Konečně nová konzole od Nintenda. Chystaný Switch 2 už je ukazován na neveřejných demech

Konzoli Nintendo Switch se často vyčítá, že má na dnešní dobu už hodně zastaralý hardware a nízký výkon – vyšla ostatně časně v roce 2017 a její SoC Tegra X1 Nvidia původně uvedla na trh již o dva roky před tím. Sice to trvalo dlouho, ale nástupce je podle všeho na cestě a mohl by vyjít v dohledné době. Nintendo už ho údajně předvádělo na srpnovém veletrhu Gamescom, byť zatím jen pro vyvolené za zavřenými dveřmi.

Oficiálně zatím Nintendo o nástupci úspěšné mobilní „handheld“ konzole Switch mlčí. Ale podle zdrojů webu Eurogamer již v zákulisí přípravy pokročily a na kolínském veletrhu Gamescom (stejná akce, kde se odhalovaly grafiky Radeon RX 7800 XT / 7700 XT a FSR 3) byl next-gen Switch ukázán vývojářům z partnerských herních studií, zatím asi s informačním embargem.

Tuto informaci údajně z vlastních zdrojů potvrdil ještě web VideoGamesChronicle. Ani jeden z těchto serverů neříká, zda Nintendo vývojářům ukazovalo přímo prototyp budoucí konzole v jejím mobilním provedení – pokud tedy předpokládáme, že půjde o stejný typ zařízení, jakým je Switch jedna. Je asi pravděpodobnější, že byly ukazovány nějaké vývojářské systémy či desky, které hardware budoucí mobilní konzole simulují, a může zatím jít o „stolní“ hardware.





Vyšší výkon, hardware od Nvidie spoléhající se na DLSS

Máme informace o dvou demech, které Nintendo mělo ukazovat, aby vývojářům nastínilo hardwarové možnosti zařízení „Switch 2“ (toto není oficiální jméno, to může být nakonec úplně jiné). Podle Eurogameru byla prvním demem upravená verze hry Zelda: Breath of the Wild, která normálně běží na obyčejném Switchi. V tomto případě ale vykreslovala s vyšším rozlišením a snímkovou frekvencí než originál (Eurogamer dodává, že může jít jen o interní demo, není tím nutně implikováno, že by Nintendo chystalo nějakou „enhanced edition“ této hry).

Nintendo Switch OLED Autor: Nintendo

Druhé demo, o kterém mluví VideoGamesChronicle, bylo od Epicu, a sice tech demo The Matrix Awakens ukazující Unreal Engine 5. Tato ukázka původně prezentovala PlayStation 5 a Xbox Series X v roce 2021, nyní tedy byla ukázána na Nintendu „Switch 2“. Tímto možná Nintendo chce demonstrovat, že dohání výkonnostní deficit, který proti současné generaci konzolí od konkurence má. A nejen tím, že je Switch mobilní zařízení, jeho hardware je výrazně slabší zejména kvůli stáří.

Zatímco Nintendo Switch 2 může dohnat výkonnostní manko dané technologickým stářím původní konzole, asi stále bude mít výrazně méně hrubého výkonu, pokud nadále půjde o mobilní zařízení primárně míněné k běhu na baterii. Zřejmě to bude dohánět pomocí upscalingu. Konzole je podle všeho opět založená na nějaké SoC od Nvidie a zřejmě se bude hodně spoléhat na upscaling DLSS, možná i s využitím generování snímků DLSS 3 k umělému zdvojnásobení snímkové frekvence.

Ono demo Matrix Awakens běželo pomocí těchto technologií – DLSS (asi DLSS 2.x s temporální komponentou) prý bylo určitě použito a prezentováno. Díky němu demo údajně běželo i s raytracingovými efekty a vizuální kvalita byla údajně „srovnatelná“ s konzolemi Microsoftu a Sony. Ovšem při použití DLSS logicky mohlo být vykreslováno třeba jen při rozlišení 540p pro výstup ve FullHD, nebo dokonce na poloviční snímkové frekvenci, pokud bylo použité DLSS 3 s generováním snímků.

Cílem je druhá polovina roku 2024

Vydání konzole „Switch 2“ je očekáváno v roce 2024. Podle nedávné zprávy VideoGamesChronicle to zřejmě bude v jeho druhé polovině. Tím, jak Nintendo informuje herní vývojáře, by se nyní mělo o zařízení začít objevovat více informací a snad se brzo dozvíme i to, na jakém čipu od Nvidie poběží.

Zdroje: VideoGamesChronicle, EuroGamer