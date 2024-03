Zen 6 bude na 3m procesu. Plán budoucích procesorů AMD vykecán inženýrem na LinkedIn

Pomalu se blíží vydání procesorů AMD s jádry Zen 5. Měli bychom se začít dozvídat o plánech AMD po Zenu 5 a nyní se ven dostala zajímavá věc. Na LinkedIn se objevily informace o asi mobilním procesoru Ryzen s architekturou Zen 6. Protože zde sdílí informace jako součást svého CV přímo inženýři, je to dost zajímavý zdroj informací. Vypadá to z něj, že AMD nasadí čiplety i do notebooků a může to nastat už u APU „Strix Point“ se Zenem 5.

Tyto informace vyčmuchal na LinkedIn web Gamma0burst. Zveřejnil ovšem jen zcenzurovanou verzi resumé, které neznámý inženýr z AMD publikoval. Zbyla jenom kostra s názvy vyvíjeních produktů, ale s uvedením výrobních procesů, pro které byly tyto vyvíjené čipy určené. Při podrobnějším pohledu ale právě tento zbytek vypadá dost zajímavě.

Onen zcenzurovaný inženýr uváděl na LinkedIn práci na pěti projektech, z čehož první tři jsou „StrixA0“, „Sarlak“ a „Strix B0“. Tato jména jsou nám již známá, jde o připravovaná APU generace Zen 5. Strix Point je dle předchozích informací mobilní SoC čtyřmi jádry Zen 5 a osmi jádry zen 5c plus integrovaným GPU o 16 CU (1024 shaderech) architektury RDNA 3.5. Jde o procesor pro klasické mainstreamové i výkonnější notebooky, pravděpodobně se bude prodávat jako Ryzen 9050U a 9050H/HS, mohla by také vzniknout verze pro desktopový socket AM5 (Ryzen 9000G). Na LinkedIn se píše také o dvou revizích – A0 a B0 zvlášť. Je možné, že nejde ani tak o dvě revize, jako o dva různé čipy, něco jako je v generaci Phoenix jednak samotný osmijádrový Phoenix, ale také zmenšená 2+4 hybridní varianta Phoenix 2.

Vedle toho pak je současně uváděný Sarlak – to je dle starších informací procesor s 16 jádry Zen 5 a grafikou o 2560 shaderech (40 CU) architektury RDNA 3.5. Toto by měl být prémiový notebookový procesor s 256bitovými pamětmi LPDDR5X, do desktopu asi nepůjde.





7nm proces asi ukazuje na čipletovou konstrukci

Pozoruhodné je, že zdroj z LinkedIn o těchto SoC píše, že budou vyráběné na 7nm procesu nebo aspoň byly vyvíjené pro 7nm proces. Ten je přitom už zastaralý, pokud by šlo o tradiční monolitické notebookové čipy APU, jako byl mobilní Ryzen 6000 a 7000/8000 (Rembrandt už byl na 6nm, nynější Phoenix / Hawk Point je na 4nm procesu). Ani se nezdá moc pravděpodobné, že by existoval plán jít na 7nm proces v hodně raných fázích vývoje, pro Strix Point byly zdá se vždy kandidáti jen 4nm a 3nm proces.

Jedno pravděpodobné vysvětlení je, že Strix Point i Sarlak budou už čipletová (disagregovaná) APU, kombinující patrně 4nm křemík pro jádra CPU a asi také GPU s dalšími čiplety nebo jak používá Intel „dlaždicemi“. Ty by mohly obsahovat paměťový řadič, řadič PCIe, USB, multimediální blok a další funkce integrovaného čipsetu. Dnes v APU tvoří poměrně velkou část plochy, která přitom asi nebenefituje z moderního procesu moc se s ním nezmenšuje. Tudíž by se nabízelo vyrobit tyto částí starší technologií. Je tedy možné, že tento dokument z LinkedIn, uvádějící 7nm proces, mluví právě o IO či SoC čipletu procesorů Sarlak a Strix Point, ke kterému by byly nějak připojené již 4nm čiplety CPU / GPU.

Procesory Intel Meteor Lake se již skládají z několika čipletů s různou funkcí Autor: Intel

AMD už dlouho používá čiplety (byť v relativně primitivním pouzdření) v desktopových procesorech, takže dává smysl, aby se totéž objevilo v noteboocích – Intel tímto směrem kráčí také. Novinka ale je, že by tato koncepce měla přijít již se Strix Pointem a Sarlakem, tedy už příští generaci. Tato APU by mohla vyjít na konci letošního nebo začátkem příštího roku.

Asi je třeba dodat, že 7nm proces zde může asi znamenat i 6nm proces (který AMD používá pro IO čiplety v čipletových CPU nyní). Technologie 6nm processu TSMC vychází z jeho 7nm generace a lze si představit, že v kontextu LinkedIn bude označení 7nm použito v širším smyslu i pro tento derivát.

Kraken

Dále mělo stejné individum na LinkeIn v resumé napsaný projekt čipu Kraken. I o tom už se ví – má jít o levnější mobilní APU s 4+4 jádry Zen 5 / Zen 5c a grafikou s 8 CU (512 shaderů). Zřejmě tento procesor bude něčím jako následníkem dnešního 2+4 Phoenixu 2.

O Krakenu jsme psali nedávno. Tehdejší informace už říkaly, že má používat 4nm proces. LinkedIn ho místo toho uvádí jako 5nm čip. Vysvětlení asi opět může být stejné – 4nm proces je mírně vylepšeným derivátem 5nm technologie, z pohledu inženýra asi může být 4nm proces N4 zahrnutý pod 5nm generaci technologií v širokém smyslu.

To, že se zde už mluví o 4/5nm procesu, by mohlo znamenat, že Kraken není na rozdíl od Strix Pointu a Sarlaku čipletový, ale monolitický. Nebo se inženýr přesunul z prací na SoC či IO čipletech na práci na čipletech s CPU či GPU jádry.

Čipletový procesor Intel Core Ultra generace Meteor Lake Autor: Intel

Sound Wave: První 3nm procesor?

Největší novinka v tomto úniku je pak poslední projekt – procesor s kódovým jménem Sound Wave, které asi slyšíme vůbec poprvé. Toto je údajně procesor používající 3nm proces – není jisté, zda půjde o monolit. Také by mohlo jít stále o čipletový procesor s tím, že inženýr pracoval na části nacházející se v 3nm čipletu.

Protože APU a CPU používající architekturu Zen 5 používají 4nm proces, je zde velká pravděpodobnost, že Sound Edge už je produkt s architekturou Zen 6. Pro procesory s architekturou Zen 6 se doteď ozývalo označení Medusa, ale tato jména si mohou koexistovat a označovat odlišné produkty – výkonnější a levnější verzi notebookového procesoru, nebo notebookovou a desktopovou verzi. Podle starších úniků by i samotné jádro Zen 6 mělo mít svoje vlastní kódové jméno (Morpheus).

Nejzajímavější je na této zprávě ona implikace čipletových APU. Asi je ale dobré zdůraznit, že v tuto chvíli je to jen interpretace. Nelze úplně vyloučit to, že inženýr v resumé z nějakého důvodu uvádí použité výrobní procesy chybně, jakkoli se to zdá nepravděpodobné. Podle jiných informací se ale asi čipletová skladba dostane to APU (tedy notebookových procesorů) minimálně v generaci Zen 6, takže její použití o generaci dříve v Sarlaku / Strix Point asi není něco nemyslitelného.

Zdroj: Gamma0burst, VideoCardz