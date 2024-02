Peklo jménem Intel Refresh Lake se vrací, 7nm je nových 14nm. Aneb procesory Bartlett Lake…

Dlouho se zdálo, že Core 14. generace pro desktop, což je už jen refresh procesorů Raptor Lake (Core 13. generace), budou poslední procesory, které přijdou na současnou platformu desek se socketem LGA 1700. Ovšem možná nás čeká překvapení, Intel prý má v plánu ještě jednu generaci, která do těchto desek půjde, ačkoliv by už letos měly jít na trh procesory Arrow Lake-S pro novou platformu se socketem LGA 1851.

Youtuber RedGamingTech přišel s informací, že přes plánované vydání Arrow Lake-S pro desktop připravuje Intel paralelně další desktopové procesory, které jim budou poněkud konkurovat – čipy nazvané Bartlett Lake, respektive Bartlett Lake-S (označení S znamená, že jde o variantu v rámci určité generační skupiny procesorů, určenou pro socketové desktopové desky).

Tip: Co má Intel proti Zenu 5? Unikly interní informace o procesorech Arrow Lake a nové platformě

Bartlett Lake by prý nemělo být nic jiného než další refresh procesorů Raptor Lake pro desktop, který by používal starou platformu LGA 1700 a nejspíš se dá počítat i s přetrvávající podporou pamětí DDR4, což podpoří cenovou výhodnost této platformy. Podle RedGamingTechu by tyto procesory měly být určené pro levnější část trhu. Mají řešit ten problém, že desky platformy LGA 1851 ze začátku budou relativně drahé (údajně, podle RedGamingTechu) podobně jako třeba ze začátku platforma AM5 u AMD.





Pokračující prodeje desek LGA 1700, které postupně zlevňují, a pro ně určených procesorů Bartlett Lake by kupujícím poskytly levnější alternativu (za cenu starší technologie s horším budoucím potenciálem), tedy zase jako v případě, kdy AMD pořád nabízí procesory platformy AM4 a stále jsou v prodeji i desky.

Bartlett Lake-S proto neznamená, že Arrow Lake-S bude mít zpoždění, nebo je zrušené a nevyjde. Prozatím se zdá, že obě rodiny procesorů budou (zase jako AM5 a AM4) koexistovat. I když je také možné, že si Intel chystá Bartlett Lake i jako plán B pro případ, kdyby Arrow Lake mělo problémy a nemohlo by být vydáno. Intel by pak mohl celý desktopový segment pokrýt těmito záložními CPU, byť by to byla asi další rána na reputaci.

Stejný starý křemík, nebo inovovaný design?

Zatím není úplně jisté, zda bude Bartlett Lake refresh Raptor Lake v silném slova smyslu, tedy že by šlo o stejný křemík beze změn, jen třeba s o něco vyššími takty u některých modelů. Intel by teoreticky mohl provést revizi čipů nebo udělat nový návrh, jako se to stalo třeba u generace Kaby Lake. RedGamingTech uvádí, že podle některých drbů by procesory Bartlett Lake mohly mít nějaké architektonické změny, jako je třeba větší L3 cache. To se však dá udělat i použitím staršího většího čipu s deaktivovanými jádry, avšak s ponechanými bloky cache – například když se z 8+8 křemíku udělá procesor s kombinací 6+8, ale ponechá se celých 30 MB L3 cache).

Každopádně by se ale měly zachovat základní rysy Raptor Lake, tedy architektura Golden Cove / Raptor Cove u velkých jader a hybridní kombinace s jádry E-Core architektury Gracemont. Intel by teoreticky mohl přidat jádra jako u Coffee Lake Refreshe a Comet Lake, ale opět – zatím o tom nejsou informace.

Socket LGA 1700 Autor: HWCooling

Vidíme opakování ostudné epizody se čtyřmi refreshi Skylake?

Pokud se tyto zprávy potvrdí, bude to znamenat, že procesory Alder Lake požívající 7nm proces (Intel 7) dostanou už skoro třetí refresh, protože Raptor Lake je do určité míry také refresh Alder Lake. Architektura se až tak neliší od Alder Lake, jen má zvětšené cache, což ale podporovala již původní architektura (Golden Cove v serverech má také 2MB L2 cache). Byla by to také čtvrtá generace po sobě vyráběná na 7nm procesu (jenž je vylepšenou evolucí procesu 10nm SuperFin z předchozího Tiger Lake).

Trošku se v tom rýsuje opakování neblahého scénáře, který jsme u Intelu zažili mezi lety 2016 a 2021, kdy firma nebyla 3–4 roky schopná zprovoznit svůj 10nm proces a kvůli tomu ani neuváděla nové architektury CPU. Procesory Skylake z roku 2015 kvůli tomu dostaly rovnou čtyři refreshe používající stejný 14nm proces a stejnou architekturu jader, jen s vyššími takty a počty jader. Tato stagnace a za ní stojící faktory průšvihu s 10nm výrobou byly jedním z nejvýraznějších neúspěchů Intelu v historii, asi by se dalo říct.

A je možné, že teď zase vidíme známky něčeho podobného. Intel má zralou výrobní technologii (proces Intel 7, který vychází z onoho 10nm procesu, který se podařilo konečně vyřešit v roce 2020) a tou dokáže vyrábět úspěšné výkonné procesory s vysokými frekvencemi – podobně jako tehdy působil 14nm proces. Kvůli energetické efektivitě, a aby neztratil kontakt s technologickou špičkou (TSMC, Samsung), ale Intel potřebuje nové výrobní procesy – 4nm, 3nm, 2nm a 1,8nm, které firma chce rozběhnout zrychleně do roku 2024 až 2025.

Více: Výrobní procesy Intelu: Intel 3, 20A a 18A v roce 2024. Má zpět tick-tock a technologické vedení?

Nicméně 4nm proces je asi fakticky zpožděný. Původně ho asi Intel chtěl mít dříve, protože procesory Meteor Lake měly podle nejstarších roadmap následovat už po Alder Lake (takže koncem roku 2022?). Už první Raptor Lake je tedy asi generace vsunutá do roadmapy ex post coby náhrada zpožděného 4nm procesu a Meteor Lake. Meteor Lake ale má příliš nízké takty, takže když už teď na přelomu roku vyšlo, nemohlo být nasazeno do desktopu (kde mělo již používat socket LGA 1851), a bylo proto v této oblasti nahrazeno procesory Raptor Lake Refresh. Letos v druhé polovině roku 2024 měla vyjít už další generace Arrow Lake. Ale i u té jsou náznaky, že bude mít problémy s nízkými takty, protože Intel u těchto CPU opět nasadí nový proces – 3nm technologii TSMC nebo 2nm proces Intel 20A.

Procesory Intel Meteor Lake Autor: Intel

Bartlett Lake proto může být opět stejný případ: Nový procesor na 2nm či 3nm technologii nemůže v desktopu konkurovat, protože má příliš nízké frekvence. A proto tyto procesory musí zastoupit zase zralý (ale méně energeticky efektivní) 7nm proces.

Doufejme, že pokud jsou důvody pro Bartlett Lake opravdu takto prekérní (pro Intel), bude to už poslední 7nm refresh a v dalších generacích už se podaří zase nasadit novější technologii (jako v roce 2021 u Alder Lake).

Je ale na hodně vážné zamyšlení, co dělat s tímto problémem, který Intel s novými výrobními procesy má. To, že firma sice agresivně vyvíjí novou technologii, ale pak ji nemůže kvůli nezralosti dost dobře využít, bude muset být nějak vyřešeno. AMD, zdá se, je schopno nové procesy použít, byť to neumí tak rychle jako třeba Apple (5nm proces nasadilo v roce 2022, zatímco Apple v roce 2020). Mělo by to tedy být i v silách Intelu. Jen teprve uvidíme, zda není problém zase i ve výrobní technologii, a zda to tedy nedopadne tak, že tyto problémy přestanou, až když se Intel na vlastní továrny vykašle a bude procesory kompletně vyrábět u TSMC jako AMD…

Zdroj: RedGamingTech