by být dostupný mimo jiného kancelářský software (LibreOffice, GIMP) či prohlížeč (port Firefoxu).

Čína před nedávnem uvolnila předchozí restrikce na vývoz procesorů s instrukční sadou LoongArch, které tak nyní mohou být exportovány do Ruska. Aktuální generace LS5000 a budoucí LS6000 (která má údajně mít podobný výkon na 1 MHz jako AMD Zen 3, ale jen asi poloviční takty) by tak mohly být vrhnuty na ruský trh.

Výrobce procesorů Loongson se na rozdíl od jiných firem nemusí bát, že by za export do Ruska skončil na sankčním seznamu, protože USA ho na něj umístily v souvislosti s obavami o vlastní strategickou bezpečnost (které vedly k sankcím na čínský polovodičový průmysl). Toto nemusí platit pro všechny firmy například vyrábějící základní desky nebo komponenty pro hardware, který by do Ruska byl exportován, ale ta hlavní „překážka“ zde asi odpadá.

Příležitost pro LoongArch?

Loongson nikdy neměl příliš velký úspěch. Jeho procesory trpí na typickou nemoc podobných projektů – dlouhé vývojové cykly a technologický skluz, kdy nové procesory této platformy přináší schopnosti a výkony, které standardní produkty na běžném trhu měly už dávno. Nabídka počítačů či serverů s těmito CPU byla vždy silně omezená, takže zde nepochybně pracuje i efekt slepice a vejce, kvůli kterému dost kulhá softwarový ekosystém.

Pokud by Rusko začalo tyto procesory používat ve velkém, mohl by to ekosystém akcelerovat, byť asi pořád nelze mít nějaká přehnaná očekávání. Je otázka, jak velké objemy by Ruský státní a polostátní sektor vůbec odebíral a každopádně dynamiku okolo platforem RISC-V, nemluvě o ARM a x86, Loongson asi nemá šanci napodobit.

Na jednu stranu toto může Rusku poskytnout hardware nahrazující servery nebo počítače, které by jinak bylo zakázáno do země dodat. Na stranu druhou se tím ale vytváří další závislost, tentokrát na Číně a na jedné konkrétní firmě – Loongsony vyvíjí jen jeden výrobce a jak už bylo řečeno, konkurenceschopnost také není ideální. Nemusí jít tedy úplně o výhru a je pravděpodobné, že Rusko se bude snažit obcházet sankce a dál také (nebo spíš primárně) nakupovat západní výpočetní techniku, pokud to půjde, například přes třetí země.

