Plán budoucích procesorů AMD odhalen. Firma oznámila Zen 7, nové jádro umí AMX a další AI funkce

Jan Olšan
Dnes
AMD Ryzen 9 9950X Autor: Ľubomír Samák
AMD Ryzen 9 9950X
Konečně jsme se dozvěděli něco k budoucím CPU jádrům od AMD. V dlouho vyhlížené aktualizaci roadmapy firma poprvé potvrdila, že linie jader Zen bude pokračovat sedmou generací, a poodhalila chystané novinky.

AMD včera pořádalo pro investory a finanční trhy konferenci Financial Analyst Day 2025, na níž prezentovalo stav podnikání, produkty, strategii firmy současnou i budoucí a v rámci toho také něco o budoucích produktech – tzv. roadmapy. Tato konference je primárně zaměřená na finance, takže představené roadmapy mají jen málo detailů, ale AMD v nich vůbec poprvé oficiálně potvrdilo architekturu Zen 7 i některé její technologie.

Zen 6 příští rok

Slajd s roadmapou, který můžete vidět níže, ukazuje dvě již vydané architektury, Zen 4/Zen 4c a Zen 5/Zen 5c. Následuje po nich architektura Zen 6, která je zřetelně vyznačená jako něco, co by mělo přijít na trh v roce 2026. Tedy alespoň v nějakých produktech, je pravděpodobné, že ne ve všech segmentech se to stihne v témže roce. Nejdřív by to asi mohly být čipletové desktopové procesory pro socket AM5 a serverové procesory Epyc. Tato roadmapa se týká čistě jen jádra CPU jako takového, ne konkrétních procesorů, které ho budou používat.

Dokument oficiálně potvrdil, že procesory s architekturou Zen 6 (patrně ty čipletové) budou používat 2nm proces, AMD se dokonce chlubí tím, že v tom budou mít prvenství v počítačovém průmyslu. Ale teprve uvidíme, zda je někdo nestihne předběhnout – obvykle bývá s nasazením nejrychlejší firma Apple. (Technická poznámka – nejspíš ještě předtím začne Intel prodávat procesory Panther Lake vyráběné svým 1,8nm procesem, jenže proti tomu může AMD namítat, že 1,8 nm je něco jiného než 2 nm; a co je důležitější, tato technologie je považována spíše za konkurenci pro 3nm proces TSMC, vzdor zvolenému jménu). AMD se také chlubí tím, že Zen 6 „rozšíří jeho vedení“, ale to je něco na úrovni zdvořilostní fráze, kterou nelze brát úplně doslova.

Architektura bude mít podle slajdu opět dvě verze – klasické jádro Zen 6 s vysokou frekvencí, ale i „dense“ verzi Zen 6c, která bude zaměřená na menší plochu jádra, což umožní napěchovat více jader zejména do serverových procesorů (nicméně jádro Zen 6c bude zase použito i v mobilních procesorech Ryzen, podle uniklých informací).

FP16 pro AI, víc jednotek SIMD?

O architektonických novinkách zatím AMD mnoho neřeklo. Zmíněno je, že CPU bude podporovat nové datové typy pro AI – mohlo by to nejspíš znamenat podporu výpočtů s hodnotami FP16, patrně v rámci instrukcí AVX-512. Podle InstLatX64 totiž má Zen 6 dostat podporu rozšíření AVX512_FP16 (a dále AVX512_BMM, AVX_NE_CONVERT, AVX_IFMA a AVX_VNNI_INT8).

Zajímavá je druhá zmínka – „více AI pipeline“. Není jasné, o přesně se tím míní, ale v kontextu procesorového jádra by AI pipeline měla znamenat pipeline SIMD jednotky. Jádro Zen 5 má ve své „FPU“ části šest separátních SIMD pipeline, ale ne všechny umí zpracovat všechny instrukce, takže počet možných operací za cyklus bývá pro konkrétní instrukci dvě až čtyři (a více je možno při kombinaci různých typů). Slova o více AI pipeline by mohla znamenat, že počet pipeline v FPU bude zvýšen na 7 či více. Ovšem může to také jen značit, že se rozšíří schopnost vykonávat určité AI instrukce (nejspíše operace VNNI) na větším počtu z jichž existujících šesti jednotek (u Zenu 5 to jde na na dvou pipeline). Tato druhá varianta je asi pravděpodobnější, vzhledem k zvolené formulaci.

Zen 7: Příchod rozšíření AMX či ACE

Méně toho říká AMD o jádru Zen 7, u kterého je zásadní novinkou už jen to, že bylo poprvé oficiálně zařazeno do roadmapy. Firma tedy zatím nemá potřebu symbolicky začít znovu s nějakým jiným „post-Zenovým“ pojmenováním, což může indikovat určitou technologickou kontinuitu. Zen 7 tak pravděpodobně nebude žádný reset architektury, kdy by vývoj začínal opět z velké části na novém základu (což bylo naposled u prvního Zenu).

AMD zatím u Zenu 7 uvádí jen jednu verzi jádra, není zmíněna varianta Zen 7c. Nemusí to však znamenat, že nebude existovat. Možná, že zatím firma jenom nechce sdělit tolik podrobností a ve skutečnosti zde „Zen 7“ označuje celou rodinu jader – podle uniklých informací by prý Zen 7 mohl čítat několik (více než dvě) variant jádra.

Jádro Zen 7 má přinést další rozšíření v podporovaných datových typech pro aplikace AI, což by teoreticky mohlo znamenat třeba podporu pro práci s čísly FP8 – ale to jen spekulujeme, může jít i o něco jiného.

Roadmapa CPU architektur AMD z Financial Analyst Day 2025 poprvé ukazující Zen 7

Autor: AMD, via: VideoCardz

Co je důležitější: AMD explicitně uvádí, že procesory dostanou novou jednotku (engine) pro maticové výpočty, což je opět funkce zamýšlená pro AI aplikace. Jde zřejmě o ekvivalent technologie AMX v procesorech Intel.

Nedávno bylo potvrzeno, že se Intel i AMD shodly na tom, že instrukce AMX nebo jim podobné rozšíření budou na platformě procesorů x86 standardizovány. Tisková zpráva o nich hovořila jako o ACE, takže je možné, že Zen 7 je bude podporovat pod tímto jménem. Máme tedy odpověď na to, kdy AMD podporu pro tuto technologii přidá: bude to až po Zenu 6.

Kdy AMD začne podporovat rozšíření FRED, APX a ChkTag, zatím řečeno není. To, co je řečeno na těchto slajdech, však určitě není vyčerpávající seznam změn. Firma evidentně vyzobla jen něco málo, co bude snadno pochopitelné pro finanční analytiky. Není překvapivé, že jsou to v aktuální atmosféře všechno funkce točící se okolo AI.

AMD a Intel společně modernizují x86 procesory. Přinesou AI instrukce a stěžejní bezpečnostní novinku

1,6nm nebo 1,4nm výrobní proces?

Zen 7 bude používat „budoucí výrobní proces“, AMD tedy ještě nechce potvrdit konkrétní typ. Novější technologie než 2nm je tedy asi minimálně ve hře – buď 1,6nm proces TSMC (A16), nebo možná 1,4nm technologie A14. Proces A16 je odvozenina 2nm procesu obohacená o technologii Super Power Rail (neboli backside power delivery), která by měla být k dispozici od konce roku 2026, zatímco proces A14 je reálný „next-gen“ nástupce 2nm procesu, plánovaný na rok 2028.

Nejdůležitější technologie, na nichž budou stát budoucí čipy: 2nm, 1,6nm a 1,4nm procesy TSMC představeny

2028?

Roadmapa bohužel neříká zásadní věc, a to kdy se Zen 7 dostane na trh. Grafické ztvárnění k tomu nedává žádné užitečné vodítko a explicitní údaj zcela chybí. Pokud by bylo jádro plánováno k vydání již v roce 2027, možná by se AMD pochlubilo. Nejspíš je tedy nutné očekávat asi podobnou zhruba dvouletou mezeru jako mezi Zenem 4 a Zenem 5 a to, že Zen 7 přijde až někdy v roce 2028. To je asi celkem pravděpodobné, ale striktně vzato to stále zůstává jen nepotvrzenou spekulací.

Zdroje: VideoCardz, InstLatX64

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Podle me to napsal celkem srozumitelne. :-)
Leppard

