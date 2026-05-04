Cnews.cz  »  Věda a technika

Věda a technika

Elektromobil jako pojízdné autokino: Huawei má světla, která se umí přepnout do režimu projektoru

Matěj Vlk
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Světla Huawei XPixel Autor: Huawei
Světla se mají postarat o projekci s úhlopříčkou kolem 100"
Postavit auto před bílou zeď, na displeji zvolit film z Netflixu a začít jej promítat pomocí předních světel zní bizarně i na Čínu. Ani to ale Huawei nezastavilo, nové světlomety XPixel mají režim projektoru.

Čínské elektromobily nás v posledních letech překvapují řadou užitečných (či bizarních) inovací. Na nedávném autosalonu v Pekingu se s automobilovými novinkami pochlubilo i Huawei, které má ve svém portfoliu jak vlastní vozy, tak celou řadu dílčích technologií. Jednou z nich jsou i inteligentní přední světlomety XPixel. Ty se ve své druhé generaci budou umět proměnit na projektor.

Vlastní autokino

Současná generace světel XPixel umí na silnici před automobilem promítat jednoduché symboly, zvýraznit správný pruh při odbočování, zobrazit bezpečnou linii pro objetí cyklisty nebo naznačit šířku automobilu v úzkém jízdním pruhu. Možnosti nové verze se ale mají výrazně posunout. Ze zaparkovaného vozu půjde pomocí předních světlometů promítat na zeď či plátno obsah z infotainmentu.

Světla Huawei XPixel

První generace světel Huawei XPixel

Autor: Huawei

Novinka se má objevit už v letošních modelech Stelato S9, Aito M9, Qijing GT7 nebo Luxeed V9. Z parametrů toho zatím moc neznáme, zprávy hovoří pouze o 2Mpx rozlišení. To by naznačovalo podporu standardního Full HD. Například o světelnosti ale nepadlo jediné slovo. Stejně tak je otázkou reálná využitelnost, tedy především nalezení vhodného místa, kde nebude problémem venkovní projekce z automobilu.

Příklady využití světel XPixel lights:

TOP100

Zdroj: Youtube.com

Mnohem větší tradici mají autokina ve Spojených státech. Do těch, stejně jako do Evropy, se nová světla s projektorem jen tak nedostanou. Potíží jsou především regulace, které na světlomety pohlíží zvlášť přísně. Ostatně američtí motoristé se teprve před třemi lety dočkali schválení adaptivních světel (především Matrix LED).

Konec strachu z dojezdu? Nejnovější baterie od CATL najedou 1 500 km a nabijí se za 6 minut Přečtěte si také:

Konec strachu z dojezdu? Nejnovější baterie od CATL najedou 1 500 km a nabijí se za 6 minut

Zdroj: InsideEVs

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Má podle vás Mironet právo na odškodné?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
pekná vecička, akurát nie pre civilné použitie ale ak sa uvažuje v politbyre o shieldoch a ako na to, bitka o fotón a jeho zostrelovanie může býti zastrešená aj ohnutím priestoru, svetlo vo vode vie svoje ako ohnúť lúč aby chodec vedel ísť rýchlejšie, prípadne aby uuid fotónu mohlo byť skopírované a laser v kapse tak musí mať aj kufor aby vojenská úloha mohla byť odfajknutá a marketing mohol nadobudnúť ďalšiu roztržku neznámeho účelu tejto vecičky, bez utajovania to nejde aby sa neprezradili…
hifron


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Ukládání dat v EU láká. Půlka českých firem by za to připlatila

Podívejte se, co asi budí šéfa Nvidie ze spaní

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Vysílací rada dohlédne na youtubera Fiziho a Kluky z Prahy

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO