CETIN a O2 mají vlastního transformera. Mobilní vysílač na kolech rozjede signál kdekoliv během pár hodin

Český Cetin si ve spolupráci s O2 pořídil zajímavou „hračku“. Jedná se o speciálně upravenou dodávku Mercedes-Benz Sprinter, která dokáže během krátké doby fungovat jako plnohodnotný mobilní vysílač. Stačí ho zaparkovat a během zhruba dvou hodin se promění v plně funkční BTS, lidově řečeno „sajt“.
Mobilní transformer pro krizová místa
Hlavním využitím je pokrytí míst, kde běžná infrastruktura buď nestačí nebo selhala. Typicky může jít o velké akce jako koncerty či demonstrace, ale také o krizové situace, jako například oblasti poškozené přírodními katastrofami. V takových případech je zapotřebí rychle posílat síť nebo nahradit nefunkční vysílače.
Technicky jde o poměrně komplexní řešení ukryté v dodávce. Na střeše je teleskopický stožár, který se vysune do výšky 12 metrů a nese antény i další technologie pro přenos signálu. Instalovat je možné několik typů antén pro vysílání na všech frekvencích, na které má O2 licenci (700, 800, 900, 1 800, 2 100, 2 500 a 3 700 MHz). V případě nutnosti je dodávka vybavena i internetem od Starlinku.
Samotné auto má pohon všech kol, speciální úpravy Kawa Pro a XL AWD a výkon motoru 140 kW. Součástí vozu je i generátor Panda 8000i GreenTech PVMV-N, který je připojen na nádrž auta a lze jej v průběhu doplňovat.
Celá úprava vozu vyšla na několik milionů korun a realizovala ji česká firma specializující se na podobné přestavby pro záchranné složky.