CETIN a O2 mají vlastního transformera. Mobilní vysílač na kolech rozjede signál kdekoliv během pár hodin

Dominik Dobrozenský
Dnes
CETIN a O2 si nechaly postavit speciálně upravený Mercedes-Benz, který se během chvíle promění v mobilní vysílač a zajistí signál v kritických místech jako jsou velké akce nebo oblasti zasažené přírodní katastrofou. Podívejte se, jak mobilní transformer vypadá uvnitř.

Český Cetin si ve spolupráci s O2 pořídil zajímavou „hračku“. Jedná se o speciálně upravenou dodávku Mercedes-Benz Sprinter, která dokáže během krátké doby fungovat jako plnohodnotný mobilní vysílač. Stačí ho zaparkovat a během zhruba dvou hodin se promění v plně funkční BTS, lidově řečeno „sajt“.

Mobilní transformer pro krizová místa

Hlavním využitím je pokrytí míst, kde běžná infrastruktura buď nestačí nebo selhala. Typicky může jít o velké akce jako koncerty či demonstrace, ale také o krizové situace, jako například oblasti poškozené přírodními katastrofami. V takových případech je zapotřebí rychle posílat síť nebo nahradit nefunkční vysílače.

Technicky jde o poměrně komplexní řešení ukryté v dodávce. Na střeše je teleskopický stožár, který se vysune do výšky 12 metrů a nese antény i další technologie pro přenos signálu. Instalovat je možné několik typů antén pro vysílání na všech frekvencích, na které má O2 licenci (700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 500 a 3 700 MHz). V případě nutnosti je dodávka vybavena i internetem od Starlinku.

Samotné auto má pohon všech kol, speciální úpravy Kawa Pro a XL AWD a výkon motoru 140 kW. Součástí vozu je i generátor Panda 8000i GreenTech PVMV-N, který je připojen na nádrž auta a lze jej v průběhu doplňovat.

Celá úprava vozu vyšla na několik milionů korun a realizovala ji česká firma specializující se na podobné přestavby pro záchranné složky.

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

