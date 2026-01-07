1,8nm procesory Intel konečně tady: Core Ultra 300 je eso pro herní handhledy, výdrž na baterii jako Arm?

Včera v noci si na CES 2026 vedle AMD a Nvidie odbyl úvodní prezentaci také Intel a ač byste to možná nečekali, pro oblast počítačů pro běžný lid toho firma přinesla vlastně nejvíc – jako jediná totiž vypouští úplně novou a zajímavou generaci procesorů, totiž Core Ultra 300 či také Core Ultra Series 3 (třetí generace). Jde o první procesory firmy vyráběné jejím vlastním 1,8nm procesem, známé také pod krycím jménem „Panther Lake“.
Core Ultra 300 „Panther Lake“
Procesory Panther Lake neboli Core Ultra generace 300 už Intel částečně odhalil v loňském roce. V říjnu však firma sdělovala podrobnosti o architektuře a různých technologiích, které do těchto čipů (přesněji – čipletových SoC) byly integrovány. Ještě však neprozradila to, jaká bude jejich praktická podoba – modely, které bude nabízet, a jejich parametry. To přichází nyní – Intel teď Core Ultra 300 reálně uvádí na trh a s tím přichází i odhalení parametrů a také údaje o výkonu.
Panther Lake má pro Intel velký význam v tom, že po procesorech Core Ultra 200 Arrow Lake a Lunar Lake téměř cele vyráběných v továrnách TSMC se alespoň výroba CPU čipletu přesouvá zpět do továren Intelu, což by měl firmě ekonomicky pomoci. Zároveň je to šance demonstrovat úspěšně 1,8nm technologii firmy.
Panther Lake víceméně přejímá architekturu jader CPU z předchozí generace, takže se nezměnilo mnoho oproti jejich jádrům Lion Cove a Skymont a Intel tak s těmito procesory nedožene vedoucí jednovláknový výkon Snapdragonů X2 Elite a Apple M5. Nicméně Panther Lake přináší značná zlepšení v konektivitě, výbavě a architektuře celého SoC, která mimo jiné mají zlepšit výdrž na baterii – v čemž má pomoci i 1,8nm výrobní proces.
V neposlední řadě pak Panther Lake dostalo novou architekturu integrovaného grafického jádra Xe3, která má v některých modelech až 12 jader (1536 shaderů) a stává se tak nejvýkonnějším GPU v běžných mainstreamových procesorech pro notebooky. Celkově jsou tak procesory Core Ultra 300 hodně významnou inovací, byť možná ne tak velkou, jako loňské Core Ultra 200 „Lunar Lake“. Technologie a architekturu těchto procesorů probíráme zde v samostatných článcích:
Modely
Teď už ale k modelům, které Intel vypouští na trh. Těch je celkem 14 a všechny jsou určené pro notebooky, jelikož desktopová verze této generace nebyla vyvinuta či byla už před delším časem zrušena. Všechny modely mají 25W základní TDP a jejich maximální spotřeba během boostu může být volitelně buď 65 W nebo 80 W, u některých modelů pak 55 W.
Core Ultra X7 a Core Ultra X9: Nejlepší integrované GPU v PC?
Jakýmsi vrcholem nabídky jsou modely Core Ultra X9 a Core Ultra X7, speciálně odlišené právě přidaným písmenkem X u čísla v názvu (je to přitom jen nedávno, co Intel zrušil typické písmenko „i“ v označeních). Tyto modely „X“ obsahují výkonné integrované GPU s 12 jádry architektury Xe3, což je 1536 shaderů. Mají také vždy plný počet jader CPU – celkem 16, z toho 4 P-Core, 8 E-Core a 4 LP E-Core. A podporují nejvyšší rychlost pamětí – LPDR5X-9600.
Nejvýkonnější model Core Ultra X9 388H se může chlubit taktem velkého jádra P-Core až 5,1 GHz, což je momentálně nejvyšší takt dosažený těmito CPU. Nejspíš ukazuje na to, že 1,8nm proces má nižší strop než 3nm proces TSMC (kde Intel dosáhl 5,4–5,7 GHz). Na jádrech E-Core je maximální takt 4,0 GHz a u LP E-Core 3,7 GHz, tedy jen o málo nižší. Základní takty jsou 2,1 GHz pro P-Core a 1,6 GHz pro E-Core a LP E-Core.
Alternativou k tomuto procesoru jsou pak modely Core Ultra X7 368H a Core Ultra X7 358H. První se liší jen mírně, má takty P-Core snížené na 2,0–5,0 GHz, druhý už ale je zpomalen více, jeho P-Core mají takty 1,9–4,8 GHz a u E-Core a LP E-Core 1,5–3,7 a 1,5–3,3 GHz. Tyto dva nižší modely asi reprezentují konfigurace, které je Intel schopen vyrábět masově s dobrou výtěžností, zatímco na model X9 388H nejspíš potřebuje výběrový křemík a objem jejich výroby bude menší.
Všechny tři modely nicméně mají stejně výkonné integrované GPU. To má označení Arc B390 (a zřejmě budou existovat i verze s profi ovladači Arc Pro B390 u notebooků s technologií vPro). Tato konfigurace obsahuje 1536 shaderů, 12 jednotek RTU pro ray tracing, 96 jednotek XMX pro akceleraci AI a 16MB L2 cache, která bude velmi důležitá, pomáhá odstínit velmi výkonné GPU od nedostatečné propustnosti operační paměti (byť LPDDR5X-9600 poskytuje 153,6 GB/s). Frekvence GPU je u všech tří modelů 2500 MHz.
Tato výkonná grafika má ještě ořezanou verzi Arc B370 (Arc Pro B370), která má jen 10 Xe Core, 1280 shaderů, 10 RTU a 80 jednotek XMX (zda třeba není omezena kapacita cache v tomto GPU, nevíme). Frekvence je o něco nižší: 2,4 GHz. Kromě toho už také Arc B370 nemá k dispozici tak rychlé paměti, ale jen LPDDR5X-8533. Tento model grafiky je jen v jednom procesoru, a to Core Ultra 5 338H – zde to už tedy není Core Ultra X7, ale písmeno 8 na konci modelového čísla prozrazuje, že procesor pořád patří mezi ty s velkým integrovaným GPU.
Modely s běžným GPU: Řada H
Zbylé modely v nabídce mají slabší GPU s jen 4 Xe Core (512 shadery, 4 RTU, 32 XMX) a taktem 2,3–2,45 GHz, které se označuje jenom Intel Graphics bez nějaké speciálního čísla a jména. Tyto procesory také nepodporují tak rychlé paměti – obvykle umí jen LPDDR5X-8533, případně pamětí DDR5–7200.
Na druhou stranu mají výkonnější modely této řady více linek PCI Express 5.0, takže budou podporovat přidání samostatné grafické karty. Měli bychom je tedy vídat ve výkonných herních noteboocích. Modely s výkonným integrovaným GPU mají snížený počet linek a se samostatným GPU se u nich nepočítá, obvykle by měly být v tenčích noteboocích a v herních handheldech.
Nejvýkonnějším modelem této řady je Core Ultra 9 386H, které má plných 16 (4+8+4) jader. Zajímavé je, že tento model poskytuje nižší takty než Core Ultra X9 s výkonnou grafikou – u P-Core jen 2,1–4,9 GHz a u E-Core 1,6–3,9 GHz (u LP E-Core 1,6–3,5 GHz). Opět to asi svědčí o tom, že takty nad 4,8–4,9 GHz zatím nemají moc velkou výtěžnost.
Intel má ještě dvě levnější 16jádra s plnou konfigurací, modely Core Ultra 7 366H a Core Ultra 7 356H, u kterých lze opět vidět snižování frekvencí, jejich maximální takty P-Core jsou 4,8 GHz a 4,7 GHz.
Core Ultra 5 mají od 6 do 12 jader
Pod těmito vyššími modely jsou ještě procesory Core Ultra 5, v kterých je poměrně velký zmatek, protože jejich konfigurace se extrémně liší. Nejvyšší model v řadě H Core Ultra 5 336H a výše zmíněný 338H s výkonnějším GPU připomínají vyšší modely, od nichž se liší vypnutím čtveřice prostředních jader E-Core – mají tedy 4 P-Core, 4 E-Core a 4 LP E-Core, celkem 12 jader.
55W řada navazuje na bývalé modely U
Další modely bez písmene H na konci (vedle toho se také odlišují ještě číslem končícím na 5) už jsou výrazně odlišné, jsou založené na křemíku se čtyřmi P-Core, žádnými prostředními E-Core a čtyřmi LP E-Core (čip má 12 MB L3 cache). Tato řada procesorů založená na menším čipletu s 4+0+4 jádry má také nižší maximální turbo spotřebu – 55 W.
Víceméně je tak asi na místě chápat tyto nižší modely s „pětkou“ na konci jako ekvivalent dříve samostatně existující řady U a jako separátní modely, místo jejich míchání s modely řady H. Tyto modely nepodporují tak rychlé paměti jako řada H – maximum je LPDDR5X-6800 a DDR5–6400.
Část modelů má 8 jader (4+4), ale část jenom 6 (2+4) a navíc ještě GPU ořezané jen na 2 Xe Core. A k dovršení zmatku mají ještě nejvyšší osmijádra označení Core Ultra 7. Zde si Intel mohl dát práci a dát procesorům nějaké více rozlišující označení, ty nejlevnější měly být označené například Core Ultra 3 a Core Ultra 1, případně „Intel Processor“ nebo něco podobného.
Nejvyšší modely této řady jsou osmijádra Core Ultra 7 365 a Core Ultra 7 355. Jejich takty jsou 2,4–4,8 GHz u P-Core a 1,8–3,6 GHz u LP E-Core (model 365) a 2,3–4,7 GHz u P-Core a 1,7–3,5 GHz u LP E-Core (model 355). Nižší modely Core Ultra 5 335 a Core Ultra 5 325 jsou v podstatě totéž, ale s takty 2,2–4,6 GHz u P-Core a 1,6–3,4 GHz u LP E-Core (model 335) a 2,1–4,5 GHz u P-Core a 1,6–3,4 GHz u LP E-Core (model 325).
A nakonec máme dva nejproblematičtější procesory, které poznáte podle dvojky na konci: Core Ultra 5 332 a Core Ultra 5 322, které mají jen 2 velká jádra plus čtyři LP E-Core, tedy celkem jen šest jader/vláken. Takty jsou 2,5–4,4 GHz u P-Core a 1,9–3,3 GHz u LP E-Core u obou modelů. Tyto dva modely mají GPU ořezané jen na 2 Xe Core (256 shaderů) na taktu 2,3 GHz. Rozdíl mezi nimi je zdá se jen ten, že 332 podporuje technologie vPro, AMT a podobné technologie, zatímco 322 nikoli.
Intel králem herních handheldů? Překvapivě silná pozice v herním výkonu integrované grafiky
Jak už bylo zmíněno, integrovaná grafika u modelů nesoucích GPU Arc B370 a Arc B390 je možná největší zajímavost procesorů Panther Lake. Měla by výrazně překonávat integrované GPU běžných procesorů AMD Ryzen AI generace 300 pro notebooky – ty mají GPU s maximálně 1024 shadery architektury RDNA 3.5.
Podle měření Intelu je GPU Arc B390 v průměru o 73 % rychlejší než integrovaný Radeon 890M v procesoru Ryzen AI HX 370, tedy nejvýkonnější z mainstreamových modelů AMD. Intel výkon integrované grafika Arc B390 přirovnává k samostatnému GPU Nvidia GeForce RTX 4050 (různé další oficiální benchmarky nejdete v galerii v záhlaví článku).
To znamená, že Intel má nyní zřejmě nejlepší procesor pro herní handheldy jako je Steam Deck, Asus ROG Ally a podobné. Ještě budou třeba testy toho, jak si Panther Lake vede proti starším APU od AMD při omezení obou SoC na stejnou spotřebu, ale předpokládáme, že i v této metodice to bude výhra.
Zatímco v předchozích letech se většina handheldů spoléhala na procesory od AMD, nyní bychom tedy mohli vidět vlnu zařízení s novými procesory Intelu. I když to samozřejmě bude záležet i na tom, jak vysoko nastaví firma ceny modelů Core Ultra X9 a X7 s výkonnějším GPU.
AMD má sice výkonnější extrémní APU Strix Halo (Ryzen AI Max 300) s 256bitovými pamětmi a grafikou o 2560 shaderech architektury RDNA 3.5, ale to zatím v noteboocích není příliš populární a jde o těžkotonážnější procesor, který se do handheldů spíše nehodí – byť existují pokusy ho do nich dostat. Strix Halo si nad procesory Panther Lake udrží vedení ve výkonu integrovaného GPU, ale pro většinu trhu notebooků a rozhodně pro handheldy jsou důležitější menší mainstreamové procesory, takže lze říci, že Intel teď bude nad AMD v integrované grafice výrazně vést. Minimálně do doby, než AMD vydá novou generaci APU již s architekturou Zen 6. To ale asi bude až za rok.
Výdrž na baterie: Srovnává x86 krok s Armem?
Druhou silnou stránkou Panther Lake má být mobilita. Intel uvádí, že v ideálních podmínkách lze dosáhnout dokonce až 27,1 hodiny výdrže na baterii při sledování Netflixu. To bylo ale údajně naměřeno s Core UltraX9 388H na referenčním notebooku Lenovo Ideapad, takže na reálně prodávané konfiguraci se to teoreticky může lišit.
Intel ve své prezentaci uvádí i další srovnání pro notebook vybavený Core Ultra X7 358H, podle kterého by výdrž na baterii měla být už hodně podobná i ve srovnání se stejným zařízením osazeným procesorem Qualcomm Snapragon X Elite, byť mu přiznává mírné vedení: Model s Intelem a 68Wh baterií měl dosáhnout 16,5 hodiny Netflixu proti 17,7 hodinám u Snapdragonu, a měl vydržet déle při 3×3 hovoru v MS Teams (7,5 hodiny proti 6,9 hodiny). Nicméně notebook se Snapdragonem měl 59Wh baterii (na druhou stranu ale i úspornější displej IPS místo OLEDu u Intelu). Stejný notebook s procesorem AMD Ryzen AI Pro HX 375, OLED displejem a 74Wh baterií má nižší výdrž – 12,6 hodiny v Netflixu a 7,3 hodiny v Teams.
Nicméně, stejně jako u benchmarků výkonu je třeba pamatovat na to, že oficiální testy výdrže na baterii je třeba brát s rezervou, protože si je výrobce může přikrášlovat. Počkejte si tedy raději na recenze notebooků.
Vydání tento měsíc
Vydání procesorů Panther Lake je o něco opožděné, protože původně chtěl Intel patrně stihnout premiéru ještě v roce 2025. Nicméně o moc delší už čekání nebude. První notebooky s Core Ultra 300 mají být v obchodech od 27. 1., tedy za tři týdny. Z počátku jich asi může být menší výběr, Intel uvádí, že další modely budou přibývat během prvního pololetí.
