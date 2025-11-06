Levný šampion do herních počítačů platformy AM5? AMD chystá Ryzen 7 9700X3D

Když přišly zprávy, že AMD chystá další X3D procesory Ryzen 9000 pro hráče, hádali jsme, že to bude levnější osmijádrový model po vzoru Ryzenu 7 5700X3D, který kdysi následoval po prvním Ryzenu 7 5800X3D. Překvapivě ale pak dorazily zprávy, že místo toho vyjde rychlejší osmijádro 9850X3D. Ovšem levnější Ryzen 7 9700X3D se teď podle nového úniku chystá také a mohl by přenést něco z někdejší výhodnosti modelu 5700X3D na socket AM5.
Ryzen 7 9700X3D
Procesor Ryzen 7 9700X3D dosud nezmiňovaly žádné úniky, ale teď se objevil v databází PassMarku, kde přesně tento model někdo otestoval. Protože bylo detektováno jeho jméno, jde už buď o sériový exemplář, nebo kvalifikační vzorek tohoto modelu, což by znamenalo, že může být relativně blízko vydání.
Podle záznamu v PassMarku je Ryzen 7 9700X3D osmijádro s 16 vlákny stejně jako model 9800X3D. Lišit se bude patrně jen nižšími frekvencemi – AMD v tomto modelu zřejmě bude spotřebovávat křemík, který při testování nezvládl frekvence potřebné pro model 9800X3D. PassMark uvádí, že základní takt bude 5,8 GHz, což je asi chyba v detekci, jelikož dražší Ryzen 7 9800X3D má oficiálně boost jen 5,2 GHz. Nebo by mohlo jít o přetaktování (tento takt je detekován jako základní, ne jako takt boostu).
Čekat je asi třeba frekvenci boostu nižší, například 5,0 GHz nebo i méně. A základní takt bude patrně také níž než 4,7 GHz u modelu 9800X3D. Naopak TDP by asi mohlo zůstat stejných 120 W (i když reálná spotřeba při hraní bude patrně nižší než u 9800X3D) a cache by snad měla být stále 96MB. AMD ji ještě u žádného X3D modelu nezmenšilo.
Výkon by měl být o něco nižší než u Ryzenu 7 9800X3D (úměrně nižším taktům), stále by ale mohlo jít o jedno z nejrychlejších CPU pro herní PC. V závislosti na tom, o kolik bude tato pomalejší verze proti modelu 9800X3D zlevněná, by mohlo jít o výhodnou volbu. Cenu ale zatím samozřejmě netušíme.
Nových X3D modelů vyjde na přelomu roku hodně
Očekává se, že AMD rozšíří nabídku desktopových procesorů Ryzen o tyto nové modely s 3D V-Cache v lednu během CES 2026. Mělo by vedle modelu Ryzen 7 9700X3D jít i o Ryzen 7 9850X3D, což bude možná nový nejvýkonnější herní procesor díky taktu až 5,6 GHz, model Ryzen 9 9950X3D2 se 192MB L3 cache a o šestijádro Ryzen 5 9600X3D, které by mohlo být ještě levnější než model 9700X3D. Objevily se i informace o Ryzenu 5 7500X3D, který asi bude vůbec nejlevnějším X3D modelem pro socket AM5.
Zdroje: PassMark, VideoCardz