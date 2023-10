6 GHz pro LGA 1700. Intel vydává desktopové procesory Core 14. generace Raptor Lake Refresh

Intel nepředstavil nové desktopové procesory Raptor Lake Refresh neboli Core 14. generace pro desktop na zářijové konferenci Intel InnovatiOn, jak jsme to očekávali (objevily se na ní jen velmi okrajově). Teď však už tato nová generace CPU pro platformu LGA 1700 byla oficiálně oznámena: Máme finální parametry a doporučené ceny šesti modelů řady K/KF, které se nyní začínají prodávat. V obchodech by měly být ode dneška.

Core 14. generace pro desktop (mělo by jít o poslední generaci s tímto značením, příště už Intel přejde na značku Core Ultra) jsou tzv. refresh. Znamená to, že nejde o úplně nové čipy, ale o znovu použité či zrevidované čipy z minulé generace, či v tomto případě o čipy z 12. a 13. generace Alder Lake a Raptor Lake. Jde tedy o 7nm procesory (vyráběné procesem Intel 7) s až 8 velkými jádry P-Core a 16 malými jádry E-Core, celkem 32 vlákny. Proti předchozím generacím ale nabízejí o něco vyšší výkon díky vyšším dosaženým frekvencím.

Nyní tento měsíc Intel vydává prvních šest modelů, všechno 125W modely řady K s odemčenými násobiče, které jsou určené pro nadšence a přetaktování. Zbylé modely vyjdou nejspíš příští rok (v jeho první polovině). Na rozdíl od předchozích generací nevyjde s procesory nový čipset. Stále se samozřejmě dají použít desky s čipsety Intel generace 600 a 700, jen asi budou potřebovat aktualizaci BIOSu.

Platforma procesorů Intel Core 14. generace pro desktop Autor: Intel

6 GHz!

Nabídku povede Core i9–14900K (cena 589 $ bez daně / 16 650 Kč s DPH / 675 € s DPH) a jeho bratr Core i9–14900KF (564 $ / 15 900 Kč / 646 €), jenž má identické parametry, jen s vypnutým integrovaným GPU Intel UHD 770. Toto CPU má 8 jader P-Core a 16 E-Core (32 vláken celkem) s 36MB L3 cache. Základní takt je 3,2 GHz pro P-Core a 2,4 GHz pro E-Core, maximální boost pak dosáhl u P-Core 6,0 GHz a z E-Core 4,4 GHz. To znamená, že procesor má takty až o 200 MHz (maximální boost E-Core se ale zvedl jen o 100 MHz) vyšší proti loňskému Core i9–13900K a vyrovná se v maximálním boostu speciální edici Core i9–13900KS. S ním jde o vůbec první procesory, které dosáhly taktu 6000 MHz.





Této maximální frekvence je dosaženo pomocí Thermal Velocity Boostu (bez něj by byla jen 5,8 GHz) a Turbo Boost Max 3.0, tedy na jednom či dvou preferovaných jádrech (jinak je maximum 5,6 GHz). Podle Intelu půjde o nejvýkonnější procesor pro PC, ale asi bude lepší počkat si na to, co řeknou nezávislé recenze.

Podle Intelu je Core i9–14900K nejrychlejší procesor pro desktop Autor: Intel

Spotřeba naopak údajně zůstala stejná, nebo alespoň Intel uvádí stejné specifikace. TDP je 125W a maximální turbo spotřeba v zátěži 253 W. Zde je třeba říct, že mnohé zejména dražší nadšenecké desky toto mohou ignorovat nebo nabízet režimy, kdy je limit spotřeby odemčený. Je proto možné, že zase budou vidět případy, kdy se spotřeba vyhoupne výš (a může pak být relativně vyšší i proti i9–13900K).

Víc jader pro prostřední modely i7

Zatímco z většiny platí, že Raptor Lake Refresh jen zvyšuje frekvence, výjimkou jsou modely Core i7. Zatímco u 13. generace toto byla 24vlákna (8+8 jader), Intel v refreshi změnil konfiguraci na 8 P-Core a 12 E-Core, takže Core i7–14700K (409 $ / 11 550 Kč / 467 €) a Core i7–14700KF (384 $ 10 850 Kč / 440 €) mají 28 vláken (a 33MB L3 cache) a měl by se jim zlepšit mnohovláknový výkon. Tyto procesory tedy budou výrazně blíže top modelům Core i9, což z nich dělá zajímavou možnost.

Také zde stouplo maximální turbo o 200 MHz na velkých a o 100 MHz na malých jádrech, ale asi kvůli navýšení počtu vláken nebyly změněné základní frekvence. Takt P-Core je tak 3,4–5,6 GHz a takt E-Core 2,5–4,3 GHz. Maximální boost 5,6 GHz je opět na preferovaném jádru (Turbo Boost Max 3.0), jinak je maximum 5,5 GHz. Také zde je TDP 125 W a oficiální maximální turbo spotřeba je 253 W.

Specifikace procesorů Intel Core 14. generace pro desktop Autor: Intel

Core i5 stále 6+8 jader

Takovýto upgrade už nenastal u modelů i5, Core i5–14600K (319 $ / 9000 Kč / 366 €) a Core i5–14600KF (294 $ / 8300 Kč / 337 €). Ty zůstávají na 6 P-Core a 8 E-Core (celkem 20 vláken) s 24MB L3 cache, ale opět stouply frekvence až o 200 MHz (100 MHz u E-Core). Takt velkých jader je tak 3,5–5,3 GHz, takt E-Core je 2,6–4,0 GHz. Intel i u těchto modelů ponechal stejné limity spotřeby jako u předchozí generace. Znamená to 125W TDP a 181W maximální turbo spotřebu.

Plně architektura Raptor Cove s 2MB L2 cache

Všech šest modelů je založených na steppingu B0, jde tedy i u Core i5 o čip fyzicky obsahující 8+16 jader a architekturu Raptor Lake. Velká jádra mají proto u všech těchto modelů 2MB L2 cache a klastry jader E-Core společnou 4MB L2 cache.

Ostatní aspekty procesorů se vzhledem k tomu, že jde o refresh, proti 13. generaci nemění. Procesory K mají integrované GPU Intel UHD Graphics 770 s 256 shadery (takty jsou podle třídy procesoru 1650, 1600 a 1550 MHz) a řadič PCIe 5.0 ×16 pro GPU, zatímco pro SSD poskytují jedno rozhraní PCIe 4.0 ×4. Oficiálně jsou podporované pamětí DDR5–5600 a DDR4–3200 (beze změny proti 13. generaci).

+ 200 MHz u P-Core, +100 MHz E-Core

Jak bylo řečeno, procesory mají vždy o 200 MHz vyšší maximální boosty P-Core než korespondující modely 13. generace (E-Core zase vždy rostou o 100 MHz). Díky tomu byste s nimi měli dostat o 3,4–3,9 % lepší jednovláknový výkon a nejspíš i lepší výsledky i ve hrách, které by na ST výkon měly reagovat.

Mnohovláknový výkon je větší otázka. Při dodržení předepsaných hodnot Maximum Turbo Power by teoreticky mohlo být naráženo na limit spotřeby. Na druhou stranu Core i7 by díky čtyřem vláknům navíc měla v mnohovláknových aplikacích jako je renderování nebo enkódování videa předvést větší mezigenerační zlepšení než Core i9 a i5. Reálný rozsah pokroku ale pořádně ukáží až recenze, které by měly vyjít dnes.

Oficiální benchmarky Intelu slibují lepší herní výkon než u AMD Ryzenu 9 7950X3D Autor: Intel

V obchodech dnes

Včera 16. 10. povolil Intel tzv. „unboxing“ a představení těchto procesorů, jejich modelů a parametrů. Přímo fyzická dostupnost nastane dnes (17. 10.) patrně opět v 15:00. V tento čas by zřejmě měly také vyjít recenze.

Objevovaly se spekulace o zdražení těchto procesorů proti minulým generacím, ale to se zdá se nepotvrdilo, a konkrétní modely (tedy například Core i9 „KF“) mají stejné doporučené dolarové ceny jako v předchozí 13. generaci. Respektive, stejné ceny, jako měla tehdy při uvedení. Mezi tím ale procesory 13. Generace mohly v obchodech zlevňovat, takže v praxi ze začátku 14. generace o něco dražší bude.

Zdroj: Intel