Refresh procesorů Arrow Lake pro desktop vyjde za tři měsíce, Intel chystá i verzi pro herní notebooky

Jan Olšan
Dnes
Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake) Autor: Intel
Procesory Intel Core Ultra 200S pro desktop (Arrow Lake)
Intel stále plánuje vydat refresh procesorů Core Ultra 200 „Arrow Lake“ pro socket LGA 1851, nakonec ale vydání nebude teď na začátku roku, jak jsme očekávali. Vedle desktopu budou také aktualizovány modely 200HX pro výkonné herní notebooky.

Minulý týden Intel na CES 2026 uvedl své možná nejdůležitější mobilní procesory za několik let, totiž Core Ultra 300, což je pokus o návrat výroby do jeho vlastních továren a zároveň zkouška a demonstrace jeho 1,8nm čipové technologie. Firma ale nevydala novou generaci pro desktop, která byla očekávána také v podobně refreshe řady Core Ultra 200 pro platformu LGA 1851. Ten je pořád na programu, ale vyjde o dost později.

Kdy budou modely Core Utlra 200 Plus pro desktop?

Ačkoliv mohly vzniknout pochybnosti o pravosti zpráv o plánu vydat vylepšené modely generace Arrow Lake pro desktop, ty už párkrát unikly do databází benchmarků, takže jejich existence je podle všeho reálná.

Nyní ji potvrdil také čínský leaker s přezdívkou Golden Pig Upgrade, který na čínské síti Weibo prozradil hrubý plánovaný termín vydání – Intel je podle něj chce vydat až někdy v březnu nebo dubnu letošního roku. Duben býval v minulosti termínem vydání desktopových procesorů a například extrémní model refreshové řady Raptor Lake Core i9–14900KS vyšel 14. března 2024.

Intel Core Ultra 200S Arrow Lake - ilustrace

Intel Core Ultra 200S Arrow Lake – ilustrace

Autor: Intel

Refreshová řada desktopových procesorů Arrow Lake bude tvořena 125W odemčenými „K“ modely označenými „Plus“, jinak ale zůstane formálně částí generace Core Ultra 200, na rozdíl od Panther Lake. Modely Plus se budou odlišovat přidáním jader u nižších modelů Core Ultra 5 250 Plus a Core Ultra 7 270K Plus, kterým přibudou E-Core. Zejména model 270K Plus bude tím pádem velmi zajímavý, protože dostane stejný počet jader (8 P-Core, 16 E-Core) jako top model. U špičky nabídky Core Ultra 9 290K bude počet jader stejný, ale zvýší se jejich takt.

Nové desktopové procesory Intel přidávají jádra: Máme parametry Core Ultra 250K, 270K a 290K Plus

Nové desktopové procesory Intel přidávají jádra: Máme parametry Core Ultra 250K, 270K a 290K Plus

Refresh Arrow Lake také dostane oficiální podporu pamětí DDR5–7200. Druhá součást možná budou optimalizace výkonu spočívající v tom, že procesory budou mít už v základu zvýšené frekvence propojovací logiky a rozhraní mezi čiplety a podobné úpravy, které by mohly zlepšit výkon ve hrách. Nicméně je možné, že toto bude řešeno ne v základních parametrech, ale přes přetaktovávací profily a režimy, jako byla funkce Intel 200S Boost.

Intel zkouší dohnat AMD přetaktováním procesorů Arrow Lake. V Číně dělá IPO, u nás „200S Boost"

Intel zkouší dohnat AMD přetaktováním procesorů Arrow Lake. V Číně dělá IPO, u nás „200S Boost“

Mainstreamové 35W a 65W modely procesorů mimo nadšeneckou řadu s příponou K nové refreshové modely nedostanou.

Verze pro notebooky

Intel od desktopových procesorů Arrow Lake (Core Ultra 200S) odvozuje i verzi 200HX pro notebooky, zejména herní. Té se refresh také týká. Nedávno se na internetu objevil notebook Acer Predator PHN18-I71 s procesorem Core Ultra 9 290HX Plus, který by měl asi být špičkou řady a také by se asi měl vyznačovat vyšším maximálním boostem (pro jednovláknové úlohy, minimálně), plus by se těchto modelů zřejmě také měla týkat podpora modulů DDR5 s efektivní frekvencí 7200 MHz.

Core Ultra 9 290HX Plus v notebooku Acer Predator PHN18-I71

Core Ultra 9 290HX Plus v notebooku Acer Predator PHN18-I71

Autor: Geekbench browser

Uniklý notebook neukazuje reálné maximální frekvence, takže skóre nejsou směrodatná, nicméně mělo by jít o doklad, že se tyto modely chystají. Jejich vydání by mělo nastat současně s desktopovou verzí, nebo později. Také tedy asi přijdou nejdříve v březnu nebo dubnu.

Zdroje: Golden Pig Upgrade, VideoCardz (1, 2), Geekbench

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

