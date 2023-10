Povedlo se Intelu zotavit z propadu? Tržby přesáhly 14 miliard $, v Q4 už vyleze na 16 miliard $

Přichází zase čas kvartálních výsledků počítačových firem. Z dvojice hlavních výrobců procesorů má uzávěrku nyní za třetí čtvrtletí (červenec až září) první hotovou Intel. Ten stále zůstává dominantním hráčem na trhu, ale proti dřívějším dobám, kdy byl desetkrát nebo i víckrát větší než AMD, má už teď tržby jen trojnásobné. A navíc se potýká s jejich propadem, takže jeho výsledky zdaleka nejsou taková „nuda“ jako ještě nedávno.

Intel po druhém kvartálu (tržby 12,949 miliardy $) očekával v třetím nárůst tržeb, prognóza byla 13,4 miliardy dolarů (±500 milionů). Společnosti se opět podařilo vlastní odhad předběhnout a dosáhnout tržeb vyšších, než je jeho horní okraj. Ale toto předstižení je nyní o něco menší, než v předešlém kvartálu. Reálné tržby dosáhly 14,158 miliardy $.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2023 Autor: Intel

Ve srovnání s předešlým rokem je to pokles o 8 %, ačkoliv ani Q3 2022 nebylo úplně dobré čtvrtletí. Intel měl hrubou marži 42,5 % (zhoršení o desetinku procentního bodu), ale zlepšil se v provozní marži na negativních 0,1 % proti negativním 1,1 % před rokem. Měl však čistý zisk, který vyšel poměrně malý, ale ne zanedbatelný – 310 milionů $, zhruba 7 centů na jednu akcii. V tomto ale před rokem firma byla o dost úspěšnější se ziskem kolem miliardy (25 centů na akcii), takže v meziročním srovnání čistého zisku zaznamenala 71% pokles. Mimochodem, Intel oznámil, že v Q4 2023 vyplatí dividendu 12,5 centu na jednu akcii, zatímco si na rozsáhlé investice do továren, které nyní potřebuje k růstu, půjčuje nebo čerpá státní podpory.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2023: Jednotlivé segmenty Autor: Intel

Jak se daří jednotlivým částem?

Rozdělení tržeb bylo takové, že více než polovinu tržeb opět tvořily PC procesory a související produkty (například čipsety), oproti dřívějšímu „datacentrickému“ cíli. Divize Client Computing měla tržby 7,867 miliardy $ (meziročně pokles o 3 %), z čehož jsou mimochodem notebooky 4,5 miliardy $ a desktopová PC jen 2,75 miliardy $.





Finanční výsledky Intelu za Q3 2023: Divize PC Autor: Intel

Servery také trpí zhoršením, tržby Intelu v nich (divize Data Center and AI) byly „jen“ 3,814 miliardy $, což je meziročně 10% zhoršení. Divize Network and Edge měla tržby 1,45 miliardy $, což bylo zhoršení dokonce o 32 % proti tomu, jak se jí dařilo před rokem.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2023: Servery Autor: Intel

Intel nedávno oznámil, že plánuje vyčlenit divizi PSG vyrábějící FPGA (dříve Altera) do samostatné firmy a později u ní provést IPO. Tržby této divize nyní jsou zřejmě zahrnuté do Data Center and AI, takže po jejím osamostatnění u ní asi dojde k poklesu o tento „polštář“.

Tip: Intel končí s výrobou FPGA. Osamostatní divizi PSG, která ho stála 17 miliard $, zpeněží ji v IPO

Stoupaly jen tržby divize Mobileye (530 milionů $, +18 %) a Intel Foundry Services, která utržila 311 milionů $ (to je dokonce nárůst o 299 %, protože před rokem byl základ jen 78 milionů $. Zde ale zřejmě došlo k nějaké korekci při změně účetnictví, protože před rokem pro IFS Intel uváděl tržby ne 78, ale 171 milionů $).

Intel Foundry Services je část klíčová pro dlouhodobý růst a konkurenceschopnost Intelu. Firma potřebuje, aby nabalila velký objem výroby pro externí klienty a z IFS udělal mnohamiliardový byznys.

Finanční výsledky Intelu za Q3 2023: Intel Foundy Services a Mobileye Autor: Intel

Prognóza: Odraz až k 16 miliardám tržeb?

Jako vždy je velmi zajímavá prognóza na následující období. Intel očekává v Q4 2023 tržby 14,6–15,6 miliardy dolarů, tedy 15,1 miliardy plus minus 500 milionů $. Také hrubá marže se má o trošku zlepšit na 43,3 % a čtvrtletí bude ziskové (zisk má být okolo 23 centů na akcii).

Ve skutečnosti bude asi výsledek zase lepší. Pokud bychom čekali, že Intel opět překoná horní okraj odhadu jako nyní o cca čtvrtmiliardu dolarů, pak by tržby byly skoro 16 miliard (15,86 miliardy $) a není asi vyloučeno ani dosažení či překročení této kulaté mety.

Při 15,86 miliardách by se jednalo meziroční zlepšení o 13 % proti výsledku 14,042 miliardy $ v Q4 2022. Ale asi stojí za to připomenout, že v Q4 2021 měl Intel tržby 20,528 miliardy $ (proti tomu by to byl výsledek o 23 % zhoršený).

Finanční výsledky Intelu za Q3 2023: Výhled na Q4 2023 Autor: Intel

Pokud (pro ilustraci) budete dále předpokládat tento výsledek 15,86 miliardy $ za Q4, vycházely by Intelu na celý rok 2023 tržby 54,7 miliardy $, což by také vycházelo na stejné 13% zhoršení proti roku proti celému roku 2022, kdy Intel dokázal nashromáždit tržby 63,054 miliardy dolarů. Pokud bychom srovnali s rokem 2021, kdy měl Intel historicky nejvyšší tržby 79,024 miliardy $, je to pokles o 31 %.

Finální výsledky se samozřejmě mohou lišit, zvlášť pokud by se nějak turbulentně vyvíjela politická a bezpečnostní situace ve světa a na to reagovala ta makroekonomická. Finální výsledky za Q4 2023 by měly být oznámené na konci ledna nebo začátkem února 2024.

Zdroje: Intel (1, 2)