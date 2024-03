V grafikách Nvidie můžete najít jiné GPU. Chystá nové verze RTX 4070, 4060 a 4060 Ti

Po grafikách GeForce RTX 4000 Super nás čekají další novinky v desktopových hráčských GPU Nvidie. Tentokrát to ale budou méně viditelné – Nvidia chystá variace existujících karet, které ale budou založené na odlišných čipech. Jejich smyslem nebude přinést něco nového, ale upotřebit částečně defektní čipy, takže v kartě najdete o kategorii vyšší GPU, ale osekané na méně jednotek. Jestli to nějak změní vlastnosti, to teprve uvidíme.

Vypadá to, že Nvidia má křemíku, který není využitelný ve stávajících kartách, docela hodně. Údajně chystá takové recyklační karty se třemi GPU, vždy ale v starších „ne-Super“ kartách. První takovou bude GeForce RTX 4070, v které normálně najdete ořezaný čip AD104–251, ale v rámci využívání čipů, které zůstaly stranou z výroby vyšších modelů, se mají začít objevovat karty s o číslo vyšším čipem AD103, a to ve variantě označené A103–175-KX.

Ta by měla být ořezaná zhruba na stejný počet výpočetních jednotek a kapacitu cache, jaké má AD104 v běžném modelu RTX 4070 (a na 192bitovou šířku pamětí). Teoreticky by jich mohlo být ponecháno víc a snížena frekvence tak, aby výsledný výkon byl ekvivalentní, ale Nvidia spíš asi bude chtít zachovat identické parametry. Kdysi v dřevních dobách někdy bývalo možné takové deaktivované jednotky odemykat pro lepší výkon, ale Nvidia si to již hodně dlouho nepřipustila, tudíž se nedá podobná možnost čekat.





Dalším případem bude GeForce RTX 4060 Ti, která má běžně čip AD106–351. Nvidia údajně chystá do prodeje modely založené na verzi čipu AD104 (AD104–150-KX). Opět by měl být ořezaný na pravděpodobně stejný počet jednotek, s kterým se v této kartě používá AD106, a na ekvivalentní množství L2 cache a 128bitové paměti.

Podobně to má být u GeForce RTX 4060, kde se začne objevovat varianta založená na čipu AD106–255 místo běžně používaného AD107–400, opět tedy budou využívány zmetkové exempláře z vyššího modelu (a notebookových GPU založených na daném čipu).

Podle čínského leakera MEGAsizeGPU, který o tomto informuje na Twitteru, se RTX 4060 a RTX 4060 Ti založené na těchto recyklovaných vyšších čipech mají na trhu objevovat počínaje příštím měsícem (dubnem), ale u GeForce RTX 4070 by se tyto karty mohly být ještě tento měsíc, plán vydání u nich měl být druhá polovina března. Ovladače Nvidie mají pro tyto karty již nyní podporu.

GeForce RTX 4060 Ti od MSI Autor: Ľubomír Samák

PCIe ×16 místo ×8?

Podobné alternativní konfigurace někdy mohou mít vyšší TDP než standardní modely, což zde nelze úplně vyloučit, ale je i docela velká pravděpodobnost, že ho Nvidia ponechá stejné a spotřeba zůstane plus minus stejná i s těmito většími GPU. Bylo by zajímavé, pokud by tyto konfigurace přece jen měly nějakou odlišnost (například kdyby jim Nvidia ponechala aktivní větší kapacitu cache, nebo rozhraní PCIe 4.0 ×16 u RTX 4060 Ti), takže by pak mohlo jít o určitou výhru v loterii, pokud byste na takový model narazili.

Je ale také možné, že tyto alternativní konfigurace budou vydány v nových odlišných provedeních karet, které s normální variantou čipu ani neexistují. To by asi mělo být zvlášť u GeForce RTX 4060 Ti s čipem AD104, která bude potřebovat odlišné PCB, původně určené pro karty RTX 4070 a 4070 Ti.

A tyto variantní karty také nemusí být dostupné globálně. Nvidia a partnerští výrobci karet by je například mohli směřovat do hotových sestav skrze OEM kanály, nebo jen na některé regionální trhy. Není tedy jisté, zda se s těmito alternativními verzemi karet setkáme i u nás.

