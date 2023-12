Sankční GeForce RTX 4090D vyjde v lednu. Má mít vyšší takty než běžná GeForce RTX 4090

Minulý týden přišly zprávy, že Nvidia zareaguje na to, že se její highendová, ale stále spotřebitelská/hráčská grafika GeForce RTX 4090 dostala na seznam GPU, která USA nedovoluje vyvážet do Číny. Má začít vyrábět GeForce RTX 4090D (D jako Dragon, údajně), která by se vešla do kritérií, které sankce stanovují. A tato grafika by se měla dostat na trh už poměrně rychle, byť to už nestihne do Vánoc (do Čínského nového roku ale ano).

Leaker MEGAsizeGPU nyní píše, že přípravy jsou stále v chodu, takže Nvidia od tohoto plánu neupustila, ačkoliv mezitím americká administrativa vyjádřila nesouhlas s tím, jak Nvidia přizpůsobuje výpočetní modely GPU tak, aby mohla do Číny vyvážet (takže sice respektuje literu, ale podle administrativy zřejmě ne zamýšleného ducha zákona). Je však klidně možné, že herní GeForce RTX 4090 až takovým trnem v oku není, takže zde by kličkování USA nemuselo moc vadit.

Zdá se, že karta, která má být založena na nové variantě čipu označené AD102–225 (zatímco v RTX 4090 je AD102–300), bude ořezána co do počtu jednotek, dostane tedy méně bloků SM než 128. Přesné číslo zatím jasné není. MEGAsizeGPU ale uvádí, že to bude kompenzováno nastavením vyšších taktů, které již, zdá se, zjistil. Základní frekvence udávaná ve specifikacích stoupne z 2235 MHz na 2280 MHz. Boost udávaný ve specifikacích je ale nezměněný proti zakázanému modelu – 2520 MHz.





Je možné, že stejný boost je zvolený proto, že Nvidia odvozuje oficiálně udávaný výkon v TFLOPS právě od specifikované frekvence boostu. Počet jednotek v kombinaci s 2520MHz frekvencí možná tedy byl zvolen proto, aby se TFLOPS dostaly pod určitou laťku. Je ale třeba říct, že ve skutečnosti pak stejně karta většinou běží na vyšších taktech (takty boostu udávané ve specifikacích nepředstavují maxima) a v tomto případě by takové reálné frekvence klidně mohly být vyšší, než by měl model RTX 4090. Tudíž by toto nastavení nominálního boostu a snížení oficiálních TFLOPS mohlo být tak trošku fasáda, za níž by ale výkon mohl být v podstatě při starém, nebo ne o moc horší.

Zatím nevíme, zda Nvidia přistoupila k významnějším a z hlediska sankcí účinnějším opatřením, jako by bylo umělé omezení výkonu v FP64 (který ale karta nemá vysoký, takže to asi není příliš třeba) a zejména AI, tedy výkonu tensor jader v GPU.

Naopak paměti by měly zůstat na 384bitové sběrnici a s kapacitou 24 GB GDDR6X, tedy bez omezení. Nvidia údajně plánuje kartu prodávat za stejné ceny jako GeForce RTX 4090, respektive nasadit stejnou oficiální doporučenou cenu (1599 $, u nás s daní 43 600 Kč či 1794 €).

Uklidňující efekt na ceny bude až po Vánocích

Vydání GeForce RTX 4090D má nastat až v příštím roce, takže už zřejmě nestihne před Vánoci zmírnit hlad po modelu GeForce RTX 4090, u nějž jsou už delší dobu ceny i víc jak rok po vydání často vyšroubovány výrazně nad jeho původní oficiální cenu (což ale asi Nvidii nebude moc vadit). Podle některých informací by ale model 4090D měl pak v novém roce vyjít hned v lednu.

Zdroje: MEGAsizeGPU, VideoCardz