Linux těží z konce Windows 10. Zorin OS kombinující macOS a Windows si za pár měsíců stály miliony lidí

Matěj Vlk
Dnes
Zorin OS Autor: Zorin OS
Domovská obrazovka Zorin OS
Zorin OS patří k nejoblíbenějším alternativám k Windows 10 díky líbivému rozhraní i funkcím. Za poslední čtvrtrok si jej podle vývojářů stáhly 2 miliony uživatelů.

O rostoucím počtu uživatelů Linuxu se v poslední době hovoří především v souvislosti s koncem podpory Windows 10 a zároveň i stoupající popularitě mezi hráči. Tam má rostoucí čísla na svědomí SteamOS a specializované distribuce typu Bazzite. Naopak pro uživatele přecházející z Windows je určena distribuce Zorin OS, jejíž vývojáři oznámili důležitý milník – během 3 měsíců si ji stáhnuly 2 miliony uživatelů.

Alternativa k Windows 11

Vzhled i funkce Zorin OS odpovídají hybridu mezi macOS a Windows 11 a přesně sem vývojáři cílí – na uživatele, kteří nechtějí nebo nemohou upgradovat z Windows 10 a zároveň nechtějí přijít o plně podporovaný systém. Instalace samozřejmě nevyžaduje hardwarové nároky jako Windows 11 a distribuci lze bez problémů instalovat i na počítače bez TPM 2.0.

Správa oken Zorin OS

Správa oken v Zorin OS je obdobná jako ve Windows.

Autor: Zorin OS

Zorin OS ve verzi 18 byl vydán ve stejný den, kdy Microsoft ve většině světa ukončil bezplatnou podporu pro Windows 10. Tato strategie společně s kampaněmi na sociálních sítích vývojářům vyšla a byla přetavena v rostoucí uživatelskou základnu. Počet stažení samozřejmě nevypovídá nic o počtu stálých uživatelů – mnozí z nich Linux v podobě Zorin OS instalují jen na zkoušku. I přesto jde ale o údaj, který potvrzuje trend stoupající obliby Linuxu.

Školení Linux

Zorin OS nabízí funkce známé z konkurenčních platforem – nechybí podpora herních platforem, synchronizace dat mezi zařízeními včetně těch mobilních, obchod s aplikacemi nebo tradiční kancelářské balíky. Systém je k dispozici i v češtině a stahovat jej lze na oficiálním webu.

Zdroj: WindowsCentral

