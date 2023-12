AMD představilo plán XDNA NPU a mobilních Ryzenů. Strix Point se Zenem 5 až v roce 2025?

Včera jsme psali o odhalení nové generace procesorů AMD pro notebooky – Ryzenů 8000 „Hawk Point“. Ty jsou založené na refreshi 4nm křemíku „Phoenix“ z loňského roku, který používá architekturu Zen 4. Vypadá to, že AMD bude v generaci Ryzen 8000 pro notebooky roku 2024 mít právě jen tento refresh. Firma totiž představila roadmapu, podle které bude nový čip Strix Point s architekturou Zen 5 představovat až zase další generaci.

Konference Advancing AI, kde AMD procesory Ryzen 8000 představilo, byla hlavně zaměřená na AI. Firma sice neukázala přímo roadmapu procesorů, ale ve slajdech měla roadmapu či plán AI akcelerátorů v těchto procesorech, která je v podstatě současně i plánem budoucích APU, protože jednotka akcelerující AI (tzv. NPU) je v nich integrovaná.

V tomto oficiálním dokumentu AMD ukazuje tři generace – loňský Phoenix (Ryzen 7040), s kterým přišlo NPU architektury XDNA. Následující generace je právě odhalený Ryzen 8040, respektive 8045 „Hawk Point“ pro rok 2024, jenž je refreshem Phoenixu, a opět proto má akcelerátor XDNA. Ovšem díky vyššímu taktu se výkon v AI zlepšil z 10 TOPS na 16 TOPS.





Jako třetí generace je pak uvedené ono námi vyhlížené APU Strix Point, které má mít jádra Zen 5 (respektive Zen 5 a Zen 5c – mělo by jich celkem zřejmě být dvanáct, dle dříve uniklých specifikací). AMD uvádí, že Strix Point bude už mít NPU nové generace zaměřené na generativní AI s architekturou XDNA 2. Výkon tohoto NPU má přitom být více než třikrát vyšší, takže AMD by pravděpodobně mohlo mířit na dosažení 50 TOPS (nebo něčeho kolo této mety).

Tip: Ryzen 8000 Strix Point bude big.LITTLE 12jádro, ale „prémiový“ Sarlak může být čistě velký Zen 5

Strix Point podle této roadmapy vypadá spíše jako další generace než jako něco, co by na trhu mělo doplnit a paralelně koexistovat s letošní generací Ryzen 8000. Trošku se proto obáváme, že opravdu vyjde náš odhad, že by Strix Point / Zen 5 mohl vyjít až jako Ryzen 9050 a být produktem až pro rok 2025. AMD v tomto plánu u jednotlivých generací uvádí orientační údaje o tom, kdy se začaly prodávat, respektive kdy tyto procesory začalo sériově dodávat výrobcům notebooků.

Roadmapa mobilních procesorů Ryzen a jejich NPU Autor: AMD, via ComputerBase

Zatímco u Phoenixu uvádí dodávky čipů v Q2 2023, Hawk Point má podle plánu být na trhu dostupný v Q1 2024, ačkoliv dodávky výrobcům notebooků už běží nyní. U oné generace Strix Point s jádry Zen 5 je také uvedeno, že dodávky výrobcům notebooků („shipping“) budou před koncem roku 2024, ale o dostupnosti („availability“) už slovo chybí. To může být varovný signál, že reálná dostupnost v noteboocích může nastat až v roce 2025. Firmy často v situaci, kdy se nemohou pochlubit dostupností produktu pro zákazníky k určitému datu, hovoří o tom, že do té doby stihnou „shipping“, což je předstupeň pro vydání.

NPU s architekturou XDNA 2 v procesorech Strix Point má mít víc než 3× výkon proti generaci Ryzen 8000 Autor: AMD, via ComputerBase

Celá roadmapa je ostatně zasazena na osu začínající rokem 2023 a končící rokem 2025. To, že Strix Point bude až Ryzen 9000 a vyjde nejdřív v lednu 2025, není tímto nějak nezvratně vytesáno do kamene, to tvrdit nechceme. Ale asi si z toho lze vzít, že tyto procesory minimálně nevyjdou někdy v první polovině roku nebo třeba kolem jeho poloviny. Pravděpodobná je spíše pozdější část druhé poloviny roku nebo odhalení v posledním čtvrtletí na podzim, pokud se tedy nevyplní scénář vydání až v roce 2025. Mezi Q4 2024 a Q1 2025 nicméně není dlouhá doba, podstatné by to bylo hlavně pro výrobce notebooků, kteří by nemohli podchytit vánoční sezónu.

Zdroje: AMD, ComputerBase