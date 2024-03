Ashampoo Office 9: Kancelářský balík konkurující Microsoftu

Pár programů nabízených zdarma existuje, ale povětšinou to není nic moc. A tak již několik let září program Office od čiperné firmy Ashampoo. Ten nejenže je neporovnatelně levnější nežli jeho slavnější „bráška“ od Microsoftu (a to k tomu neprudí s předplatným), ale je navíc plně kompatibilní s formáty z Redmontu. Skutečnost, že v ceně je licence hned na pět počítačů, je pak jen další třešničkou na dortu.

V programu jsou tři základní aplikace – Write, Calculate a Present, které odpovídají Wordu, Excelu a PowerPointu, a to nejen vzhledem, ale i funkčností. Aplikace Write umožňuje okamžitý start pro každého, kdo to umí s Wordem. Jsou zde prakticky všechny funkce včetně pokročilých, jako je třeba možnost soubory zakódovat. Zapomenout nemůžeme ani na převod do PDF. U aplikací Calculate a Present je to podobné.

Mezi hlavní novinky nové verze patří plná podpora Windows 11, několik drobnějších vylepšení pracovního rozhraní, možnost procházet dva dokumenty současně, lepší využití prohlížení a záchytu změn v dokumentech a možnost vytvářet prezentace, které budou fungovat s Linuxem.

Kdo nemá chuť nebo možnosti platit Microsoftu výpalné, může s důvěrou sáhnout po tomto kancelářském balíku. Funkce, které zde nebudou, nebude 99 procent uživatelů nikdy potřebovat. A s cenou 99 dolarů pro pět počítačů opravdu není co řešit.

Pro: Plná kompatibilita s programy Office, cena

Proti: Nic

Celkem: 90 procent