Jsou tu levnější procesory AMD se Zenem 4: Ryzen 8700F a 8400F bez grafiky, ale s překvapením

Před nedávnem internetem proletěla kontroverze okolo procesoru Ryzen 7 5700 založeném na čipu Cezanne s menší cache a podporou jen PCIe 3.0, na což bylo široce (i u nás) upozorňováno při vydání, nicméně ne ke každému tato informace asi dorazila. Brzo možná bude něco podobného, protože AMD teď chystá obdobné procesory pro platformu AM5 – Ryzeny 8000F bez integrované grafiky, ale založené na APU čipech Hawk Point.

AMD tyto procesory odhalilo poměrně nenápadně na akci nazvané AI PC Innovation Summit v Pekingu, kde mělo na slajdu ukazujícím procesory AMD vhodné pro levnější PC (Ryzeny 5 5600GT a 5500GT, Ryzeny 3000G, Athlony 300G) uvedené také dvě novinky – Ryzen 7 8700F a Ryzen 5 8400F.

Označení F už se u AMD jednou objevilo u Ryzenu 5 7500F, kde signalizuje čipletový procesor Raphael s vypnutým integrovaným GPU. Protože je ale teď použité číslování 8000, je pravděpodobné, že tyto procesory nejsou odvozené od čipletového Raphaelu (tedy rodiny desktopových Ryzenů 7000), ale od nedávno vydaných APU Ryzen 8000G, které také jsou založené na monolitickém 4nm čipu Hawk Point (refresh čipu Phoenix z loňska).

Levné modely Hawk Point bez grafiky?

Zatím k těmto modelům nemáme detaily, ale Ryzen 7 8700F by asi mohl odpovídat parametrům Ryzenu 7 8700G, tedy mít osm jader Zen 4, 16 vláken, 16MB L3 cache, ale deaktivovanou grafiku. Takty by mohly být stejné, tedy 4,2 GHz v základu a 5,1 GHz v boostu, a TDP bude pravděpodobně 65 W.





Opět by tu byla potenciální past na ty, kdo nebudou znát omezení APU Ryzenů 8000. Pokud je procesor skutečně založený na Hawk Pointu, pak bude poskytovat jen PCI Express 4.0 ×8 pro grafickou kartu (a dvakrát PCIe 4.0 ×4 pro SSD ve slotech M.2). Kvůli menší 16MB L3 cache a nižším maximálním frekvencím tento procesor bude mít nižší herní výkon než Ryzen 7 7700 (ale na druhou stranu asi stejný jako model Ryzen 7 8700G).

Modely APU procesorů Ryzen 8000G Hawk Point pro desktopovou platformu AM5. Modely F by asi mohly mít podobné parametry CPU části jako 8700G a 8500G Autor: AMD

Ryzen 5 8400F je trošku větší záhada, podle značení by měl mít šest jader nejspíš s podobnými parametry, jaké má Ryzen 5 8500G, opět ale bez integrované grafiky. Je ale otázka, zda bude založený na hybridním čipu Phoenix 2 se 2 jádry Zen 4 a čtyřmi jádry Zen 4c (které mají nižší takty, jinak ale stejné IPC a architekturu). Pokud by totiž AMD použilo tento křemík, pak toto CPU bude pro připojení grafické karty disponovat jen rozhraním PCI Express 4.0 ×4, což už je vážné omezení.

Asi by se dalo argumentovat, že takový Radeon 6500 XT se s tím dá připojit bez kompromisu, nicméně mít procesor bez integrovaného GPU s takto omezeným rozhraním pro samostatnou grafiku zní jako dost problematická věc. Procesory bez iGPU jsou užitečné hlavně pro herní počítače a pro takovou roli bude PCIe 4.0 ×4 nevhodné. Je asi teoreticky možné, že i Ryzen 5 8400F bude stále založený na velkém čipu Phoenix / Hawk Point, takže by nebyl hybridní a pořád poskytoval rozhraní PCI Express 4.0 ×8, ale v takovém případě by se asi spíš jmenoval 8600F…

Uvidíme, zda Ryzen 7 8700F bude poskytovat jednotku Ryzen AI, když má vypnuté GPU. AMD by ji asi mohlo také deaktivovat, aby mohlo v tomto desktopovém modelu zužitkovat i všechny křemíky, u nichž akcelerátor AI není funkční. Procesory založené na malé hybridní variantě Phoenix 2 žádnou AI jednotku ani mít nemohou, protože v tomto křemíku není přítomná.

Asi je tu určitá šance, že tato CPU zůstanou jen na čínském trhu, ale momentálně pro to nějaké doklady nejsou. Ryzen 5 7500F se také dostal i na náš trh (a je to nejlevnější procesor pro platformu AM5, který můžete sehnat), takže je asi slušná šance, že se u nás budou dát koupit i tyto modely 8700F a 8400F, které by mohly dostat cenový práh platformy AM5 ještě níž.

Socket AM5 Autor: Ľubomír Samák

Ryzeny 5000XT?

Na stejném slajdu mimochodem také byly uvedené procesory Ryzen 5000XT, což na první pohled implikuje, že by ještě mohlo vzniknout cosi jako „XT“ modely Ryzenů 3000 v roce 2020, takže by vyšlo třeba 12jádro (5900XT) a 8jádro (5800XT) architektury Zen 3 pro socket AM4 s o 100 MHz vyššími boosty.

Nicméně zde je asi možné a nejspíš i pravděpodobné, že někdo udělal chybu v prezentaci a nejde o nic víc než jen o překlep, takže tímto se prostě myslí Ryzeny 5000X – existující modely jako Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5700X a tak dále.

Zdroje: HXL, TechPowerUp