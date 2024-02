Zen 5 má zpoždění. AMD ho vydá nejdřív v létě, v horším případě až na podzim

Nejdřív jsme tu měli zprávu, že to možná nebude až tak horké s novou generací procesorů Intel pro desktop – 2nm Arrow Lake na platformě LGA 1851. K dovršení štěstí to vypadá na komplikace i na druhé straně barikády. AMD bude zřejmě mít opožděný Zen 5. Snad to nebude úplně dramatické, ale nevyplní se zprávy o vydání už na jaře, které jsme nedávno publikovali. Zda se tím nepozdí také speciální herní modely s 3D V-Cache, ještě nevíme.

Nové světlo vneslo do otázky, kdy procesory s novou architekturou vyjdou, samotné AMD. Během konferenčního hovoru s analytiky k nyní zveřejněným finančním výsledkům totiž zástupci firmy potvrdili, že Zen 5 směřuje k vydání v druhé polovině roku (duben, který byl nedávno zmiňován jako možný termín odhalení, to tedy nebude).

Blíže datum bohužel není upřesněno, ale bylo specifikováno, že je řeč o vydání pro „spotřebitelský trh“, což může znamenat buď procesory pro notebooky, nebo pro desktopový socket AM5. Desktopové procesory AMD vydává v určité generaci architektur vždy jako první, takže je téměř jisté, že tento výrok platí pro Ryzeny 9000 s kódovým označením Granite Ridge. Budou to čipletové procesory používající IO čiplet z dnešních Ryzenů 7000/7000X, ale v kombinaci s novým 4nm CPU čipletem s jádry Zen 5 (maximum bude zřejmě 16 jader / 32 vláken). Představte si tedy ekvivalent procesorů, jako jsou Ryzen 9 7950X, Ryzen 5 7600X a tak podobně, jen s jádry Zen 5 místo Zenu 4.





Tyto procesory tedy vyjdou v lepším případě v třetím kvartálu, v tom horším dokonce až v Q4 2024. Asi by mohla platit spíš první možnost, protože už Ryzeny 7000 vyšly na konci září 2022, takže podobný termín zcela na konci září by znamenal, že mezi generacemi bude odstup přesně dva roky. Podle Marka Papermastera, CTO AMD, firma přitom cílí na to, aby měla novou architekturu každých zhruba 18 měsíců. Pokud by AMD provedlo vydání třeba již v červenci, (jako to bylo s Ryzeny 3000X), byl by odstup „jen“ 21 měsíců a něco.

Roadmapa desktopových procesorů AMD z června 2022 Autor: AMD

Striktně vzato není vyloučená ani možnost pozdního vydání ve čtvrtém kvartálu, uvidíme tedy, co budou říkat další informace. Ovšem určité vodítko by mohlo být, že opět podle oficiálního sdělení AMD vyjde serverová verze Zenu 5 (Epycy 9005 s kódovým označením „Turin“) rovněž ještě letos. Protože ale AMD obvykle serverové procesory uvádí s odstupem pár až několik měsíců po desktopové verzi, toto by mohla být indicie, že Ryzeny 9000 Granite Ridge nevyjdou až třeba v listopadu nebo prosinci. Spíše bychom tedy byli mírně optimističtí a čekali uvedení v létě – v červenci, srpnu, nebo září.

Modely s 3D V-Cache až příští rok

Podle Keplera_L2, který na Twitteru dříve uváděl onu možnost vydání již v dubnu, Zen 5 postihlo zpoždění. Původní plán byl podle něj procesory skutečně vydat (pro desktop) už v první polovině letošního roku. Co za zpožděním stojí, nevíme, může jít obecně o různá zatím nedořešená errata (chyby) a potřebu provést další respiny či revize křemíku.

Podle tohoto leakera mělo AMD v druhém sledu vydat nebo oznámit verzi Zenu 5 s 3D V-Cache (tedy herní procesory „X3D“) na CES v lednu 2025, čímž by vznikl určitý půlgenerační refresh pro rok 2025. Toto ale byla informace ještě z doby před potvrzením, že obyčejný Zen 5 vyjde až v druhé polovině roku, ne té první. Není proto jisté, že CES stále platí, a je třeba počítat i s možností, že se vydání X3D modelů Zenu 5 opozdí také třeba až na Computex (květen až červen 2025).

