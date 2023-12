3 miliony korun a poprvé ve velkém pavilonu. Jaké bylo MČR 2023 v počítačových hrách?

Turnaj se poprvé odehrával ve větším pavilonu P. Na akci se prezentovala řada firem z počítačového světa i mimo něj. Starší generace občas bere MČR jako neoficiálního nástupce Invexu, který v nejlepších letech navštěvovalo na 140 tisíc lidí.

„Letos jsme zvětšili výstavní plochu a už dnes víme, že i příští rok se budeme potřebovat rozšířit. Zájem návštěvníků je obrovský, čehož si nesmírně vážíme,“ popisuje Lukáš Pleskot, výkonný ředitel agentury PLAYzone, která MČR organizuje.

Některé značky, které jsem na MČR potkával minulé ročníky, však letos chyběly. Velké stánky tu měly značky Samsung, Vodafone, Datart či HAL3000. Herní koutky tu nabízelo MSI, Nintendo, Dell či TCL. Velkou plochu s herními prvky zabírala také Česká spořitelna a samostatné pódium pro turnaj v FC24 se odehrávalo pod záštitou Hyundai.

Mimochodem, FC24 je nový název hry FIFA. Electronic Arts jej takto po 30 letech změnil, protože se s fotbalovou asociací nedohodly na finančních podmínkách. Letošní soutěž opanovaly týmy Entropiq a Sampi, naopak zcela zmizela eSuba, ze které kvůli finančním problémům přešla řada hráčů do nového týmu Unity.





Autor: Radomír Kejduš Autor: Radomír Kejduš

CS 2 vyhrál tým Sampi

Brawl Stars vyhrál tým Sampi

FC24 vyhrál Matěj Dunka z týmu Entropiq

LOL: Wild Rift vyhrál Patrik Křešťák z týmu Entropiq

„Na tohle finále budeme všichni vzpomínat celý život. Oba týmy burcovaly své fanoušky a ti jim to vraceli hlasitým skandováním. Hráči se jim za to odměnili nejvyrovnanějším finále v historii MČR. Těžko se to popisuje slovy, takový zápas opravdu musíte zažít,“ komentuje Lukáš Pleskot.

Překvapivým momentem se stala žádost o ruku přímo během turnaje Autor: Playzone

Tým eSuba funguje od roku 2004, ale řada dalších vznikla až během covidu a je zajímavé si je trochu popsat.

Enterprise

Za týmem Enterprise založeným v roce 2020 je podnikatel Miroslav Bodnár, přes firmu EC Investments pak také peníze Daniela Křetínského. Tým se účastní turnajů ve hrách CS 2, FC24 a Valorant. Spolupracuje s fotbalovým týmem AC Sparta Praha, kterému se stará o jeho esportovou sekci právě ve hře FC24 (bývalá FIFA). Tým sponzoruje Tipsport a nově také značka Gillette.

Stánek týmu Enterprise Autor: Radomír Kejduš

eEriness

Zřejmě nejstarší tým letošního ročníku založený v roce 2006 původně kolem hry Call of Duty 2 a tehdy pod jménem Pařani CZ. Později se přejmenovali na eSpanto. Majitelem týmu je Michal Vinař, který se kromě her věnuje správě odpadového hospodářství města Liberec.

Dynamo Eclot

V roce 2015 vznikl tým Eclot hrající původně hru League of Legends, později CS:GO. Založili jej Martin Novotný a Jaroslav Kožušník. Před dvěma lety se tým spojil s hokejovým týmem HC Dynamo Pardubice a Eclot začal podporovat miliardář Petr Dědek (vlastník hokejových Pardubic a majitel holdingu DD Group). Tým se přejmenoval na Dynamo Eclot.

Sampi

Tým založil v roce 2018 Jakub Jankto, profesionální fotbalista hrající aktuálně za italské Cagliari. Hraje tituly CS 2, LOL, FC24, Brawl Starts, Trackmania a NHL. Z počítačových značek jej sponzorují ConnectIT a Poco.

Stánek týmu Sampi Autor: Radomír Kejduš

Entropiq

Matematik a pokerový hráč Martin Kabrhel založil v roce 2020 esportový tým Entropiq. Soustředí se na tituly PUBG, CS 2 či FIFA. Mezi ambasadory týmu patří třeba bývalý fotbalista Vladimír Šmicer a investoval do něj i miliardář Karel Janeček. Entropiq spolupracuje s fotbalovými Bohemians. Z herních značek podporují tým například HyperX či HAL3000.

Stánek týmu Entropiq Autor: Radomír Kejduš

Sinners

Tým vznikl v roce 2020 a stojí za ním Petr Syrovátko a Lukáš Urban. Prvně jmenovaný má stavební firmu Syner. Sinners se soustředí na hru CS 2. Z herních značek je sponzoruje Steelseries, dále třeba Kaufland a Sazka.

Unity

Teprve loni vznikl česko-slovenský tým Unity a první rok zakončil bronzovou medailí. Jeho členové pocházejí převážně z týmu eSuba, který je ve finančních problémech, a letos tak v turnaji významně nefiguroval.