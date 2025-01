Procesory s novým jádrem AMD už i pro levnější notebooky: APU Krackan se Zenem 5 vydáno

Jak už jsme psali minulý týden, AMD na CES 2025 představilo svůj úplně nejvýkonnější a asi i nejpokročilejší mobilní procesor – Ryzen AI Max 300, což je čipletový SoC známý jako „Strix Halo“, který kombinuje vysoký počet jader a výkonné iGPU s 256bitovými pamětmi. AMD ale současně vypustilo i nové čipy pro dostupnější notebooky, které přinesou šest nebo osm jader Zen 5 v úsporném SoC a budou levnější než dosavadní Ryzeny AI.

Levnější procesory pro desktopy i notebooky AMD obvykle vyrábí ořezáním větších čipů o jádra a výpočetní jednotky grafiky, takže vydání nových modelů řady mobilních procesorů Ryzen AI 300 by nebylo normálně tak zajímavé. Ovšem v tomto případě jsou nové modely založené na novém menším křemíku, který má kódové jméno Krackan Point nebo jen Krackan (dříve se objevovala i varianta Kraken, asi nepřesná). Díky tomu by tyto procesory mohly být o něco ekonomičtější, než kdyby byly založené na poměrně velkém (a tím drahém na výrobu) křemíku Strix Point z 12jádrových Ryzenů AI 9 300. Procesory pro Copilot+ PC mají s plochou problém mimo jiné kvůli integrování jednotky NPU.

Osmijádro a šestijádro se Zenem 5

Čip Krackan Point je stále 4nm (proces N4 od TSMC) a monolitický. Budou na něm založené modely Ryzen AI 7 a Ryzen AI 5. Prvním z nich je Ryzen AI 7 350, který představuje plnotučnou konfiguraci, jeho specifikace tedy jsou zároveň popisem výbavy čipu Krackan jako takového. Procesor má 8 jader a 16 vláken, z čehož čtyři jádra jsou Zen 5 a čtyři jádra Zen 5c. Mělo by jít o jádra s 256bitovými jednotkami AVX-512.

Základní frekvence je 2,0 GHz, maximální boost pak 5,0 GHz (maximum pro jádra zen 5c je 3,5 GHz). Procesor by měl mít díky taktu stejný jednovláknový výkon jako vyšší Ryzeny AI 9, stejně velká je totiž i L3 cache dostupná pro jedno jádro (u Krackanu má 16 MB celkem a měla by být společná pro všechna jádra).





Grafická část pojmenovaná Radeon 860M obsahuje poloviční počet jednotek proti Strix Pointu, tedy jen 8 CU a 512 shaderů. Dosahuje ale aspoň o trošku vyšších frekvencí – až 3000 MHz.

Vedle prvního modelu bude dále od Krackanu odvozený levnější model Ryzen AI 5 340, který tímto bude nejlevnějším notebookovým procesorem AMD s architekturou Zen 5 (a mimo to také s podporou funkcí Copilot+ PC). Jde o šestijádro s 12 vlákny, v kterém jsou tři jádra Zen 5 a tři kompaktní Zen 5c (to je zřejmě zvoleno proto, aby se v tomto modelu daly uplatnit křemíky jak s defektem v jenom z velkých, tak s defektem v jednom z kompaktních jader). Procesor má opět základní takt 2,0 GHz, ale maximální boost se snížil na 3,4 GHz u Zenů 5c a na jen 4,8 GHz u jader Zen 5. L3 cache však zůstává 16MB.

Grafická část je pojmenovaná Radeon 840M osekaná závažněji, má jen čtyři CU a tím pádem 256 shaderů. Maximální takt GPU je v tomto případě 2900 MHz. Nižší model bude tedy daleko méně uplatnitelný pro herní využití, zatímco u Ryzenu AI 7 350 by ještě nemusel být grafický výkon k zahození.

Stejné dva modely uvedlo AMD také v profesionální řadě procesorů pro firemní notebooky, které mají stejné parametry, ale navíc funkce AMD Pro, sloužící k vzdálené správě a zabezpečení. Tyto modely se jmenují Ryzen AI 7 Pro 350 a Ryzen AI 5 Pro 340.

Procesory Ryzen AI 300 založené na APU Krackan Point Autor: AMD

Notebooky s těmito procesory se mají objevit na trhu během prvního kvartálu (Q1 2025), tedy v lednu až březnu.

APU Krackan Point: Výbava a technologie

TDP obou těchto procesorů je ve výchozím nastavení 28 W. Spotřeba se ale dá nastavit v rozsahu od 15 W až po 54 W, takže tyto procesory budou moci pohánět i tenké a úsporné notebooky odpovídající tomu, co dřív znamenala třída procesorů „U“ (tedy 15–17W spotřebu) i třídu výkonnějších procesorů „H“.

Architektura GPU by měla stále být RDNA 3.5 a multimediální funkce i technologie jsou stejné, čip tedy podporuje hardwarové dekódování i enkódování videa ve formátu AV1 až do rozlišení 8K. Rozlišení 8K má také podporovat na obrazovce – podporuje HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1 (byť jen UHBR10) s maximálním rozlišením 7680 × 4320 bodů při 60 Hz a s HDR barvami. Při 1920 × 1080 bodech umí čip obnovovací frekvenci až 600 Hz.

Zlepšení GPU architektury RDNA 3.5 Autor: AMD, via: ComputerBase

Další konektivita SoC, která bude důležitá v noteboocích, je integrovaný řadič USB4, který může poskytovat dva 40Gb/s porty a také dále tři porty USB 10Gb/s (USB 3.2 Gen 2) a tři porty USB 2.0.

Procesory obsahují NPU s výkonem 50 TOPS stejné architektury XDNA 2 jako APU Strix Point ve vyšších modelech řady Ryzen AI 300. Tyto nižší modely tedy také mohou pohánět notebooky a desktopy kategorie Copilot+ PC s AI funkcemi ve Windows 11.

Mohla by vyjít desktopová verze pro AM5?

Čip Krackan podporuje paměti LPDDR5X-8000 (128bitové rozhraní), ale také klasickou paměť DDR5–5600. Díky tomu by mohl existovat desktopová verze těchto APU pro socket AM5, ale nevíme, jestli ji AMD skutečně chce nabízet.

Měla by omezenou konektivitu PCI Express, protože křemík Krackan Point poskytuje jen 16 linek PCIe 4.0 celkem. Na platformě AM5 spotřebuje čtyři linky čipset, takže by zbývalo jen ×8 linek pro grafiku a připojená NVMe SSD by mohla mít každé jen po dvou linkách (nebo by měla čtyři linky, ale samostatná grafika by se dala připojit jen přes PCIe 4.0 ×4). Zatím nemáme potvrzeno, že by AMD desktopové Ryzeny „Krackan“ opravdu chystalo.

Zdroje: AMD (1, 2, 3)