Cnews.cz  »  Hardware  »  Pravda o 1,8nm procesorech Intel Panther Lake: Parametry unikly, RIP jednovláknový výkon

Hardware   Mobilovinky

Pravda o 1,8nm procesorech Intel Panther Lake: Parametry unikly, RIP jednovláknový výkon

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Procesor Intel Panther Lake Autor: Intel
Procesor Intel Panther Lake
Když Intel před dvěma lety odhalil procesory Meteor Lake, tajil jejich specifikace, než se ukázalo, že jeho 4nm trápí špatné frekvence. U Panther Lake a 1,8nm procesu to vypadá na déjà vu.

Včera jsme tu probírali uniklé procesory, které chystá AMD (Ryzen 7 9700X3D a Ryzeny AI Max+ 388 a 392 pro notebooky). Dnes to budou procesory Intelu – na internet se totiž dostaly informace o modelech 1,8nm procesorů Intel Core Ultra 300 „Panther Lake“ pro notebooky. Ty Intel odhalil minulý měsíc, ale nesdělil jejich parametry. Teď to za něj udělal osvědčený leaker s přezdívkou Jaykihn, který prozradil jednotlivé modely včetně frekvencí.

Modely Panther Lake-H: Strop taktu je 5,1 GHz, 80W turbo spotřeba

Výkonnější modely procesorů Panther Lake patří do řady H. Ta je tvořená procesory s až 16 jádry/16 vlákny – 4 velkými P-Core, 8 efektivními E-Core a 4 úspornými LP E-Core. Jak už víme z oficiálního zdroje, půjde ve skutečnosti o dvě skupiny odlišných procesorů. Modely s osmičkou na konci (388H, 368H, 358H) mají výkonné integrované GPU označené Arc B390 s 12 jádry Xe (1536 shadery).

Vedle toho pak jsou šestnáctijádra s šestkou na konci (386H, 366H, 356H), která mají jen levnější menší GPU se 4 Xe Core (512 shadery). Na oplátku mají ale více linek PCIe 5.0 pro připojení samostatného GPU.

Potvrzuje se relativně nízký takt 1,8nm čipů

Jednotlivé modely se odlišují frekvencemi CPU (a možná i GPU, ale tam ještě takty neznáme). U osmičkových modelů s výkonnější grafikou jsou takty 5,1 GHz, 5,0 GHz a 4,8 GHz. Procesory s malým GPU mají takty nižší – 4,9 GHz, 4,8 GHz a 4,7 GHz. Zdá se, že podobně jako před dvěma lety u procesorů Meteor Lake na 4nm procesu má Intel problém dosáhnout vyšších taktů. 5,0–5,1 GHz je pro CPU čiplety vyráběné jeho 1,8nm procesem pravděpodobně strop. Tuto maximální frekvenci asi zvládne jen menšina čipů, proto Intel má tolik různých modelů s frekvencemi 4,7–4,9 GHz. Je možné, že většina prodávaných procesorů bude mít tyto nižší takty.

Intel Core Ultra 300 Panther Lake pro notebooky

Intel Core Ultra 300 Panther Lake pro notebooky

Autor: Intel

To znamená, že se potvrdily obavy a Panther Lake nebude vynikat jednovláknovým výkonem. Ten by dokonce mohl být horší než u procesorů předchozí generace. Procesory Arrow Lake-H vyráběné 3nm procesem TSMC totiž dosahují vyšších taktů (až 5,4 GHz), zatímco jejich IPC by mohlo být téměř stejné.

Plnotučné šestnáctijádrové modely ještě doplňuje dvojice modelů s jen 12 jádry. Ty mají konfiguraci CPU 4 P-Core, 4 E-Core a 4 LP E-Core. Model 336H má základní grafiku s 4 Xe Core a takt 4,6 GHz, zatímco model 338H dostal takt 4,7 GHz a výkonnější grafiku – ovšem v tomto případě je ořezaná na jen 10 Xe Core (1280 shaderů), tato konfigurace se jmenuje Arc B370 a budou v ní upotřebené čiplety s nějakým defektem v některém Xe Core.

Intel Core Ultra 300H (Panther Lake) 25W
Model Jádra P+E+LPE/vlákna Takt P-Core GPU Jádra GPU Takt GPU NPU TDP / PL1 Max. Spotřeba / PL2
Core Ultra X9 388H 4+8+4/16 5,1 GHz Arc B390 12 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 65/80 W
Core Ultra 9 386H 4+8+4/16 4,9 GHz ? 4 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 65/80 W
Core Ultra X7 368H 4+8+4/16 5,0 GHz Arc B390 12 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 65/80 W
Core Ultra 7 366H 4+8+4/16 4,8 GHz ? 4 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 65/80 W
Core Ultra X7 358H 4+8+4/16 4,8 GHz Arc B390 12 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 65/80 W
Core Ultra 7 356H 4+8+4/16 4,7 GHz ? 4 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 65/80 W
Core Ultra X5 338H 4+4+4/12 4,7 GHz Arc B370 10 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 65/80 W
Core Ultra 5 336H 4+4+4/12 4,6 GHz ? 4 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 65/80 W

Problémy s teplotami?

Všechny tyto procesory mají 25W základní TDP (PL1). Tzv. maximální turbo spotřeba (PL2) může být buď 65 W nebo 80 W, což je rozhodnutí výrobce notebooku. Jaykihn uvádí, že procesory Panther Lake se poměrně obtížně chladí – mají trpět na vysokou tepelnou densitu (ne nutně na absolutní hodnoty spotřeby, i když ani to asi není vyloučené).

Masová řada Panther Lake „ne-U“

Řada H bude relativně dražší. Podle Jaykihna bude masovým produktem v nabídce Intelu druhá řada, která dříve byla nazývána U, ale to patrně firma zrušila a tyto procesory nebudou prostě mít na konci číselného označení žádné písmenko, bude to tedy pouze řada Panther Lake/300.

Tyto procesory budou založené na levnějším CPU čipletu s jen 4 jádry P-Core a čtyřmi LP E-Core (celkem 8 vláken). K tomu bude připojený také onen levnější GPU čiplet se 4 Xe Core (512 shadery). Tyto procesory mají stejné 25W základní TDP, ale maximální turbo spotřeba (PL2) bude pro ně jen 55 W.

Opět jako u předchozí řady platí, že jednotlivé modely budou odlišené frekvencemi, které se pohybují od 4,8 GHz až po jen 4,5 GHz.

Intel Core Ultra 300 (Panther Lake) 25W
Model Jádra P+E+LPE/vlákna Takt P-Core GPU Jádra GPU Takt GPU NPU TDP / PL1 Max. Spotřeba / PL2
Core Ultra 7 365 4+0+4/8 4,8 GHz ? 4 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 55 W
Core Ultra 7 355 4+0+4/8 4,7 GHz ? 4 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 55 W
Core Ultra 5 335 4+0+4/8 4,6 GHz ? 4 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 55 W
Core Ultra 5 325 4+0+4/8 4,5 GHz ? 4 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 55 W
Core Ultra 3 332 2+0+4/6 4,4 GHz ? 2 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 55 W
Core Ultra 3 322 2+0+4/6 4,4 GHz ? 2 Xe Core ? 50 TOPS 25 W 55 W

Na spodku nabídky jsou pak dva modely (332 a 322) s takty jen 4,4 GHz, které mají CPU ořezané na jen šest jader (2 P-Core, 4 LP E-Core) a jejich GPU je ořezáno na jen 2 Xe Core (256 shaderů). Tyto modely umožní použít defektní křemíky. Rozdíl mezi nimi je ten, že model 332 budou podporovat technologie vPro pro firemní notebooky, zatímco model 322 ne.

Vydání zřejmě v lednu

O technologiích, konektivitě a výbavě těchto procesorů jsme psali minulý měsíc, kdy Intel Panther Lake představil. Přinesli jsme i rozbor jejich grafické architektury Xe3 – detaily najdete v těchto článcích:

WT100_25

To nejlepší, co může Intel nabídnout: Detaily procesorů Core Ultra 300 „Panther Lake“ odhalené Přečtěte si také:

To nejlepší, co může Intel nabídnout: Detaily procesorů Core Ultra 300 „Panther Lake“ odhalené

Nová generace GPU Intel je nejrychlejší integrovanou grafikou. Co přináší architektura Xe3? Přečtěte si také:

Nová generace GPU Intel je nejrychlejší integrovanou grafikou. Co přináší architektura Xe3?

Notebooky s těmito procesory se na trhu zřejmě objeví z kraje roku 2026. Očekáváme, že jejich premiéra spolu i s definitivním oznámením procesorů a potvrzením jejich parametrů nastane v lednu na veletrhu CES.

Zdroje: Jaykihn (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jaký používáte antivirus?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Od jaké výše příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně?

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

OSVČ a superdávka: Co je pro ně příjmem?

Prostatu lze zmenšit šetrně laserem, někdy i na pojišťovnu

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Zavádí se nová sleva na pojistném pro sezónní práce na DPP