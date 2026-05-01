Založení Microsoftu: neměli ani hotový produkt, přesto před 50 lety vznikla společnost, která dnes ovládá svět

Z původně nenápadného projektu dvou studentů se během několika let stala firma, která později definovala podobu nejen osobních počítačů. Její vznik přitom nemá na svědomí jen dobrý podnikatelský záměr, ale především odhodlání obou zakladatelů, kteří se při cestě za svým snem nebáli riskovat a improvizovat.
Osudové přátelství a počátky kariéry
Za vznikem legendární společnosti stojí dvě osoby, a sice Bill Gates a Paul Allen. Oba svůj talent a vášeň pro technologie objevili už v útlém věku. Gatesovi bylo teprve 13 let, když vytvořil svůj první počítačový program. Jelikož byl velmi chytrý a nadaný, ve veřejné škole se nudil a rodiče ho rodiče přihlásili na přípravnou školu Lakeside v Seattlu. Právě tam se seznámil se svým budoucím společníkem Paulem Allenem.
Díky společné zálibě se chlapci rychle spřátelili a v roce 1972 začali společně podnikat. Jejich prvním projektem, který jim vydělal 20 tisíc dolarů, byl program na monitoring dopravní situace v Seattlu. Už tehdy chtěli mládenci založit svou vlastní společnost, ale rodiče Billa Gatese trvali na tom, aby jejich syn nejprve vystudoval vysokou školu.
To se ovšem tak úplně nepodařilo. Byť se Gates dostal na práva na Harvard, kvůli své vášni nakonec studium na univerzitě předčasně ukončil. Harvard mu však přeci jen trochu pomohl rozjet kariéru, jelikož v počítačové laboratoři zmíněné univerzity vyvinul společně s Allenem software, který šel spustit na minipočítači Altair 8800, o němž se tehdy dočetli v magazínu Popular Electronics.
Následně svůj program nabídli společnosti MITS v Novém Mexiku, která Altair vytvořila. Byť systém ani nestihli otestovat a část kódu Allen dokončoval ještě při cestě na schůzku, nakonec fungoval přesně, jak měl, a MITS díky němu nabídla oběma mladíkům práci.
Založení společnosti a partnerství s IBM
Úspěch s Altair byl pro oba mladíky zásadním zlomem. V dubnu roku 1975 se rozhodli udělat odvážný krok a založili vlastní firmu, kterou pojmenovali Micro-soft. Šlo o kombinaci slov microcomputer a software. Později přitom z názvu ještě odstranili spojovník, čímž vzniklo jméno, které známe dnes.
V počátcích se Microsoft soustředil především na vývoj programovacích jazyků pro různé počítače. Jejich hlavním produktem byl jazyk BASIC, který postupně upravovali pro další systémy. Gates se navíc od začátku profiloval jako tvrdý obchodník, trval například na tom, že software by měl být placený, což tehdy nebylo vůbec samozřejmé. Na konci 70. let měl tak Microsoft už desítky zaměstnanců.
Zásadní moment přišel na začátku 80. let, kdy se na Microsoft obrátila společnost IBM. Ta tehdy vyvíjela svůj první osobní počítač a hledala pro něj nějaký operační systém. Microsoft sice žádný vlastní neměl, ale Gates dokázal příležitost využít. Firma zakoupila systém QDOS od jiné společnosti, upravila ho a dodala IBM pod názvem MS-DOS.
Zajímavost: věděli jste, že MS-DOS 1.5, 2.0 a 4.0 jsou pod open-source licencí volně na GitHubu?
Důležitým krokem Microsoftu ovšem bylo, že si ponechal práva na jeho další licencování. Díky tomu mohl systém prodávat i dalším výrobcům počítačů. Microsoft díky operačnímu systému MS-DOS získal dominantní postavení na trhu. Na tento úspěch později navázal grafický systém Microsoft Windows, který firmu katapultoval mezi technologické giganty.
Ne všechny projekty byly úspěšné
Přestože Microsoft slavil za dobu své existence celou řadu mimořádných úspěchů, ne všechny jeho produkty se setkaly s pozitivním ohlasem. Mezi méně povedené projekty patřil například operační systém Windows Vista, který byl kritizován za jeho náročnost a především technické problémy.
Podobně dopadl i pokus prorazit na trhu mobilních telefonů s platformou Windows Phone. Přestože šlo o zajímavý koncept, nedokázal konkurovat systémům jako Android nebo iOS. Firma se nevyhnula ani kritice za některé hardwarové produkty či služby, které nenaplnily očekávání zákazníků. Tyto neúspěchy však Microsoft využil jako zkušenost pro další vývoj.
Jak je na tom Microsoft dnes?
Dnes patří Microsoft mezi nejhodnotnější firmy světa a zároveň mezi nejvlivnější hráče v oblasti moderních technologií. Platforma Microsoft Azure dnes patří mezi největší na světě a využívají ji firmy, státní instituce i startupy. Vedle ní se firmě daří i s předplatitelskými službami, například Microsoft 365, které nahradily jednorázový prodej softwaru.
Microsoft v posledních letech také masivně investuje do vývoje umělé inteligence a integruje ji do svých produktů. Zároveň se společnost výrazně prosadila i v herním průmyslu. Její značka Xbox patří mezi nejznámější na světě a firma v posledních letech investovala miliardy dolarů do nákupu herních studií s cílem posílit službu Game Pass, která funguje na principu předplatného.
Co se týká vedení společnosti, tak současným CEO je Satya Nadella, který stojí v čele firmy od roku 2014. Microsoft dnes zaměstnává stovky tisíc lidí po celém světě a působí ve více než 100 zemích. Jeho sídlo se nachází v americkém městě Redmond, odkud řídí globální operace.
Zdroje: novinky.cz, denik.cz, irozhlas.cz, idnes.cz