Intel končí s výrobou FPGA. Osamostatní divizi PSG, která ho stála 17 miliard $, zpeněží ji v IPO

Intel končí s výrobou FPGA. Osamostatní divizi PSG, která ho stála 17 miliard, zpeněží ji v IPOVypadá to, že po prodeji McAfee Intel možná couvá z další velké investice, kterou v minulosti učinil. Firma v roce 2015 (tedy ještě před největším akciovým boomem křemíkových firem) pohltila za 16,7 miliardy dolarů výrobce FPGA Altera, což pak paradoxně po letech následovalo AMD s Xilinxem, jenž je ale jedničkou tohoto oboru. Nicméné spojení se nezdá být moc úspěšné a teď Intel oznámil, že Alteru zase osamostatní.

Možná to skončí dost paradoxně – nejdřív Intel Alteru koupil, aby měl víc práce pro své továrny, aby ji teď znovu prodal, aby měl na investice do jejich výstavby, když se to vezme s trochou nadsázky. V posledním roce a půl se tržby a zisky Intelu dost snížily a firma dokonce měla ztrátová čtvrtletí a přistupovala k šetření a uzavírání některých svých aktivit – naposled například výroby minipočítačů Nuc. Je pravděpodobné, že nynější krok oznámený s Alterou je také něco, co je třeba chápat v tomto kontextu – tedy snahy Intelu zbavit se mně důležitých a případně méně výnosných aktivit, aby měl víc páry na ty nejdůležitější – procesory a výrobní technologie.

Intel dnes oznámil, že jeho divize Programmable Solutions Group (PSG), která koupí Altery vznikla, bude od firmy oddělena a transformována v samostatnou obchodní entitu. Intel se vyhýbá formulaci o prodeji této divize či o tom, že by šlo o „spin-off“, ale to by mohlo být konečným cílem. Novou (dceřinnou?) firmu, která takto vznikne, bude řídit Sandra Rivera jako CEO (dosud výkonná viceprezidentka v Intelu). COO (provozní ředitel) bude Shannon Poulin, také z Intelu (doteď byl generálním manažerem PSG).





Samostatné fungování PSG začne 1. 1. 2024, přičemž Intel uvádí, že bude firmu různě podporovat a obě společnosti budou „strategicky blízké“. PSG bude dále vyrábět čipy v továrnách Intelu jako klient Intel Foundry Services (IFS) – alespoň prozatím.

Cílem je IPO

Výsledky PSG budou ohlášené coby samostatné společnosti, poprvé po prvním kvartálu roku 2024. Po tomto kroku se PSG bude připravovat na to, aby podstoupila IPO, tedy vstup na burzu. Tento výhled znamená, že Intel zatím neplánuje kompletní odprodej, protože při této primární emisi akcií by sice PSG či lze říct ex-Alteru monetizoval, ale pravděpodobně by si značný podíl nechal.

Nicméně tisková zpráva uvádí, že s případnými zájemci z řad privátních investorů je připraven různě spolupracovat na „akcelerování růstu podnikání“ PSG. Je možné, že dostane takovou nabídku, která ho přesvědčí prodat celou tuto osamostatněnou divizi nějakému dobře platícímu zájemci naráz.

Podobný krok mimochodem Intel v nedávné době provedl se svou divizí MobilEye, vyrábějící čipy pro automobily. Také tu koupil v roce 2017 za poměrně vysokou cenu, aby ji v roce 2022 také pomocí IPO uvedl na burzu a touto cestou monetizoval. Je otázka, zda by k tomuto bylo přistoupeno, pokud by Intel nebyl pod tlakem.

FPGA Altera Stratix V Autor: Intel

Peníze na továrny?

Tisková zpráva neopomíná zmínit, že tento krok je i o vygenerování více zisku pro držitele akcií. Ovšem asi za tím bude i to, že Intel je nucen snižovat své výdaje a zároveň potřebuje velké prostředky na investice do továren a budoucích výrobních procesů, jejichž kapitálová náročnost je masivní a nestále stoupající. Intel bude potřebovat hodně dalšího kapitálu, aby dokázal vytvořit síť linek s dostatečně vysokou kapacitou, aby dokázal konkurovat ekonomické škále TSMC, a současně i konkurenceschopnou technologií.

Více: Velké odhalení plánů Intelu: Foundry Services, otevření továren a x86, ale i víc TSMC

Podle Intelu má divizi PSG osamostatnění vedle otevření možnosti, aby do ní mohli vstoupit privátní či institucionální investoři, také dodat více pružnosti a autonomie což má zase vést k jejímu dalšímu růstu a schopnosti efektivně konkurovat na trhu FPGA. Růst je zrovna něco, co se této divizi pod Intelem moc nedařilo, kvartální výsledky trvale byly někde okolo 500 milionů za čtvrtletí, na čemž zhruba Altera byla už v době akvizice. V poslední době Intel ani tržby divize PSG samostatně neuváděl a nechával je schované v číslech větších divizí.

Při koupi Altery se mělo za to, že Intel dokáže využít synergie s vlastními továrnami, kde budou tato FPGA vyráběna. Jenže zrovna v té době přišel průšvih s 10nm procesem, který místo v roce 2015 šel na trh pořádně až v roce 2019 (a až v roce 2020 měl kvalitní parametry konkurenceschopné 7nm procesu TSMC). Výrobní technologie Intelu, které měly být pro Alteru rozhodující výhodou proti hlavnímu konkurentu Xilinxu, najednou byly nakonec místo toho velký problém. Když se Altera osamostatní (a ještě pak třeba i fakticky odcizí skrze IPO či jinou formu cizího vstupu), dost možná také přejde k výrobě čistě nebo převážně u TSMC. V době akvizice byl Intel občas podezříván z toho, že Alteru koupil, protože měl jinak problémy pro své továrny externí zákazníky získat, takže je otázka, zda vztah vydrží.

Zdroje: LinkedIn, Intel