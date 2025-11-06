Cnews.cz  »  Hardware  »  Levný šampion do herních počítačů platformy AM5? AMD chystá Ryzen 7 9700X3D

Hardware

Levný šampion do herních počítačů platformy AM5? AMD chystá Ryzen 7 9700X3D

Jan Olšan
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Procesory AMD s X3D cache Autor: AMD
Procesory AMD s X3D cache
Na trh přijdou nejen výkonnější modely procesorů architektury Zen 5 s 3d V-Cache, ale také levnější osmijádro, které by mohlo pokračovat v duchu modelu 5700X3D z platformy AM4.

Když přišly zprávy, že AMD chystá další X3D procesory Ryzen 9000 pro hráče, hádali jsme, že to bude levnější osmijádrový model po vzoru Ryzenu 7 5700X3D, který kdysi následoval po prvním Ryzenu 7 5800X3D. Překvapivě ale pak dorazily zprávy, že místo toho vyjde rychlejší osmijádro 9850X3D. Ovšem levnější Ryzen 7 9700X3D se teď podle nového úniku chystá také a mohl by přenést něco z někdejší výhodnosti modelu 5700X3D na socket AM5.

Ryzen 7 9700X3D

Procesor Ryzen 7 9700X3D dosud nezmiňovaly žádné úniky, ale teď se objevil v databází PassMarku, kde přesně tento model někdo otestoval. Protože bylo detektováno jeho jméno, jde už buď o sériový exemplář, nebo kvalifikační vzorek tohoto modelu, což by znamenalo, že může být relativně blízko vydání.


Podle záznamu v PassMarku je Ryzen 7 9700X3D osmijádro s 16 vlákny stejně jako model 9800X3D. Lišit se bude patrně jen nižšími frekvencemi – AMD v tomto modelu zřejmě bude spotřebovávat křemík, který při testování nezvládl frekvence potřebné pro model 9800X3D. PassMark uvádí, že základní takt bude 5,8 GHz, což je asi chyba v detekci, jelikož dražší Ryzen 7 9800X3D má oficiálně boost jen 5,2 GHz. Nebo by mohlo jít o přetaktování (tento takt je detekován jako základní, ne jako takt boostu).

Čekat je asi třeba frekvenci boostu nižší, například 5,0 GHz nebo i méně. A základní takt bude patrně také níž než 4,7 GHz u modelu 9800X3D. Naopak TDP by asi mohlo zůstat stejných 120 W (i když reálná spotřeba při hraní bude patrně nižší než u 9800X3D) a cache by snad měla být stále 96MB. AMD ji ještě u žádného X3D modelu nezmenšilo.

AMD Ryzen 7 9700X3D v databázi PassMarku

AMD Ryzen 7 9700X3D v databázi PassMarku

Autor: PassMark, snímek Cnews

Výkon by měl být o něco nižší než u Ryzenu 7 9800X3D (úměrně nižším taktům), stále by ale mohlo jít o jedno z nejrychlejších CPU pro herní PC. V závislosti na tom, o kolik bude tato pomalejší verze proti modelu 9800X3D zlevněná, by mohlo jít o výhodnou volbu. Cenu ale zatím samozřejmě netušíme.

WT100_25

Nových X3D modelů vyjde na přelomu roku hodně

Očekává se, že AMD rozšíří nabídku desktopových procesorů Ryzen o tyto nové modely s 3D V-Cache v lednu během CES 2026. Mělo by vedle modelu Ryzen 7 9700X3D jít i o Ryzen 7 9850X3D, což bude možná nový nejvýkonnější herní procesor díky taktu až 5,6 GHz, model Ryzen 9 9950X3D2 se 192MB L3 cache a o šestijádro Ryzen 5 9600X3D, které by mohlo být ještě levnější než model 9700X3D. Objevily se i informace o Ryzenu 5 7500X3D, který asi bude vůbec nejlevnějším X3D modelem pro socket AM5.

AMD chystá překvapení. Nová herní CPU ještě víc utečou procesorům Intel Přečtěte si také:

AMD chystá překvapení. Nová herní CPU ještě víc utečou procesorům Intel

Bude levnější herní procesor s V-Cache: AMD prozradilo, že chystá Ryzen 5 9600X3D Přečtěte si také:

Bude levnější herní procesor s V-Cache: AMD prozradilo, že chystá Ryzen 5 9600X3D

Konečně levný herní procesor s 3D V-Cache? AMD chystá Ryzen 5 7500X3D Přečtěte si také:

Konečně levný herní procesor s 3D V-Cache? AMD chystá Ryzen 5 7500X3D

Zdroje: PassMark, VideoCardz

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Témata:

Anketa

Co si myslíte o AI moderátorce Noře?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Screening aorty už zachránil nejméně deset životů

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Roboti už jdou, už tady jsou…

Nanoroboti z Ostravy mají letět do vesmíru

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent MS Office﻿ a Google Workspace﻿?

Kalkulačka superdávky. Spočítejte si výši dávky

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Mapa AI se překresluje, AWS a OpenAI uzavírají alianci

NVIDIA začala v ČR prodávat unikátní minipočítač

AI není krátkodobý výstřelek

Jedno kýchnutí znamená na dálnici třicet metrů jízdy poslepu

Babišova vláda chce zrušit poplatky za ČT a ČRo

Nová vláda a povolenky: Zastavit, omezit, nebo platit pokuty?

Reality test kurzů: 20 platebních karet, 14 zemí, 19 měn

Lidé nad 74 let mají na koloskopii zdarma poslední dva měsíce