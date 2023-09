Modely a parametry 4nm procesorů Intel Meteor Lake pro notebooky unikly: První 45W Core Ultra

V pátek jsme tu měli odhalení procesoru Intel Meteor Lake s tzv. „On-Package Memory“, kdy má CPU na svém substrátu hned vedle hlavního čipu (nebo zde čipletů) integrovanou operační paměť v podobě čipů LPDDR5X. Příchod těchto čipletových procesorů do notebooků (a také prvních 4nm procesorů Intelu) je už zřejmě na spadnutí, na web se teď dostaly jejich parametry.

Procesory Intel Meteor Lake pro notebooky se tento týden začaly objevovat v databázích benchmarků, jako je Geekbench, a podobných zdrojích. Mezitím už takto byly poodhalené čtyři modely, všechny patřící do výkonnější řady H, která používá TDP okolo 45 W. Tyto procesory jsou zároveň první, které ponesou jméno Core Ultra s novým značením, které letos Intel oznámil.

Většina modelů má 16 jader a 22 vláken plus 24 MB L3 cache, což je zřejmě výchozí (plně aktivní konfigurace Meteor Lake-H). Na první pohled neobvyklá čísla jsou dána tím, že procesor používá šest velkých jader P-Core celkem s 12 vlákny, dále osm efektivních E-Core (takže potud je stejný jako dnešní Core řady H 12. a 13. generace Alder Lake / Raptor Lake), ale k tomu má ještě dvě další speciální úsporná „LP E-Core“ v SoC čipletu.

Vůdcem celé smečky (roje?) bude patrně procesor označený Core Ultra 9 185H. Zdá se, že tato řada přejde na tříciferné číslování modelů. Jeho maximální takt na jádrech P-Core má být 5,1 GHz, přičemž tato frekvence je podle specifikací, které se objevily na čínských fórech, zřejmě dostupná na 1–2 jádrech současně. Je pravděpodobné, že jsou pro ni využitá preferovaná jádra (Turbo Boost Max 3.0) a možná i Thermal Velocity Boost. S tímto taktem by tedy Meteor Lake skončilo s frekvencí o 300 MHz níže než nejrychlejší mobilní Raptor Lake Core i9–13900H/13905H/13900HK, což není pro 4nm proces zas tak hrozná regrese.





Při čtyřech jádrech aktivních bude maximum údajně 4,8 GHz a se všemi jádry P-Core aktivními 4,5 GHz. Čínské zdroje ještě uvádějí frekvence 3,8 a 2,8 GHz, které by možná mohly být maximálními boosty hlavních jader E-Core (3,8 GHz) a úsporných LP E-Core (2,8 GHz). Nebo by mohlo jít o maximální takt pro jedno E-Core a o all-core takt pro všechna E-Core aktivní, toto zatím bohužel není jasné.

Intel chystá ještě dva modely se stejnou konfigurací 6+8+2 jader. Model Core Ultra 7 165H bude velmi blízký předchozímu top modelu, ale má u jader P-Core všechny frekvence o 100 MHz nižší. Jeho maximum tedy bude 5,0 GHz pro jedno až dvě jádra, 4,7 GHz pro čtyři, 4,4 GHz pro šest jader P-Core. U jader E-Core jsou ale maxima údajně beze změny, 3,8 GHz a 2,8 GHz.

Procesor Intel Meteor Lake s On-Package Memory Autor: Intel

Pod ním bude ještě stále 6+8+2jádrový model Core Ultra 7 155H, který bude dosahovat maximálních taktů Core 4,8 GHz (pro jedno a dvě jádra), 4,5 GHz (pro čtyři jádra) a 4,3 GHz pro šest. E-Core opět mají uvedené stejné takty 3,8 a 2,8 GHz.

Na web unikl ještě čtvrtý model Core Ultra 5 125H, který je již ořezaný na jen čtyři jádra P-Core, zatímco zůstává 8+2 jader E-Core a LP E-Core. Celkově má tedy procesor 18 vláken. Pro něj nemáme tak podrobné specifikace, ale objevil se v databázi Geekbench, podle níž operuje s maximálním boostem jader P-Core (nejspíš zase pro 1–2 vlákna) 4,8 GHz. Boost je tedy jako u modelu 155H. Toto 14jádro/18vlákno obsahuje 18 MB L3 cache, což je proto, že na každé z P-Core připadá 3MB blok.

Benchmarky v Geekbenchi

V databázi Geekbench byly k vidění výsledky pro Core Ultra 5 125H a Core Ultra 7 155H, nikoliv tedy ještě pro nejvyšší model. Výkonnější model s 16 jádry a 22 vlákny Core Ultra 7 155H dosahoval podle několika dostupných záznamů v Geekbenchi 6.1 pod Windows 11 jednovláknových skóre od cca 2226 po 2345 bodů a mnohovláknových od 12 595 až po 12 853 bodů.

HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16 s procesorem Intel Core Ultra 7 155H v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Ořezané 14jádro/18vlákno Core Ultra 5 125H je reprezentováno jen jedním výsledkem, který uvádí jednovláknové skóre 2208 bodů a mnohovláknové 11 563 bodů. Všechny exempláře jsou zřejmě testovány v noteboocích od HP – podle detekce má jít o modely HP Omen Transcend Gaming Laptop 14-fb0×xx a HP Spectre x360 2-in-1 Laptop 16-aa0×xx.

Předchozí úniky už nějaká jména modelů Meteor Lake ukazovala, ale tehdy u nich bylo uváděno čtyřciferné číslo (například 1002H). Je možné, že od té doby Intel ještě značení změnil a rozhodl se pro kratší čísla.

HP Omen Transcend Gaming Laptop 14-fb0×xx s procesorem Intel Core Ultra 5 125H v databázi Geekbench Autor: Geekbench browser

Tyto procesory by měly vyjít v následujících měsících. Údajně by ale tato nová řada nemusela být tvořená čistě jen modely Meteor Lake (tedy čipletovými CPU s novou architekturou a 4nm výrobním procesem). Prý by vedle těchto procesorů mohly být prodávané i procesory založené na starší generaci čipů Alder Lake a Raptor Lake, možná také s tříciferným označením. Ta se ale budou jmenovat jen Core 5 či Core 7, podle čehož se budou dát poznat od reálných procesorů Meteor Lake, které se označují Core Ultra 5 / Core Ultra 7 / Core Ultra 9.

Zdroje: Bilibili, VideoCardz (1, 2), Geekbench Browser (1, 2, 3, 4, 5, 6)