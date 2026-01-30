Cnews.cz  »  Software  »  Ani Microsoft už nemůže zavírat oči: Firma přehodnocuje násilné tlačení AI do Windows

Ani Microsoft už nemůže zavírat oči: Firma přehodnocuje násilné tlačení AI do Windows

Jan Olšan
Dnes
Microsoft Copilot a AI PC
Tlačítka Copilot, která se k nelibosti začala objevovat v aplikacích ve Windows, mohou podle interních zdrojů zase zmizet. Některé AI funkce asi zase budou kvůli negativní zpětné vazbě uživatelů předělány.

Sentiment okolo Windows 11 je teď hluboce negativní, jak lze vidět na stížnostech nad kvalitou a požadavky i proklamované ochotě uživatelů a hráčů zkusit přejít na Linux nebo nedávno zvláštním návratem starých verzí jako je Windows 7 nebo Vista. Jedním z hlavních zdrojů kritiky je ovšem snaha Microsoftu do systému integrovat nástroje umělé inteligence. Vypadá to ale, že odpor proti těmto snahám firma slyší a chystá se řadit zpátečku.

AI v nelibosti?

Web Windows Central píše, že dle jeho zdrojů kritika narostla tak, že se vedení rozhodlo změnit strategii a týmy pracující na Windows teď údajně přehodnocují, jak s umělou inteligencí a její integrací ve Windows naložit.

Týká se to i začleňování AI do dříve jednoduchých aplikací tvořících příslušenství Windows, jako je Malování (Paint) nebo Poznámkový blok (Notepad). V těch se nově objevily funkce vyžadující přihlášení k online účtu a zejména tlačítka asistenta Copilot, přičemž coby „bloat“ to je často negativně hodnoceno. Mimoto k funkcím Copilot panuje odpor obecně.

Právě toto nasazování integrace Copilotu do různých nástrojů ve Windows je prý jednou z věcí, kterou teď Microsoft znovu zvažuje. Je možné, že z některých programů bude AI zase vyhozena, nebo bude způsob, jakým do nich zasahuje, změněn nebo zjednodušen. Aktuálně prý také firma zastavila práce na přidání Copilotu do těch aplikací, na které se ještě nedostalo. Což ovšem nemusí být navždy.

Funkce Copilot v Notepadu

Funkce Copilot v Notepadu. Některé funkce, ke kterým se často využívá třeba ChatGPT, sice dávají v textovém editoru smysl, ale při použití na vás vyskočí, že k nim potřebujete předplatné

Autor: Jan Olšan

Microsoft prý také zvažuje, že přestane tolik tlačit do popředí samotné logo Copilot, takže by mohlo ubýt těchto barevných tlačítek v aplikacích, nicméně to nemusí úplně znamenat, že pod povrchem funkcionalita nezůstane – některé funkce by se asi mohly přestěhovat třeba do běžných menu – doufejme, že ono „zjednodušení“ a „předělání“ AI funkcí, které podle Windows Central je ve hře, vyprodukuje něco smysluplného.

Osud funkce Recall je nejistý

Microsoft prý speciálně bude zvažovat, co dál s technologií Recall, která by na jednu stranu mohla být užitečná, ale současně je její implementace problematické kvůli tomu, jak široce ukládá data o vaší aktivitě. Je to sice pro vaše použití a s fungováním jen lokálně na zařízení, ale vždy vzniká riziko, že tato data mohou být ukradena například malwarem nebo hackerem.

Microsoft údajně interně považuje Recall za selhání a neúspěch a asi není vyloučeno, že nakonec bude tato technologie úplně opuštěna. Zatím ale prý jsou stále hledány cesty, jak ji nějak zachránit nebo upravit do formy, která by mohla být normálně nasazena. Samotné označení Recall může být nakonec zahozeno, i pokud z tohoto nápadu něco zůstane nebo se technologie přetransformuje do nějaké jiné podoby.

Windows 11 s Copilotem

Autor: Microsoft

Řady komponent se ale omezení AI iniciativ netýká – Microsoft nechce měnit přístup k systémovým komponentám jako je API Windows AI, Windows ML, sémantické vyhledávání a Agentic Workspace. Zčásti jsou to technologie, které přímo uživatel nevidí, ale vývojáři aplikací je mohou různě využít (a jak už je na nich).

UXDay26

Microsoft údajně chce v průběhu letošního roku zlepšit kvalitu Windows 11 – ať už objektivní, nebo subjektivní pocity a sentiment uživatelů směrem k systému. Psali jsme už o tom, že součástí toho mají být výkonnostní optimalizace a zlepšení. Ale Microsoft údajně podobně chce pracovat i na uživatelské přívětivosti a funkčních zlepšeních, která se nemusí točit pouze okolo umělé inteligence (nebo jejího vykázání do patřičných mezí), ale i dalších věcí. Zatím ale samozřejmě těžko říct, jak dobře se povede tento cíl naplňovat a zda to veřejnost, po léta zvyklá přistupovat k Windows s určitým negativním naladěním, nějak ocení.

Zdroj: Windows Central

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

