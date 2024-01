AMD by mohlo vydat Zen 5 v dubnu, výroba procesorů Ryzen 9000 už se údajně rozběhla

AMD pořád oficiálně neřeklo nic k tomu, kdy by se mohly na trhu objevit procesory s architekturou Zen 5. Ale vypadá to, že by to mohlo být překvapivě brzo. Obvykle sice platí Murphyho zákony a když má něco vyjít „v roce 2024“, dá se to čekat spíš k jeho konci, ale podle drbů by procesory Ryzen 9000 pro desktop (jak se možná Zen 5 bude jmenovat) mohly vyjít už za pár měsíců v časném termínu. Podobném třeba vydání Ryzenů 2000.

Podle jednoho z leakerů pohybujících se po Twitteru (Kepler_L2) se totiž údajně už desktopová verze Zenu 5 dostala do sériové výroby, která již neurčenou dobu běží a připravuje se tedy zásoba procesorů pro vydání. Tyto první procesory s architekturou Zen 5 by měly být čipletová desktopová CPU (s kódovým označením Granite Ridge) navazující na modely Ryzen 7000X. Ovšem protože mezitím AMD vydá desktopovou řadu APU Ryzen 8000G, je pravděpodobné, že Zen 5 dostane pro odlišení jméno Ryzen 9000 (respektive asi zase 9000X).

„Granite Ridge“ má používat stejný 6nm IO čiplet a logicky stále socket AM5 jako Ryzeny 7000. Nezmění se tedy konektivita (24 linek PCIe 5.0) ani základní integrovaná grafika se 128 shadery a asi se moc neposunou podporované frekvence pamětí DDR5. Pokud vůbec, tak bychom čekali třeba jen o stupínek na DDR5–5600 ze současných DDR5–5200 (ale jako obvykle platí, že přes XMP či profily EXPO se dají provozovat i výrazně lepší frekvence).





Podobně jako mezi Ryzenem 3000X/XT a Ryzenem 5000X by tedy změny měly být jen v použití nových zřejmě 4nm CPU (či CCD) čipletů obsahujících jádra Zen 5. Ta by měla významně zlepšit jednovláknový výkon. Je sice preavděpodobné, že se o něco zhorší frekvence, ale jádro má údajně rozšířené výpočetní jednotky až na šest paralelních ALU a podle reálně vypadajících interních dokumentů firma pláuje, že IPC stoupne minimálně o 10–15 %. Onen Kepler_L2 například očekává, že půjde o největší mezigenerační zlepšení od prvního Zenu, osobně bych si tipnul zlepšení IPC o 18 % proti Zenu 4.

AMD prý také aspoň během vydání procesorů nehodlá vydat i nový čipset pro ně, takže na platformě AM5 budou dál kralovat B650(E), X670(E) a levný A620 založené na čipu Promontory 21 od ASMedia. Před koncem roku se sice objevily informace o tom, že by v druhé polovině roku AMD mohlo vydat novou platformu, ale ta může asi přijít až nějakou dobu po nových procesorech. Nebo to možná nebyly přesné informace a půjde spíše o refresh či novou vlnu desek s aktualizovanou výbavou, ale ne přímo založených na novém čipsetovém křemíku.

Socket AM5 Autor: Ľubomír Samák

Vydání v dubnu?

Jak jsme nakousli na začátku, podle Keplera_L2 je už Granite Ridge v sériové výrobě, což řekl v reakci na otázku na Twitteru. Této informace si pak všiml například techPowerUp a minimálně některá média se jí chytla. Je to samozřejmě třeba brát s rezervou, protože není řečeno, z jakých přesně pramenů tato informace pochází.

Kepler_L2 se k tomuto vyjádřil už předtím, a to 10. ledna, kdy napsal, že procesory Granite Ridge / Ryzen 9000 se Zenem 5 se pravděpodobně ukáží už v dubnu (apríli). Je to prý zvěst z vícero zdrojů, ale zatím není jasné, zda v tomto termínu už přímo začne prodej v obchodech, nebo zda se v dubnu odehraje teprve jen formální uvedení. AMD pravděpodobně premiéru těchto procesorů uskuteční jako obvykle ve dvou částech – nejprve bude odhalovací akce, pak bude ponechán nějaký prostor, aby se vytěžila potencální publicita, a reálné vydání a recenze se odehrají o něco později. První možnost Ryzeny 9000 koupit by tak mohla být třeba až v květnu (máji).

Pokud jsou tedy tyto informace pravdivé, mohl by Zen 5 být na trhu možná už za nějaké tři až čtyři měsíce. Zatím to ovšem je nutné brát s určitou rezervou, jak už to s neoficiálními budoucnost předjímajícími drby chodí.

Zdroj: Kepler_L2 (1, 2, 3)