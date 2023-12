AMD prý chystá nové čipsety generace 700 pro AM5 desky, vyjdou současně s LGA 1851 od Intelu

Na čínském fóru Board Channels, kde se dají najít různé informace z okruhu výrobců hardwaru, se teď objevily zprávy o budoucím dění, které nás příští (nadcházející) rok čeká na desktopovém trhu. Týká se to jednak příchodu nové desktopové platformy a čipletových procesorů od Intelu, ale také AMD. O jeho plánech s platformou AM5 toho bylo známo méně, takže jde o zajímavý vhled, pokud se tedy tyto zvěstí potvrdí.

Zdroje z okruhu partnerů Intelu a AMD na Board Channels uvádí, že obě firmy by měly příští rok zhruba ve stejné doby vydat novou generaci čipsetů (a desek). To už bylo víceméně jasné u Intelu. Ten po současné provizorní generaci Raptor Lake Refresh, která nahrazuje zrušenou desktopovou verzi procesorů Meteor Lake, příští rok vydá procesory Arrow Lake, které budou také používat čipletovou konstrukci (ale už snad 2nm proces Intelu) a už budou instalovány do nové platformy se socketem LGA 1851. S ní přijdou i nové čipové sady, které by měly být označené jako řada 800.

Podle Board Channels se vydání těchto nových čipsetů a desek s nimi očekává nejdříve v třetím kvartálu 2024 (tedy s možností, že vydání bude až v Q4 2024). To sedí s dřívějšími odhady či informacemi, že Arrow Lake pro desktop a platforma LGA 1851 vyjdou až v druhé polovině příštího roku. Nynější Core 14. generace „Raptor Lake Refresh“ si tedy asi odslouží víceméně celý roční cyklus.

Tyto desky mají používat čipsety Z890 (s odemčeným přetatkováním), B860 (mainstream) a H810 v lowendu. Také mají existovat verze W880 pro pracovní stanice a Q870 pro „enterprise“ (počítače ve velkých firmách a organizacích). Čipset by snad měl být nový, měl by poskytovat až 24 linek PCI Express 4.0 (ve verzi Z870). Ale zejména samotné procesory budou mít lepší konektivitu, z CPU bude vyvedeno PCIe 5.0 ×16 pro GPU jako u LGA 1700, ale také dvě rozhraní pro SSD – PCIe 4.0 ×4 a PCIe 5.0 ×4 (takže nejvýkonnější SSD už budou podporována plně nativně jako u AM5).





Desky vydávané s těmito novými čipsety ale budou mít také další novinky, které se s novým čipsetem svezou. Očekává se, že by často měly být osazované moduly WiFi 7 a také 5Gb/s Ethernetem (například Realtekem RTL8126).

Wafer s 20A čipy Arrow Lake na akci Intel InnovatiOn 2023 Autor: Intel

Nové čipsety na AM5

Větší překvapení ale je, že také zhruba v této době podle čínských zdrojů vyjdou i nové čipsety AMD. To není zvyklé aktualizovat jejich nabídku tak často jako Intel, i když třeba u řady 300 a 400 takový refresh nastal. Sice se nezdá, že by AMD vyloženě potřebovalo nové čipsety, ale údajně má příští rok vyjít nová generace, která by snad měla být označená jako generace 700.

Tato nová generace desek by mohla přinášet podobné výdobytky (tedy například 5Gb/s Ethernet), zatím ale není jasné, jaké nové vlastnosti by případně měly samotné čipsety AMD řady 700. Teoreticky by mohlo jít o nový křemík od ASMedia, v kterémžto případě by mohla být vylepšená konektivita s více linkami PCI Express nebo posílený uplink do procesoru (buď s použitím sběrnice PCIe 5.0 ×4, nebo rozšířením na PCIe 4.0 ×8). Nebo by teoreticky mohlo zase nový čipset vyrobit přímo AMD jako v případě X570. Není ale vyloučeno ani to, že půjde jen o přeznačení nebo revizi dnešních čipsetů založených na křemíku „Promontory 21“ pod novým jménem.

Tyto nové desky ale dost možná nevyjdou současně s procesory s architekturou Zen 5. U těch se očekává, že by mohly vyjít už v druhém kvartálu roku 2024, zatímco tyto nové čipsety také mají přicházet nejdříve v Q3 2024, ale možná asi i v Q4 2024. Ryzeny 9000 (pokud nebudou označené jinak) s jádry Zen 5 by tedy při uvedení byly párovány se stávajícími deskami nebo s nějakými nově vydanými modely s čipsety X670(E), B650(E) a A620. Technicky vzato by tomu nic nemělo bránit, jen je třeba, aby dostaly aktualizace BIOSu (nebo s dostatečně novým firmwarem vycházely už z továrny).

AM5 i v roce 2025

Vydání refreshe čipsetů v roce 2024 (původní čipsety pocházejí více méně z roku 2022) snad souvisí s tím, že platforma AM5 bude ještě na trhu poměrně dlouhou dobu. David McAffee z AMD sdělil tento týden Overclockers UK, že AMD „chce zůstat na socketu AM5 tak dlouho, jak to půjde“, jelikož dlouhodobější kompatibilita platformy s procesory byla součást úspěchu procesorů Ryzen na AM4.

Socket AM5 Autor: Ľubomír Samák

V roce 2025 by podle tohoto vyjádření mělo AMD používat socket AM5 určitě, zatímco po tomto roce to ještě tak pevně dáno není. Buď firma ještě není rozhodnutá, jestli případně vystřídá socket a platformu, nebo není ochotná plány zatím zveřejňovat. Není ale také jasné, kdy případná další generace CPU po Zenu 5 vyjde. Pokud by AMD cílilo Zen 6 k vydání už na konec roku 2025, pak by to implikovalo úmysl tyto procesory vyrábět v provedení pro socket AM5. Pokud by ale měly vyjít až v roce 2026, už to může být jiné.

Je třeba říci, že pokud firma mluví o podpoře platformy AM5 (nebo AM4), nemusí to nutně znamenat, že nově vydávaná CPU či APU tuto platformu používají. I po vydání nového socketu mohou totiž vycházet nové modely (založené ale na starším křemíku a návrhu, takže nepřinášejí nic moc nového) pro starší socket. V tomto případě to ale vyznívá tak, že aspoň pro onen rok 2025 by měla platforma AM5 pořád být ta hlavní a aktuální.

Zdroje: WCCFtech, VideoCardz (1, 2)