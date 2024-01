MSI Claw má vyšší výkon i větší baterii. Bude soupeřit se Steam Deckem i ROG Ally

Společnost MSI na letošním CES 2024 oficiálně představila svůj herní handheld MSI Claw a po Nintendu, Asusu, Valve a Lenovu je tak dalším předním výrobcem, který se pustil do světa kompaktních herních konzolí. MSI Claw přichází jako téměř přímý konkurent Steam Decku či ROG Ally, kterým se koneckonců designově i dost podobá svým tvarováním, zkosenými boky, RGB podsvícením joysticků (a tlačítky), podobným umístěním portů nebo prakticky identickým rozložením tlačítek.

MSI Claw z přední strany Autor: MSI

Co je však oproti ROG Ally od Asusu jiné, je vnitřní výbava. Nový Claw je vybaven 7" IPS obrazovkou s rozlišením 1080p a 120Hz obnovovací frekvencí, která má být dokonce variabilní. To znamená, že by se frekvence displeje měla měnit v závislosti na zobrazovaném obsahu, což by mělo přispět lepší výdrži baterie.

Další odlišností je samotné srdce handheldu. Claw bude poháněn procesorem Intel Core Ultra 7 155H doplněném o grafický čip Intel Arc s XeSS Super Sampling. V základu za cenu 699 dolarů bude mít Claw 16 GB RAM a 512GB SSD. Za příplatek přibližně 50 dolarů si můžete zakoupit výkonnější verzi s Intel Core Ultra 7 (a stejným úložištěm). Poslední a nejvýkonnější model pak bude mít oěpt Core Ultra 7 i 16 GB RAM, avšak dojde k navýšení úložiště na 1 TB.





Zadní strana MSI Claw Autor: MSI

Proti ostatním konzolím má Claw i silnější 53Wh akumulátor, což ale nutně nemusí představovat zvýšení výdrže. Bude dost záležet na efektivitě procesoru a celkovém odladění konzole. Po vzoru Legion Go od Lenova má i Claw joysticky s Hallovým efektem a slibuje možnosti nastavení maker a kompletního nastavení skrze software MSI Center M.

Parametry nové konzole MSI Claw Autor: MSI

Konzole bude běžet na Windows 11, což může být hlavní kámen úrazu podobně jako tomu je u ROG Ally, které se doteď nedokázalo s desktopovým dotykovým rozhraním Windows zcela vypořádat a jejich software Amoury Crate potřebuje ještě hodně péče.

Na CESu byl novinářům k dispozici zkušební vzorek, z kterého je ale patrné, že s optimalizací bude mít MSI ještě hodně práce. Magazín The Verge například zmiňuje časté zadrhávání her při výchozím TDP 24 až 27 W procesoru. Testovací hra Assassin’s Creed Mirrage jim běžela při 720p rozlišení na výkonný 27W režim průměrně na 40 fps, při 1080p pak něco přes 30 fps. Stejně jako ROG Ally, i Claw získá díky Windows turbo režimy až 35 W na baterii nebo 40 W při zapojení do sítě. Nutno však podotknout, že se jedná o testovací vzorek, který nereflektuje finální verzi konzole a inženýři z MSI mají ještě dost času na případné odladění.