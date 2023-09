Nintendo Switch 2 má výkon blízký PS4 a Xboxu One, odhalily dokumenty ze soudní síně

Nintendo pomalu, ale jistě chystá novou generaci nahrazující úspěšnou mobilní konzoli Switch. Na srpnovém Gamescomu už údajně firma ukazovala neveřejná dema a podle zvěstí z nich bude použitý hardware Nvidie využívající DLSS. Teď tu ale máme nový doklad „Switche 2“, a co je důležitější, nástřel toho, jaký by se od něj dal očekávat výkon. Z dost neobvyklého zdroje: dokumentů zveřejněných v soudním procesu proti Microsoftu.

Jak nejspíš víte, Microsoft se pokouší koupit firmu Activision Blizzard, tedy jednoho z gigantů mezi vývojáři a producenty her (zodpovědného za Call of Duty, Warcraft, Starcraft, Diablo a Overwatch). Tato akvizice sklidila protesty konkurentů (například Sony) a dostala se pod hledáček antimonopolních úřadů v Británii a USA. Americký úřad FTC se jí snaží zabránit v soudním sporu vedeném formálně proti Microsoftu a tento soud má nečekaný důsledek.

Kvůli soudnímu projednávání (a dokazování) byla odtajněna řada zajímavých interních dokumentů. A jak upozornil web The Verge, jsou mezi nimi také emaily, v nichž je řeč o Nintendu „Switch 2“ či „Switch NG“, jak je v nich následník pracovně označován.

Podle těchto dokumentů byli představitelé Activisionu na nejvyšší úrovni o Switchi NG zpraveni zřejmě už v prosinci roku 2022. CEO firmy Bobby Kotick se tehdy (15. 12.) setkal s představiteli Nintenda a zřejmě dostal v nějaké formě orientační informace o tom, co bude nová konzole obnášet. Odtajněné maily jsou částečně začerněné, ale pořád toho dost říkají. Kotick a další osoby dostaly 14. 12. 2022 před samotným setkáním jakýsi orientační dokument pojmenovaný NG Switch Draft.pdf.

Přesné specifikace se Kotick podle výpovědi u soudu nedozvěděl, takže Nintendo asi sdělilo jen nějaké rámcové zařazení. V e-mailech se ale mluví o tom, že výkon Switche NG/2 by zřejmě měl být „blíže sladěný“ s úrovní výkonu konzolí Xbox One či PlayStation 4. Implikováno je tím asi, že k nim bude mít blíže než první Switch.

Přesněji je řečeno, že má být blíže konzolím osmé generace, což je termín, pod nějž se tato zařízení řadí. Podle představitele Activisionu by firma díky tomu, že nová konzole bude „blíže“ těmto Gen8 platformám, měla být schopná vytvořit pro nové Nintendo zajímavé hry – s poukazem na to, jaké hry již předtím vydala pro PlayStation 4 a Xbox One.

Given the closer alignment to Gen8 platforms in terms of performance and our previous offerings on PS4 / Xbox One, it is reasonable to assume we could make something compelling for the NG Switch as well. It would be helpful to secure early access to development hardware prototypes and prove that out nice and early.