V Ostravě otestovali autonomní provoz. Auta a mobily spolu mluví a varují před možnými nehodami

Co dřív působilo jako sci-fi se nyní postupně dostává do reálného provozu. V Ostravě nyní úspěšně zakončili tříletý projekt, jehož cílem je zvýšit bezpečnost na přechodech pro chodce a zároveň posunout vývoj autonomní automobility v Česku zase o kus dál.
Auta, autobusy i mobily spolu vzájemně mluví
Projekt s názvem Secure-Ride stojí na propojení zařízení, které máme každý dnes běžně v kapse, s osobními auty a autobusy. Ty mezi sebou v reálném čase komunikují a předávají si informace s jediným cílem – dát vozidlům a řidičům vědět o případném nebezpečí dřív, než se vůbec objeví.
Testování se zaměřilo na situace, které mohou překvapit i zkušené řidiče. Třeba když chodec vyjde zpoza autobusu nebo když je přechod špatně viditelný. Právě v takových momentech dokáže moderní technologie zaslat upozornění do vozidla, které následně upozorní řidiče a v krajním případě aktivuje nouzové brzdění.
Pro účely testování byl použit experimentální vůz s automatickým řízením a také autobus Dopravního podniku Ostrava s kamerou a komunikační jednotkou C-ITS. V experimentu se testovala účinnost tohoto systému, zdali dokáže nebezpečnou situaci rozpoznat a odeslat varování okolním účastníkům provozu.
„V pilotu jsme poskládali dohromady celý ekosystém pro autonomní řízení dopravy: centrální prvek, který systém řídí a propojuje tok informací, C-ITS jednotky ve vozidlech a mobilní aplikaci pro chodce a cyklisty.“ popisuje jednatel společnosti INTENS Corporation Martin Volný a dodává „Kromě samotného testování nejrůznějších situací, které mohou v dopravním provozu nastat, pro nás bylo stejně důležité ověřit i kybernetickou bezpečnost celého řešení. V autonomním řízení dopravy totiž musí být varování nejen rychlé, ale hlavně důvěryhodné,“
S otázkou důvěryhodnosti se pojí i bezpečnost. Systém totiž musí nejen přesně „vidět“ okolí, ale zároveň zajistit, aby přenesená data jsou důvěryhodná a chráněna před zneužitím. Díky úspěšnosti testu se nyní uvažuje o vytvoření testovacího polygonu v okolí VŠB – Technické univerzity Ostrava, kde by probíhalo další testování a vývoj.
zdroj: O2