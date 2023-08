Next-gen nástupce konzole Nintendo Switch vyjde už příští rok, prý nemá OLED displej

Dnes jsme tu měli zprávu o herním handheldu od Lenova založeném na platformě PC s Windows. Shodou okolností se ale také začíná proslýchat o tom, co chystá Nintendo, které má trh mobilních herních zařízeních v rukou na straně herních konzolí se svým úspěšným Switchem. Ten má ale už hodně starý a nevýkonný (na dnešní poměry) hardware a vypadá to, že po nějakých šesti letech od vydání už s tím Nintendo plánuje něco dělat.

Nová konzole Nintendo, která by opět byla primárně mobilní a až sekundárně krabicí u televize konkurující Xboxu a PlayStation, není údajně zas tak vzdálená. Web VideoGamesChronicle uvádí, že přípravy této konzole pokročily tak daleko, že už Nintendo dodalo tzv. dev kity nejdůležitějším externím vývojářům her, aby mohli pro novou konzoli připravit své tituly.

Dev Kit je speciální hardware, který je blízký prostředí reálné konzole, měl by mít stejnou architekturu procesoru a GPU, aby se na něm dalo chování hry testovat. Obvykle mívá třeba více paměti kvůli debugování (která se ale dá omezit pro účely testování výkonu). Tento dev kit je nejspíše nějaká speciální vývojářská deska s procesorem ARM, jelikož se očekává, že Nintendo zachová u nové konzole kompatibilitu s původním Switchem, který na této platformě funguje.

Druhá polovina roku 2024

Vydání samotné konzole je údajně plánováno už na druhou polovinu příštího roku, takže je asi cíleno na podzim 2024. Teoreticky by samozřejmě mohlo být i dříve už v létě, ale spíš asi bude lepší počítat s tím, že zas tak blízko asi vydání není. Měsíce říjen nebo listopad jsou z pohledu Nintenda asi nejvhodnější termín, kterým bude pokryto období vánočních nákupů pro daný rok.

Přímo o povaze zařízení toho zatím zdroje VideoGamesChronicle moc neřekly. Má jít ale zase o mobilní zařízení, takže by zřejmě mohlo mít velmi podobný formát handheldu, jako Switch. Pokud tedy Nitendo nebude zkoušet nějakou radikální revoluci. Pravděpodobně bude zase volitelně možné handheld osadit do stacionárního doku k televizi.

Zařízení má prý stále být vybavené slotem na cartridge s hrami. Vedle toho má mít rozšířenou interní paměť proti dnes velmi malým 32 GB v Nintendu Switch. Dále bylo webu VGC řečeno dvěma zdroji, že nová konzole bude pravděpodobně používat displej typu LCD, nikoliv OLED obrazovku jako Switch OLED z roku 2021. Zatím to ale berte s rezervou, protože to není řečeno („potvrzeno“) s naprostou jistotou. Důvodem pro tuto volbu mohou prý být výrobní náklady vzhledem k tomu, že zařízení bude mít více paměti než dnešní Switch.

Nintendo chce mít údajně při startu prodejů velkou zásobu, aby zařízení nebyl nedostatek a dalo se jich na začátku udat co nejvíc oproti situaci při startu prodeje PS5 a Xboxu Series S/X.

Nintendo Switch OLED Autor: Nintendo

Nový hardware od Nvidie pravděpodobný (ale ne potvrzený)

Zatím stále nepotvrzený je dodavatel a technologie procesoru a GPU (respektive mobilního SoC, který je bude integrovat). V tomto případě je ale mnoho důvodů se domnívat, že Nintendu ho opět bude dodávat Nvidia, protože to umožní (snad) bezproblémovou kompatibilitu a kontinuitu ve vývoji her. Nový SoC by měl používat novější jádra ARM a novější architekturu GPU od Nvidie na novějším výrobním procesu. Vzhledem ke stáří nyní používaného čipu Tegra X1 (původně z roku 2015, používá architekturu Maxwell z grafik Nvidia GeForce GTX 900…) by mělo dojít k velkému pokroku v hrubém výkonu při zachování stejné spotřeby.

Nová architektura GPU by mohla dostat Tensor jádra (akcelerátory neuronových sítí) a je hodně pravděpodobné, že konzole bude používat upscaling DLSS 2.x a možná také DLSS 3 (generování umělých mezisnímků) ke zdvojnásobení snímkové frekvence. Konzole by díky tomu mohla zvládat vyšší rozlišení s lepší grafickou kvalitou, protože by GPU reálně vykreslovalo třeba jen se čtvrtinovým rozlišením a poloviční frekvencí. Tyto metody by pak mohly být také nápomocné i při připojení zadokovaného zařízení ke 4K televizoru.

Je možné, že díky přítomnosti devkitů u vývojářů se v následujících měsících o povaze platformy nové konzole (Switche 2?) něco dozvíme, ovšem zatím jde asi o studia, která mají s Nintendem nejužší vztahy, tudíž asi budou potenciální úniky hodně hlídané.

Zdroj: VideoGamesChronicle