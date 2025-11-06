Herní notebooky nepotřebující samostatné GPU? AMD má pro ně konečně ideální čip

Ryzen 7 9700X3D, nový levnější herní procesor s 3D V-Cache pro socket AM5, není jediné nové CPU, které teď zřejmě AMD chystá k vydání a které teď bylo přistiženo v databázi testu PassMarku. Připravovaná je také novinka pro notebooky odvozená od extrémních čipletových procesorů Strix Halo (Ryzen AI Max 300) s výkonným integrovaným GPU, která by mohla dát vzniknout zajímavým herním notebookům či handheldům.
Plnotučná grafika i u levnějších Strix Halo
Procesory Strix Halo mají mimořádně silné integrované GPU s 40 CU (2560 shadery) architektury RDNA 3.5, podpořené navíc 256bitovými pamětmi (LPDDR5X-8000 s propustností 256 GB/s). AMD ale tuto maximální konfiguraci grafiky nabízelo jen u nejdražší verze procesoru s 16 jádry (dvěma CPU čiplety). Tím pádem Strix Halo nedávalo moc smysl pro herní notebooky, protože s takto silným CPU už by se spíše párovala samostatná grafika. Levnější osmijádrové a dvanáctijádrové verze měly jen ořezanou verzi grafiky s 32 CU / 2048 shadery (Radeon 8050S).
AMD se to teď zřejmě rozhodlo napravit a vydat verzi, která by měla jen jeden CPU čiplet s osmi jádry Zen 5, ale současně i plně aktivní integrované GPU s 2560 shadery – tedy konfiguraci, kterou firma označuje Radeon 8060S. Tento procesor tedy bude stát méně a bude mít větší šanci stát se použitelnou platformou pro herní notebook.
Tento procesor by měl mít označení Ryzen AI Max+ 388, nebo alespoň to je označení, pod kterým se objevil v databázi PassMarku, v kterém ho kdosi otestoval. Záznam na webu ukazuje, že procesor má osm jader a 16 vláken s 32MB L3 cache (což dokládá přítomnost jen jednoho CPU čipletu, se dvěma by totiž L3 cache bylo rozdělena do dvou bloků). Otestována byla CPU část procesoru, ale konfigurace GPU je jasná díky tomu, že AMD uvádí model integrovaného GPU přímo v názvu procesoru: AMD Ryzen AI Max+ 388 w/ Radeon 8060S.
Jako vždy u notebookových procesorů jde o čip napevno připájený na desku, takže hlavní otázka není, kdy ho AMD oficiálně vydá, ale kdy se budou dát pořídit nějaké notebooky s ním, případně od kterých výrobců a jak velký bude výběr. To zatím u procesorů Ryzen AI Max 300 nedopadalo moc dobře, většina výrobců notebooků je spíše ignoruje, zatímco vrhají na trh početné modely se samostatnými grafikami Nvidia.
Tyto procesory, které mají dost silné GPU na to, aby dokázaly zastoupit nižší modely mobilních GeForce, ale s menšími rozměry a lepší mobilitou, se tak zatím objevovaly nejvíce v různých minipočítačích čínských výrobců a podobných okrajových aplikacích. Uvidíme, zda se po roce na trhu díky tomuto osmijádrovému modelu vhodnému pro použití herním notebooku nezačnou věci měnit k lepšímu.
Čínská firma prozradila specifikace osmijádra i dvanáctijádra
Zdá se ale, že i nález tohoto procesoru je díky podobnému čínskému výrobku – testován byl zřejmě čtrnáctipalcový tablet Six United (což je čínská firma) AXP77. Web VideoCardz upozorňuje, že tato firma podle všeho už procesor Ryzen AI Max+ 388 potvrdila na svém webu, kde se také dá nalézt informace, že má maximální boost 5,0 GHz.
A Six United také ukazuje slajd od AMD ukazující přehled modelů Strix Halo, podle kterého se chystá ještě druhý nový model, a sice Ryzen AI Max+ 392. Ten je stejně jako již existující model 390 dvanáctijádrový (tedy již s dvěma CPU čiplety), avšak na rozdíl od staršího modelu s ořezanou grafikou má také již plný Radeon 8060S s 2560 shadery / 40 CU. Také tento procesor by měl mít stejný herní výkon jako dosavadní špičkové šestnáctijádro, avšak za nižší cenu – ovšem pro herní využití asi bude výhodnější osmijádrová verze.
Oba modely budou nejspíše vydány současně. Nabízel by se pro to termín na začátku příštího roku během CES 2026, neboť jde o akci, na kterou výrobci obvykle načasovávají vydání novinek. Možná ale bude vydání dřív vzhledem k tomu, že již zmíněná čínská firma publikovala onen slajd s parametry.
Zdroje: PassMark, VideoCardz