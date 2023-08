Western Digital ohlásil 28TB pevný disk. Pořád bez HAMR, bude to díky UltraSMR

Seagate teď pozvolna chystá na trh první pevné disky s technologií HAMR, které už jsou zřejmě u prvních zákazníků, ale ještě nebyly oficiálně oznámeny. V kapacitě by jim ale mohlo konkurovat HDD od společnosti Western Digital. Ta ještě HAMR nemá, ale chystané modely Ultrastar DC přesto nabídnou kapacitu 28 TB. Dosáhnou jich ještě stále s technologií záznamu ePMR, ale bude to za cenu použití host-managed šindelového záznamu UltraSMR.

Firma oznámila toto navýšení kapacity, když hlásila kvartální finanční výsledky. CEO firmy v komentáři sdělil, že nyní začíná dodávat klientům vzorky 28TB HDD s technologií UltraSMR. Tento disk je založený na záznamu ePMR či EAMR, tedy energeticky asistovaného záznamu, který ale není zřejmě tak pokročilý jako dříve plánovaná technologie MAMR nebo HAMR (které pomáhají záznamu pomocí mikrovlnného pole a laseru). Na rozdíl od chystaných HAMR disků tak tento model bude postaven na samých osvědčených a zralých technologiích.

Disk by měl mít 10 ploten v serverovém 3,5" provedení s héliovou náplní a patřil by patrně do řady Ultrastar DC HC. Znamená to 2,8 TB na jednu plotnu. WD již nyní nabízí model Ultrastar DC H670 s kapacitou 26 TB, proti němuž by asi novinka měla být inkrementálním vývojem, zvyšujícím kapacitu jednotlivých ploten ještě o kousek dál.





Technologie UltraSMR je postavená na host-managed SMR, což znamená, že šindelový záznam a správa dat ve stopách (tedy zejména nutnost znovu přepisovat data ve vedlejších stopách, jež jsou porušena zápisem nových dat) nejsou řízené firmwarem HDD, ale na úrovni operačního systému PC nebo serveru, ve kterém disk běží.

UltraSMR pevný disk Ultrastar DC H670 Autor: Western Digital

Technologie UltraSMR by měla zvyšovat efektivitu šindelového záznamu díky efektivnějším ECC kódům, menší režii díky host-managed SMR a také asi tím, že používá paměť NAND k uložení metadat místo použití části prostoru na samotných plotnách HDD (tzv. technologie OptiNAND). Nevýhoda je, že disky nejsou široce kompatibilní s jakýmkoli počítačem nebo třeba řadičem v externím boxu, systém musí mít speciální softwarovou podporu. Obvykle tato HDD tedy budou požívat velcí „hyperscaleři“ a podobní zákazníci, kteří na ně budou mít uzpůsobený softwarový stack a své serverové aplikace.

Podle WD by 28TB verze pro takové uživatele měla být jednoduchý upgrade, pokud již používali předchozí 26TB model a kvalifikovali ho pro své servery. 28TB model by tedy neměl strávit ve stádiu testování u zákazníků moc dlouhou dobu a zřejmě by měl poměrně brzo vstoupit do standardní výroby a distribuce. Kdy přesně se to má stát a začnou komerční dodávky ze sériové výroby těchto HDD, ale firma přímo neřekla.

32TB konkurence už s HAMR

Toto HDD bude alespoň pro určité segmenty, kde jsou SMR disky akceptovatelné, konkurencí vůči zmíněným HDD od Seagate s technologií HAMR. Také ty by měly být již v rukou zákazníků. I tato firma je zmiňovala v posledních finančních výsledcích. Zatím sice ještě nebyly přímo oficiálně odhalené jako produkt, ovšem Seagate potvrdila, že je už předběžně dodává vybraným zákazníkům opět asi z řady hyperscalerů. Zde je to ale asi po fázi vzorků a jde již o sériově vyráběné („shipping“) kusy. Bylo řečeno, že tyto první komerční HAMR disky patří do výkonné řady pro servery Exos a mají kapacitu 32 TB.

Více: Záchrana HDD? HAMR disky od Seagate mají kapacitu 32 TB, příští rok už bude 40 TB

Zdroje: Tom's Hardware, AnandTech