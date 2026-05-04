Elektromobil jako pojízdné autokino: Huawei má světla, která se umí přepnout do režimu projektoru

Čínské elektromobily nás v posledních letech překvapují řadou užitečných (či bizarních) inovací. Na nedávném autosalonu v Pekingu se s automobilovými novinkami pochlubilo i Huawei, které má ve svém portfoliu jak vlastní vozy, tak celou řadu dílčích technologií. Jednou z nich jsou i inteligentní přední světlomety XPixel. Ty se ve své druhé generaci budou umět proměnit na projektor.
Vlastní autokino
Současná generace světel XPixel umí na silnici před automobilem promítat jednoduché symboly, zvýraznit správný pruh při odbočování, zobrazit bezpečnou linii pro objetí cyklisty nebo naznačit šířku automobilu v úzkém jízdním pruhu. Možnosti nové verze se ale mají výrazně posunout. Ze zaparkovaného vozu půjde pomocí předních světlometů promítat na zeď či plátno obsah z infotainmentu.
Novinka se má objevit už v letošních modelech Stelato S9, Aito M9, Qijing GT7 nebo Luxeed V9. Z parametrů toho zatím moc neznáme, zprávy hovoří pouze o 2Mpx rozlišení. To by naznačovalo podporu standardního Full HD. Například o světelnosti ale nepadlo jediné slovo. Stejně tak je otázkou reálná využitelnost, tedy především nalezení vhodného místa, kde nebude problémem venkovní projekce z automobilu.
Příklady využití světel XPixel lights:
Mnohem větší tradici mají autokina ve Spojených státech. Do těch, stejně jako do Evropy, se nová světla s projektorem jen tak nedostanou. Potíží jsou především regulace, které na světlomety pohlíží zvlášť přísně. Ostatně američtí motoristé se teprve před třemi lety dočkali schválení adaptivních světel (především Matrix LED).
Zdroj: InsideEVs