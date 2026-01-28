Windows 7 a Vista ožívají. Fanoušek je vzkřísil s nejnovějšími bezpečnostními aktualizacemi z ledna 2026

Přestože se jedenáctky po letech staly vůbec nejrozšířenější verzí systému Windows, Microsoftu se s nimi v posledních měsících zrovna dvakrát nedaří. I proto může dávat smysl poohlédnout se po alternativách. Možná právě v nejpříhodnější chvíli tak přichází fanouškovský projekt, který přivedl milované Windows 7 a nenáviděné Visty zpět k životu. A to se všemi nejnovějšími aktualizacemi, přestože je Microsoft už dávno oficiálně nepodporuje.
Windows Vista s aktualizacemi z ledna 2026
Za projektem stojí nadšenec do Windows a modder vystupující pod přezdívkou Bob Pony. Ten vytvořil instalační ISO obrazy Windows 7 a Windows Vista, které už obsahují všechny dostupné bezpečnostní záplaty. V případě Vist se tyto aktualizace blíží dokonce stavu z ledna letošního roku.
Možné je to díky programu Premium Assurance Updates, který Microsoft využívá k prodloužené údržbě starších operačních systémů, zejména firemním zákazníkům a organizacím. Ve své podstatě je tento program podobný rozšířené podpoře, kterou Microsoft aktuálně poskytuje uživatelům pro Windows 10. Jestliže tak nejste spokojeni se stavem Windows 11 a chcete stále čerpat výhod oficiální podpory Windows 10 zdarma, mohou se desítky zatím jevit jako nejlepší řešení.
A pokud si chcete jen tak nostalgicky připomenout éru sedmiček, máte nyní ideální možnost. Před instalací ale dobře zvažte všechna rizika. Přestože systém obsahuje řadu moderních bezpečnostních aktualizací, může být stále náchylný k virům a malwaru. Důrazně proto doporučujeme takový počítač vůbec nepřipojovat k internetu a ideálně systém vyzkoušet pouze ve virtuálním stroji nebo bezpečném sandboxu.
V případě, že byste chtěli nostalgicky zabrouzdat ještě hlouběji do historie k Windows XP, nemusíte dokonce nic instalovat. K dispozici je totiž omezená verze Windows XP, kterou spustíte přímo v prohlížeči, zdarma a bez jakékoliv instalace.