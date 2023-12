GeForce RTX 4090D má nižší spotřebu než běžný model. Čína bude mít zakázané přetaktování

Na začátku tohoto týdne jsme tu měli zprávu o tom, že Nvidia kvůli americkým sankcím na výkonnější GPU chystá pro Čínu speciální highendovou herní grafiku, která bude zřejmě mít parametry nastavené přesně tak, aby se zákazu vyhnula. Vypadá to, že takto vzniklá GeForce RTX 4090D kvůli tomu bude mít dost zvláštní omezení – nemá být povoleno ji přetaktovat. Otázka je samozřejmě, jak účinně se tomu Nvidii povede zabránit.

Podle webu BenchLife má Nvidia čipy AD102–250 pro grafiky GeForce RTX 4090D či jejich vzorky začít dodávat čínským výrobcům karet tento týden (jeho článek je ze čtvrtka), takže se už nějaké dodávky mohly uskutečnit. Zároveň by to mělo být v podstatě potvrzení, že tato karta opravdu přijde na trh (pravděpodobně v lednu).

BenchLife uvádí, že ze svých zdrojů zatím stále nezjistil, kolik má GPU výpočetních jednotek SM (od kterých se odvíjí i počty shaderů, tensor a RT jader), jen že počet je snížený proti standardní GeForce RTX 4090, jež má 128 SM (16 384 shaderů). Ovšem zjistil, že karta bude mít sníženou i spotřebu. Její TDP (respektive TGP, Total Graphics Power) je pouze 425 W, zatímco u GeForce RTX 4090 je stanovená hodnota 450 W. Podle předchozích zpráv bude základní takt 2280 MHz (zvýšení proti původnímu modelu) a boost 2520 MHz (beze změny). Detailnější parametry asi uniknou brzy, vzhledem k oněm dodávkám vzorků.





GPU, které nepůjde přetaktovat

Tyto udávané hodnoty spotřeb jsou samozřejmě referenční hodnoty, ale v případě GeForce RTX 4090D se zdá, že by měly být vždy dodrženy, zatímco u GeForce RTX 4090 existují nereferenční karty se spotřebou nastavenou na vyšší limit. Podle BenchLife totiž u GeForce RTX 4090D nebude dovolené přetaktování. Nvidia prý „neodemkne žádná nastavení OC“.

GeForce RTX 4090 Founders Edition Autor: Nvidia

Tím by se z GeForce RTX 4090D stala docela vzácná výjimka mezi dnešními GPU, protože na herních kartách je možnost přetaktování normou. V tomto případě jde asi opět o efekt amerických sankcí. Ty totiž stanovují určitou hranici výkonu, nad kterou se již GPU nesmí do Číny exportovat, a GeForce RTX 4090D je pravděpodobně navržená tak, aby šla výkonem těsně pod tuto laťku. Možnost přetaktování by ale grafiku snadno zase dostala přes. Nvidia pravděpodobně nechce žádné problémy a zamčení přetaktování bude asi jakási pojistka či opora pro případ, kdyby se americkým úřadům toto přizpůsobování se sankcím nelíbilo (připomeňme, že USA již jednou sankce zpřísnily právě v reakci na to, že výrobci GPU upravovali parametry tak, aby mohli GPU, na něž bylo embargo uvaleno, dál vyvážet jen s malými změnami).

Zatím není úplně stoprocentně jisté, zda třeba údaj o zákazu přetaktování neplatí jen pro výrobce karet – tedy že jim Nvidia zakáže prodávat GeForce RTX 4090D s továrním přetaktováním, takže se budou muset striktně držet referenční spotřeby a frekvencí, ale že by pak uživatel sám po vlastní ose mohl přetaktování realizovat. Vzhledem k tomu, že nejde jen o obchodní taktiku, ale tlak ze strany legislativy, je ale pravděpodobné, že OC bude zamčený úplně.

Grafiky Nvidia používají kryptograficky podepsaný firmware, díky čemuž GPU může své zamčené frekvence hlídat a tento BIOS nelze snadno „hacknout“. Je samozřejmě možné, že časem se najde nějaká slabina a někomu se přetaktování podaří zprovoznit, ale může to trvat celkem dlouho.

Zatím nejsou zprávy o tom, že by se tyto karty měly prodávat i mimo čínský trh. Teoreticky by mohly být zajímavé i pro naše hráče, pokud by se daly sehnat levněji než běžný model. Nvidia údajně plánuje nasadit stejnou doporučenou cenu, ale tím, že nebudou existovat OC edice, by se teoreticky reálné ceny na pultech mohly držet níže.

Zdroje: BenchLife, VideoCardz