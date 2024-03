Poslední a největší z rodu raptorů: Core i9–14900KS s taktem 6,2 GHz může žrát přes 500 W

Intel letos chystá vydáním nové generace desktopových procesorů – čipletové 3nm Arrow Lake, které už bude pojmenované Core Ultra a bude mít novou platformu LGA 1851. Ještě předtím se ale firma rozloučí se socketem LGA 1700 už asi navždy nejvýkonnějším procesorem, jaký bude na jejím 7nm procesoru existovat: Core i9–14900KS. Tato speciální edice teď bude nejrychlejším, ale také zdaleka nejžravějším procesorem pro hráče od Intelu.

Speciální Raptor Lake Refresh

Core i9–14900KS je opět speciální edice, což znamená, že má trošku jiné balení a teoreticky by mohlo mít omezenější dostupnost proti základnímu Core i9–14900K. Jinak se ale proti němu liší jen frekvencemi (pročež v něm ovšem může být použitý kvalitnější výběrový křemík) a vyšším TDP. Má dokonce zachovanou i integrovanou grafik UHD 770 s 256 shadery a taktu 1,65 GHz.

Core i9–14900KS má 8 jader P-Core v základu na 3,2 GHz a 16 jader E-Core v základu na 2,4 GHz plus 36 MB L3 cache (toto je beze změn). Avšak frekvence P-Core je zvýšená až na 6,2 GHz, což je dosažitelné na maximálně dvou jádrech současně při použití technologií Thermal Velocity Boost a Turbo Boost Max 3.0 (tedy preferovaných jader).

Intel uvádí Core i9–14900KS Autor: Intel, via: AnandTech

Na všech jádrech P-Core současně by měla být maximální frekvence 5,7 GHz dle databáze Intel Ark, i když v některých materiálech má Intel jen 5,6 GHz. Thermal Velocity Boost by měl v all-core zátěži ale umožnit až 5,9 GHz. Thermal Velocity Boost je teoreticky (dle Intelu) podmíněný teplotou do 70 °C, ale desky tento limit v praxi ignorují a tyto maximální takty tak budou platit asi vždy, pokud nezakročí limity spotřeby.





Bez Thermal Velocity Boostu, nebo pokud by teplotní omezení nebylo vyřazeno z provozu, by all-core frekvence byla zřejmě těch 5,7 GHz a maximální jednojádrový boost 5,9 GHz (na preferovaném jádru).

U jader E-Core je to méně složité. Ta mají jedno maximum, kterým je frekvence boostu 4,5 GHz. Platí stejně pro jedno E-Core i pro všechna tato jádra zatížená současně.

Intel u speciální edice zvýšil TDP ze 125 na 150 W, ale toto číslo je prakticky bez významu. Procesor má totiž jak PL2, tedy takzvanou maximální turbo spotřebu, tak i PL1, což je spotřeba, kterou má dodržovat trvale (po uplynutí času „tau“, jenž je doporučeně 56 sekund), nastavené na stejných 253 W. Toto jinak platí pro všechny „125W“ procesory Raptor Lake, maximální turbo spotřeba je jediné číslo, které u nich má význam.

I tento limit ale výrobci desek mají svobodu navýšit a u dražších desek je to v podstatě norma. Specifikace Intelu jsou oficiálně doporučením, ale někdy to vypadá spíš, jako by neoficiální doporučení bylo je ignorovat pro vyšší výkon.

Intel uvádí Core i9–14900KS: Porovnání parametrů Autor: Intel, via: AnandTech

Extrémní 320W režim

U Core i9–14900KS nicméně samotný Intel definuje toto překročení ve specifikacích. Volitelně totiž desky mohou použít tzv. Extreme Config, který jak PL2 (maximální turbo spotřebu), tak PL1 (tedy trvalou spotřebu) nastavuje na 320 W. I zde to ovšem není strop, základní desky mohou tyto limity někdy odemykat kompletně.

Doporučené limity spotřeby pro Core i9–14900KS podle Intelu Autor: Intel

Pokud se boost nechá odemčením limitů pracovat úplně bez omezení, extrémně to opravdu vypadá, jak ukazuje recenze techPowerUpu. Ten při spuštění Blenderu, což je zátěž používající všechna vlákna procesoru, naměřil v nepřetaktované ani nijak manuálně neodemykané konfiguraci spotřebu procesoru 374 W (je to s deskou Asus Z790 Maximus Hero). Při deaktivaci všech limitů spotřeby ale příkon dosáhl dokonce 508 W!

Je ale docela otázka, zda to CPU dlouhodobě přežije, nebo zda při těchto OC nebude nestabilní, protože nedávno proběhla zpráva, že při odemykání limitů spotřeby některé procesory Raptor Lake vykazují nestabilitu během dekomprese shaderů ve hrách.

Pokud byste procesor používali jen pro hraní, je typicky spotřeba výrazně nižší, v průměru okolo 160 W, nicméně část her více využívajících CPU už jde také přes 200 W. I pro čistě herní PC je dobré použít chladič, desku a zdroj dimenzované na maximální spotřebu, protože jak ukazují ty problémy s kompilací shaderů (kde nejspíš jsou využita všechna vlákna a spotřeba vystřelí), nikdy nevíte, co vám někde všech 32 vláken 100% zaměstná. Mimochodem – ve stejné sadě herních testů techPowerUpu má konkurenční Ryzen 7 7800X3D průměrnou spotřebu 49 W a Ryzen 9 7950X3D 56 W.

V prodeji ode dneška

Ti, kdo na spotřebu nehledí a speciální extrémy si chtějí užít, mohou ode dneška. Core i9–14900KS vydal Intel dnes v 15:00 s okamžitou dostupností v obchodech. Cena je oficiálně 699 $ jako v předchozí generaci (Core i9–13900KS). To u nás teď vychází na 19 600 Kč či 777 €. Naše eshopy ale zdá se ještě toto Cpu v katalozích nemají.

Poslední CPU pro platformu LGA 1700?

Sice jsme řekli, že je toto rozlučka se socketem LGA 1700 a nejvýkonnější extrémní procesor Raptor Lake, ale je zde určitá šance, že i po vydání Arrow Lake se ještě nějaká další CPU pro starší platformu objeví. Objevily se zprávy, že Intel jako jakýsi plán B nebo jako alternativní produkt pro levnější segmenty trhu vydá ještě procesory Bartlett Lake, což by byl asi další 7nm refresh Raptor Lake.

Nicméně Bartlett Lake nemusí výkonnostně překonat procesor Core i9–14900KS, právě proto, že má jít o levnější řešení. Takže si je možná třeba představit něco jako nedávnou snůšku nových modelů Ryzenů 5000 pro socket AM4.

I přímo samotná existence Bartlett Lake není jistá, primárně má jít o produkt divize embedded a síťových řešení (NEX), takže je možné, že jde v první řadě o adaptaci Raptor Lake pro tento sekundární trh a pro desktop není relevantní. Objevily se sice informace o tom, že by Bartlett Lake mohl být nový čip s 12 P-Core, ale jakkoli by to pak byl velmi zajímavý počin, toto je zatím silně nepotvrzené.

Zdroje: Intel (1, 2, 3), AnandTech