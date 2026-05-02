Slabé místo Linuxu vyřešeno? Hráči s grafikami Radeon konečně dostanou podporu HDMI 2.1

Po odhalení herního počítače či konzole Steam Machine od Valve se opět začal diskutovat jeden z nedostatků herního ekosystému na Linuxu: podpora HDMI 2.1 v GPU. Ta funguje s hardwarem od Nvidie (kombinací uzavřených ovladačů a uzavřeného firmwaru), ale otevřené ovladače používané pro GPU Radeon doteď nemohly mít podporu, protože HDMI Forum nepovolilo podporu v open-source kódu. Vypadá to ale, že po letech možná problém skončí.
Konečně HDMI 2.1 v Linuxu i pro Radeony
Absence podpory HDMI 2.1 na grafikách AMD pod Linuxem je dlouho trvající problém od chvíle, kdy přišly na trh Radeony RX 6000, trvá i s novějšími grafikami. Konsorcium HDMI Forum, které HDMI vyvíjí a spravuje, nebylo ochotné schválit podporu v open source ovladačích (a samotná specifikace není otevřená). AMD již v roce 2023 vyvinulo implementaci, která by funkce HDMI 2.1 zprovoznila a současně vyhověla požadavkům licence, nicméně tehdy nebylo řešení akceptováno.
Až doteď tedy mohou uživatelé grafik AMD využívat porty HDMI pouze v režimu HDMI 2.0 – s nižšími maximálními rozlišeními a snímkovými frekvencemi; a přicházejí i o podporu variabilního obnovování v rámci HDMI 2.1. Řešením byly prakticky jenom aktivní adaptéry z rozhraní DisplayPort 2.1, které ale často nefungují stoprocentně.
Web Phoronix ale včera přinesl zprávu, podle které by se mohla situace obrátit. AMD totiž začalo zveřejňovat patche, které do Linuxu a ovladače AMDGPU (otevřený ovladač GPU Radeon) začínají přidávat implementaci HDMI 2.1
První patche do jádra přidávají podporu přenosového režimu FRL, což je rychlejší režim komunikace používaný HDMI 2.1. Jeho pomocí může poskytnout rychlost až 48 Gb/s a podporu až 8K monitorů. Jde tedy jednu z hlavních funkcí, která odlišuje HDMI 2.1 od staršího HDMI 2.0.
Implementace HDMI 2.1 by ale mohla být kompletnější a neomezovat se jen na FRL, ne-li úplně kompletní (možná mimo ochrany obsahu HDCP, které z technických důvodů asi do otevřeného kódu puštěna nebude). Podle zaměstnanců AMD totiž mají postupně být zaslány další patche s tím, jak bude kód dokončován. Podpora FR má být jen začátek.
Podle informací od AMD implementace v daných patchích prošla testy, které slouží pro ověření kompatibility se standardem HDMI. Zatím částí testů relevantní pro podporu FRL, ale v procesu je certifikace napříč kompletní testovací sadou. Podle AMD jde o kód, připravený již před více lety, tedy zřejmě ten, který v roce 2023 nebyl schválen. AMD se zřejmě podařilo konsorcium přesvědčit o tom, že je s licencí technologie kompatibilní a je v pořádku ho do Linuxu přidat. Teoreticky mohla pomoci i poptávka Valve a dalších výrobců handheldů, kteří chtějí Linux na těchto zařízeních používat.
Zdá se tedy, že jedna z nepříjemností, s níž se uživatelé Linuxu s grafikami AMD museli při hraní či práci potýkat, bude konečně odbourána. Sice to trvalo dlouho, ale lepší pozdě než nikdy. Toto by mělo znamenat, že i zmíněná Valve Steam Machine by mohla nakonec jít na trh s podporou HDMI 2.1 a nebude problém s připojením televizorů s vyšší obnovovací frekvencí a rozlišením. Je ale možné, že tato podpora dorazí až nějakou dobu po vydání a nebude k dispozici od prvního dne.
Kdy se tyto patche dostanou do jádra a kdy funkcionalita probublá až do jader běžných linuxových distribucí, zatím těžko tipovat. Může to trvat ještě dlouhé měsíce (a bude to pochopitelně záviset i na politice jednotlivých distribucí okolo toho, jak rychle pouštějí nová jádra do produkční verze OS distribuované uživatelům).
Zdroje: Phoronix (1, 2), Kernel.org