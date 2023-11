Valve odhalilo Steam Deck OLED. Má 6nm čip, lepší displej, baterii i další věci, za stejnou cenu

Firma Valve opakovaně prohlásila, že nová generace jejího úspěšného herního handheld zařízení Steam Deck je daleko a nemáme ji čekat v blízké době. Tím ale zřejmě myslela novou generaci ve smyslu zařízení, které výrazně zvýší výkon podobně jako nová generace herních konzolí. Teď totiž Valve překvapivě uvedlo na trh nový Steam Deck OLED s novým 6nm procesorem, který přináší nový displej, lepší výbavu a výdrž na baterii.

Nový OLED displej

Steam Deck OLED by neměl přinášet vyšší výkon, takže nebude „tříštit ekosystém“ co do hardwarových schopností GPU a CPU. Místo toho vylepšuje ostatní aspekty. Prvním hlavním upgradem je OLED displej vyrobený na míru Samsungem. Ten nemá vyšší rozlišení (zůstává na 1280 × 800 bodech), ale zvětšila se jeho úhlopříčka (na 7,4 palce).

Současně podporuje obnovovací frekvenci 90 Hz a umí HDR barvy s pokrytím 110 % barevného prostoru DCI-P3. Jas pro HDR zobrazení je až 1000 cd/m², pro běžné zobrazení 600 cd/m². Původní obrazovka typu LCD dosahuje jen 400 cd/m². Toto znamená, že by hry měly být čitelnější na slunci. I podání barev je velkým zlepšením, původní displej ani nepokrýval standardní SDR barevný prostor (67 % RGB). HDR zobrazení je však možné používat jen ve hrách, které mají přímou podporu pro vysoký dynamický rozsah barev a jasu.

Valve Steam Deck OLED: parametry displeje Autor: Valve

Delší výdrž na baterie

Tento displej má podle Valve také pracovat s nižší spotřebou (minimálně asi při nastavení stejného jasu), může ušetřit asi 0,5 W. Toto je součást druhého hlavního zlepšení. Valve uvádí, že zařízení má až o 50 % delší výdrž na baterie a lze na něm podle nastavení, zátěže a typu hry hrát až 3–12 hodin (pro původní Steam Deck se uvádí 2–8 hodin). Vedle displeje se na tom podílí i akumulátor s vyšší kapacitou (50 Wh místo 40 Wh u původní verze) a zároveň rychlejším nabíjením (0,8 C) a použití nového upraveného APU čili procesoru s integrovaným GPU od AMD.





Nové APU Sephiroth

Valve uvádí, že jde o 6nm APU (původní čip „Van Gogh“ nebo také „Aerith“ je 7nm). Jeho kódové označení je údajně „Sephiroth“ a jde zřejmě o úplně nový křemík, nepoužívaný zatím v žádném jiném procesoru Ryzen od AMD. Vznikl zřejmě převodem původního návrhu na 6nm proces, takže se zřejmě nemění parametry – čtyři jádra Zen 2 s taktem 2,4–3,5 GHz a 512 shaderů architektury RDNA 2 s taktem 1,6 GHz.

Tip: Podrobnosti o mobilním Ryzenu „Van Gogh“: čtyřjádro, podpora AV1, 162mm² čip

Podle fotografií z testů by nové APU mělo být výrazně menší, AMD z něj možná vedle konverze na proces N6 také vyhodilo bloky (jako DSP pro akceleraci AI), které Steam Deck nepoužívá.

Frekvence se zřejmě nezvýšily, protože přínosy 6nm procesu byly investovány do lepší efektivity. Steam Deck OLED se Sephirothem ale používá rychlejší paměti LPDDR5–6400 (na 128bitovém řadiči) a toto by o trošku výkon zvednout mohlo. Kapacita zůstává 16 GB.

Valve Steam Deck OLED Autor: Valve

Tišší, lehčí, s Wi-Fi 6E a dalšími zlepšeními

Menší tloušťka OLED displeje umožnila, že zařízení má uvnitř větší (objemnější) pasivní chladič i větší ventilátor a údajně je díky tomu výrazně tišší, protože chlazení je efektivnější. Zařízení není těžší, naopak může být o asi 29 gramů lehčí (zde ale asi záleží na konfiguraci SSD). Rozměry se také nezměnily, až na o 1 mm vyšší joysticky.

Dokonce i údržba by měla být snazší – šroubky jsou nyní Torx místo křížových (Philips), takže sice musíte mít speciální šroubovák, ale zase je menší riziko, že hlavu šroubku poškodíte a nebudete ho moci vytočit ven. Displej se bude dát vyměnit bez demontáže zadní části a různé úkony při opravách potřebují méně laborování.

Tím zlepšení nekončí, kvalitnější by měl být i zvuk z reproduktorů s vyšší hlasitostí a lepšími hloubkami. Prý se zlepšilo i haptické ovládání, trackpady a joysticky a dotyková obrazovka má vyšší frekvenci snímání (180 Hz).

Valve Steam Deck OLED Autor: Valve

Vedle nového procesoru má také Steam Deck OLED nový Wi-Fi adaptér, který podporuje Wi-Fi 6E s podporou 6GHz pásma a vyšší rychlostí (pokud router dovolí, má stahování her být údajně až 2–3× rychlejší). Současně také podporuje Bluetooth 5.3 včetně kodeků AptX HD a AptX Low Latency. Bluetooth má vlastní anténu, takže při použití bezdrátového příslušenství by neměla trpět síťová komunikace her (nebo aspoň ne tolik). Steam Deck OLED se také dá probouzet pomocí BT příslušenství.

Ceny a dostupnost

Zařízení Steam Deck OLED má oficiálně cenu 569 € / 14 900 Kč za verzi s 512GB NVMe SSD a 679 € / 16 600 Kč za 1TB zařízení (to má jako bonus také exkluzivní skin klávesnice a startovací animaci). Fyzicky budou dostupné příští týden ve čtvrtek (16. 11.).

Tyto ceny by měly být stejné jako u dosud prodávané původní verze Steam Decku, což je velmi příjemné, zvlášť vzhledem k docela rozsáhlé sbírce zlepšení. To například Nintendo Switch OLED mělo jen nový displej (ačkoliv po letech na trhu se čekalo o dost víc) a výrobce si nasadil cenu vyšší. V porovnání s tím Valve do refreshe konzole investovalo, zdá se, hodně, ačkoliv od vydání původní první generace ještě moc dlouhá doba neuplynula.

Základní nejlevnější Steam Deck LCD má větší úložiště

Tyto modely nahradily v nabídce dražší verze původního Steam Decku s LCD, ale ne nejlevnější základní verzi. Ta se bude prodávat dál coby výchozí možnost za cenu 419 € / 10 300 Kč, přičemž má 256GB NVMe SSD. Toto je také zlepšení, protože původně za tuto cenu byl model s 64GB úložištěm eMMC.

Valve ale nabízí jako zlevněnou verzi i původní model s pouze 64GB SSD (ten stojí 369 € / 9000 Kč) a původní 512GB verzi Steam Decku s LCD (469 € / 11 500 Kč). To je ale jen doprodej a po vyprodání asi zmizí z nabídky – Valve uvádí, že tyto modely končí.

