Konec Windows 10 se odkládá. Microsoft otáčí a uživatelům v Evropě dává rok aktualizací k navíc

Bezplatná podpora pro Windows 10 měla skončit už 14. října, kdy by uživatelům přestal Microsoft nabízet aktualizace systému bez dalších poplatků. Podle všeho se ale toto opatření v Evropě odsune minimálně o rok až na říjen 2026. Všichni, kdo nadále chtějí používat Windows 10 v současném a aktuálním stavu, tak ještě 12 měsíců mohou.
Na Microsoft se v průběhu roku kvůli brzkému ukončení podpory snášela kritika nejen ze strany uživatelů, ale rovněž ústy několika spotřebitelských organizací. K nejhlasitějším bojovníkům patří i sdružení Euroconsumers, které nyní přišlo se zprávou, že Microsoft i díky jejich snaze konec podpory odložil. Organizace se odvolává především na Akt o digitálních trzích, Směrnici o digitálním obsahu a také snahy EU o udržitelnost trhu s elektronikou.
Nově prodloužená lhůta bezplatných aktualizací platí v Evropském hospodářském prostoru, a kromě zemí EU se tak vztahuje i na Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Euroconsumers ale upozorňují na to, že jde pouze o dočasné opatření a budou dál usilovat o oddálení tohoto opatření, které by nutilo uživatele k výběru mezi používáním neaktualizovaného systému, nebo placení dalších poplatků za prodlouženou podporu.
Microsoft chtěl umožnit bezplatné aktualizace těm, kteří si založí účet a budou zálohovat počítač do cloudu OneDrive. I to je ale pro mnohé uživatele neakceptovatelné.
Rok nemusí stačit
Zpráva Euroconsumers zároveň vyjmenovává další argumenty proti tomuto opatření. Tím hlavním je velmi krátká doba čtyř let po uvedení Windows 11. Například podpora Windows 7 skončila až po osmi letech po uvedení Windows 8. A Windows XP byly podporovány ještě sedm let po uvedení Windows Vista.
Důležitým argumentem je také fakt, že stamiliony počítačů běžících na Windows 10 nelze upgradovat na Windows 11 z důvodu nepodporovaného hardwaru. Asi pětina počítačů využívající Windows 10 jsou z roku 2017 a starší. I přesto pro nenáročné využití plně dostačují. Dá se tak očekávat další tlak na Microsoft, aby konec bezplatné podpory ještě o 2–3 roky odložil.
Zdroj: Windows Central