Unikl Ryzen 8050: 12 jader Zen 5 / Zen 5c a grafika s 1024 shadery. Už s architekturou RDNA 3.5

Pomalu se blíží rok 2024, v kterém by někdy měly vyjít procesory AMD Ryzen 8000 s novou architekturou Zen 5. Na internet teď unikl záznam z programu HWiNFO pořízený zřejmě na vzorku takového procesoru, který se dostal mimo AMD nebo nějakého výrobce desek, nebo který někdo v těchto firmách vypustil ven. Máme díky tomu pohled na některé parametry APU Strix Point, tedy Ryzenu 8050 pro notebooky s integrovanou grafikou RDNA 3.5.

Tyto informace se objevily na webu Performance Databases a ukazují inženýrský vzorek procesoru Ryzen 8050 (toto názvosloví je založené na tom, že CPU má architekturu Zen 5, finální model se bude jmenovat například Ryzen 9 8950H), kódovým jménem „Strix Point 1“. Podle označení STX1 -A0 jde o raný vzorek.

Procesor má podle detekce 45W TDP, takže asi půjde o model řady HS či H, každopádně ale o APU pro notebooky v BGA pouzdru (FP8), běžící ve vývojové desce s 32GB pamětí LPDDR5 či LPDDR5X. Pravděpodobně by asi ale mohla existovat i desktopová verze pro socket AM5, ale může vyjít až o dost později po té mobilní (teď například stále marně čekáme na desktopové Ryzeny 7000 „Phoenix“).

Co únik ukazuje o parametrech? Pokud je pravý, dokládá, že Strix Point je dvanáctijádro. Podle detekce má mít čtyři jádra Zen 5 a osm jader Zen 5c (což asi bude zase jádro se stejným IPC a funkcemi, ale s nižšími frekvencemi kvůli optimalizaci na snížení plochy, jako je to u Zenu 4c). Oba druhy jader podporují SMT, takže celek bude poskytovat 24 vláken.





HWiNFO ukazuje jen 8MB L3 cache, ale je možné, že to není správně detekováno a procesor má například separátně 8 MB pro jádra Zen 5 v jednom CCX a 8 MB pro jádra Zen 5c v druhém CCX. Privátní L2 cache v obou druzích jader má stále kapacitu 1 MB jako u Zenu 4/4c, ale zvětšila se L1 cache. Zatímco Zen 2 až Zen 4 zachovávaly 32 KB pro instrukce a 32 KB pro data, Zen 5 má L1 pro data zvětšenou na 48 KB (L1i je stále 32KB). Toto by mohlo dost pomáhat IPC.

Instrukční podpora je patrně stejná nebo podobná jako u Zenu 4, procesor opět podporuje AVX-512. Je ale možné, že drobnější instrukční rozšíření, které by mohla u Zenu 5 přibýt, jednoduše HWiNFO ještě nereportuje. Jeho výčet instrukčních rozšíření nejde úplně do detailů (viz například spojení AVX-512 do jedné položky).

Roadmapa APU ukazující Ryzen 8000 „Strix Point“ z roku 2022 Autor: AMD

Největší integrovaná grafika

Něco zajímavého ale program ukazuje o integrovaném GPU procesoru Strix Point. Grafika podle detekce obsahuje 1024 shaderů (16 CU), což bude dosud nejvýkonnější integrované GPU od AMD (jen velké grafiky highendových procesorů od Apple jako je M2 Pro a Max mají více jednotek). Podle HWiNFO by grafika měla obsahovat 16 ROP a 64 texturovacích jednotek. Také by mělo být přítomných 16 Ray Acceleratorů. Podle twitterového leakera Keplera je použitá konfigurace s jedním Shader Array, v němž je 8 WGP (16 CU).

V detekci stojí, že má grafika používá 512 MB paměti GDDR6, ale to je pravděpodobně chybná detekce. Paměť bude pravděpodobně nadále používána sdílná v rámci hlavní RAM systému.

RDNA 3.5

Podle dřívějších informací bude použitá architektura RDNA 3.5, což je vylepšená verze architektury RDNA 3 nyní používané v grafikách Radeon generace RX 7000 a také v APU Ryzenech 8040 („Phoenix“). Jde o hybrid RDNA 3 a některých nových součástí, které se objeví v příští generaci RDNA 4. Aktualizovaná je takto skalární ALU v blocích CU, která dostane podporu FP32 instrukcí a geometrický engine, který má obsahovat několik vylepšení.

RDNA 3.5 dále umožňuje, aby v jednom Shader Array byl větší počet CU, respektive WorkGroup Processorů než doposud. Také by se prý měla zlepšit schopnost CU zpracovávat dvě instrukce v jednom cyklu (dual-issue), který by tak snad mohla poskytovat větší navýšení výkonu, než jaké pozorujeme u RDNA 3. Vedle toho prý bude RDNA 3.5 mít ještě nějaké další menší úpravy (které ale nemusí být moc důležité).

RDNA 3.5 coby vylepšená verze architektury RDNA 3 bude ale použita jen v APU jako je Ryzen 8050, podle dosavadních informací AMD nechystá žádná samostatná GPU založená na této generaci. Velké samostatné grafiky skočí rovnou na generaci RDNA 4. Tato architektura podle Keplera později přinese například vylepšená Ray Acceleratory pro raytracingové efekty a nový scheduler (toto ale nejspíš není kompletní výčet změn). Tyto novinky ještě v RDNA 3.5 nebudou.

RDNA 4 má (zřejmě v samostatných Radeonech RX 8000) prý podle Keplera vyjít v roce 2024. Ale pozor, toto je asi zatím předběžné, nelze vyloučit, že se vydání neopozdí a nespadne do roku 2025, jako se to zdá se stane s GeForce RTX 5000.

Tip: V generaci Radeon RX 8000 prý budou jenom nižší modely grafik, highendová GPU zrušená?

Zdroje: Performance Databases, VideoCardz, Kepler (1, 2, 3, 4, 5)