NUCy nakonec nekončí, ale přejdou pod Asus. Ten převezme značku, výrobu i podporu zákazníků

Velkým překvapením tohoto měsíce bylo oznámení, že Intel končí s výrobou minipočítačů (či barebonů) NUC, které byly dost populární a pod víc jak deset let určily směr tomuto segmentu mini desktopových PC. Intel oznámil, že tento byznys opouští, ale vypadá to, že NUCy nakonec úplně nekončí. O několik dní později bylo oznámeno, že se Intel dohodl s Asusem, který NUCy převezme a v nějaké formě s nimi bude pokračovat, byť asi s určitými změnami.

Vypadá to, že obrat v příběhu divize NUC byl poměrně náhlý, protože pokud by Intel plánoval ji prostě prodat, spíš by se dalo čekat, že to bude oznámeno hned – dohoda s Asusem se tedy možná zrodila narychlo. Každopádně ale Intel oznámil, že se s Asusem dohodl na „seznamu podmínek“, které umožní převést aktivity s minipočítači NUC na tohoto tchajwanského výrobce notebooků, základních desek a dalšího souvisejícího hardware. Asusu bude výroba miniPC a barebonů do portfolia době zapadat, ostatně firma už vlastní verze NUCů má (viz například jeho řadu PN).

Intel uvádí, že tímto bude zachována kontinuita pro uživatele a odběratele NUCů (zejména třeba velké firmy, které si na nich založily kancelářský vozový park). Asus má totiž jednak asi dostat značku, respektive mu ji Intel dovolí užívat pod nějakou licenci. Má ale také převzít podporu, tedy bude dál nabízet servis, softwarovou podporu a náhradní díly. To je něco, čeho se Intel chtěl zbavit, takže poskytnutí těchto služeb (zejména třeba pro embedded trh, kde jsou požadovány velmi dlouhé cykly podpory) je asi pro Intel vítané „plnění“ výměnou za puštění známé značky.

Asus má také vyvíjet nové modely, takže řada NUCů bude pokračovat do budoucna. Není úplně jasné, zda převezme přímo IP a návrhy, na kterých pracoval Intel, nebo tyto budoucí NUCy budou čistě DNA Asusu, tedy něco založeného na jeho designech minipočítačů či kompaktních PC. Nikde se totiž zatím nemluví o tom, že by Asus převzal od Intelu zaměstnance divize NUC.

Mini PCAsus PN50 Autor: Asus

Asus by měl alespoň po nějakou dobu dál prodávat a stavět starší NUCy navržené ještě Intelem (toto nebude obtížné realizovat, protože fyzickou výrobu stejně dělal partner v Asii typu Foxconn / Pegatron atd). Mají to být ty modely, které jsou založené na procesorech Core 10., 11., 12. a 13. generace, tedy od Comet Lake a Ice Lake až po dnešní procesory Alder Lake a Raptor Lake. Nemusí asi nutně jít o všechny verze, uvidíme, zda Asus převezme i přerostlou a možná i překomplikovanou modulární řadu NUC Extreme.

ROG NUC

Minimálně časem Asus mezi NUCy určitě začne přidávat i vlastní designy. Už se objevily informace, že tuto značku firma použije u kompaktního herního počítače, který současně bude patřit do „prémiové“ řady Asus označené ROG – bude to tedy ROG NUC. Prý by v něm mohl být notebookový procesor Intel Meteor Lake a grafika GeForce RTX 4070 Ti (což je desktopový model).

Asus kolem návrhu a výroby NUCů vybuduje novou obchodní divizi. Zřejmě si od převzetí tohoto byznysu slibuje, že v oblasti tohoto druhu mini desktopových počítačů šetřících místo (a také energii) získá větší díl trhu.

Jak bylo zmíněno, toto oznámení asi zatím není o finálním uzavření smluv na převod těchto aktivit (snad kvůli tomu, že jednání běžela narychlo). Intel zatím uvádí, že odsouhlasil podmínky tohoto převodu, což je předstupeň finální dohody, u níž ale asi ještě bude chvíli trvat, než právníci vypracují přesné znění všech dokumentů. Zdá se ale, že obě firmy mají v úmyslu věc dotáhnout do konce, když už došlo na oboustranné oficiální oznámení, které bere dohodu jako hotovou. A jako definitivní tedy asi transfer NUCů pod křídla Asusu můžeme brát i my.

