V Ostravě otestovali autonomní provoz. Auta a mobily spolu mluví a varují před možnými nehodami

Dominik Dobrozenský
Dnes
Autor: O2 a VŠB-TUO
V Ostravě úspěšně otestovali systém, který propojuje auta, autobusy i mobilní telefony a dokáže řidiče včas varovat před nebezpečím, než ho vůbec uvidí.

Co dřív působilo jako sci-fi se nyní postupně dostává do reálného provozu. V Ostravě nyní úspěšně zakončili tříletý projekt, jehož cílem je zvýšit bezpečnost na přechodech pro chodce a zároveň posunout vývoj autonomní automobility v Česku zase o kus dál. 

Auta, autobusy i mobily spolu vzájemně mluví

Projekt s názvem Secure-Ride stojí na propojení zařízení, které máme každý dnes běžně v kapse, s osobními auty a autobusy. Ty mezi sebou v reálném čase komunikují a předávají si informace s jediným cílem – dát vozidlům a řidičům vědět o případném nebezpečí dřív, než se vůbec objeví.

Testování se zaměřilo na situace, které mohou překvapit i zkušené řidiče. Třeba když chodec vyjde zpoza autobusu nebo když je přechod špatně viditelný. Právě v takových momentech dokáže moderní technologie zaslat upozornění do vozidla, které následně upozorní řidiče a v krajním případě aktivuje nouzové brzdění.

Pro účely testování byl použit experimentální vůz s automatickým řízením a také autobus Dopravního podniku Ostrava s kamerou a komunikační jednotkou C-ITS. V experimentu se testovala účinnost tohoto systému, zdali dokáže nebezpečnou situaci rozpoznat a odeslat varování okolním účastníkům provozu.

„V pilotu jsme poskládali dohromady celý ekosystém pro autonomní řízení dopravy: centrální prvek, který systém řídí a propojuje tok informací, C-ITS jednotky ve vozidlech a mobilní aplikaci pro chodce a cyklisty.“ popisuje jednatel společnosti INTENS Corporation Martin Volný a dodává „Kromě samotného testování nejrůznějších situací, které mohou v dopravním provozu nastat, pro nás bylo stejně důležité ověřit i kybernetickou bezpečnost celého řešení. V autonomním řízení dopravy totiž musí být varování nejen rychlé, ale hlavně důvěryhodné,“

S otázkou důvěryhodnosti se pojí i bezpečnost. Systém totiž musí nejen přesně „vidět“ okolí, ale zároveň zajistit, aby přenesená data jsou důvěryhodná a chráněna před zneužitím. Díky úspěšnosti testu se nyní uvažuje o vytvoření testovacího polygonu v okolí VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde by probíhalo další testování a vývoj.

Škoda přišla se zvonkem na kolo, který přelstí i to nejpokročilejší ANC Přečtěte si také:

Škoda přišla se zvonkem na kolo, který přelstí i to nejpokročilejší ANC

zdroj: O2

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Nejnovější články

Dále u nás najdete

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

V Brně lékaři přišili zcela amputovanou ruku

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Zoubky dětem čistěte hned od toho prvního a hned kartáčkem

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Konec plošného skenování konverzací?

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Prodal byt, aby mohl pražit. Dnes má jednu z nejlepších káv v Evropě

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

