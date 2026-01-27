Cnews.cz  »  Software  »  Instalujte nouzovou opravu Windows 11: aplikace kvůli bugu zamrzaly při práci s cloudem

Instalujte nouzovou opravu Windows 11: aplikace kvůli bugu zamrzaly při práci s cloudem

Matěj Vlk
Dnes
Windows 11 emergency Autor: Ilustrace Google Gemini
Oprava přichází jen 14 dní po uvedení první letošní aktualizace.
Microsoft až nyní opravil chybu, kterou způsobila jeho aktualizace vydaná dva týdny zpět. Způsobovala zaseknutí aplikací při ukládání souborů na cloud.

Microsoft vydal přesně před 14 dny první letošní aktualizaci pro Windows 11, ve které především opravoval drobné chyby systému. Zároveň ale tento update jeden zásadní bug způsobil – různé aplikace přestávaly reagovat v případě, že pracovaly se soubory uloženými na cloudová úložiště.

Nejen Outlook

Microsoft v poznámkách k aktualizaci uvádí, že nejčastěji se problém týkal Outlooku. Pokud e-mailové zprávy nebo další obsah zálohoval na OneDrive nebo Dropbox, pak v některých případech zamrznul a aplikace přestala reagovat. Uživatelé ale hlásili problémy i s dalšími aplikacemi, které se zaseknuly v okamžiku, kdy měly pracovat se soubory na vyžádání, tedy odloženými do cloudu.

Po instalaci aktualizace Windows vydané 13. ledna 2026 nebo později se některé aplikace staly neodpovídajícími nebo narazily na neočekávané chyby při otevírání či ukládání souborů z/do cloudového úložiště, jako je OneDrive nebo Dropbox. V určitých konfiguracích Outlooku, které ukládají PST soubory na OneDrive, může Outlook přestat reagovat a nepodaří se jej znovu otevřít, dokud není proces ukončen nebo systém restartován. Uživatelé mohou také zaznamenat chybějící odeslané položky nebo opětovné stahování dříve stažených e-mailů,“ uvedl Microsoft k opravě tohoto bugu.

Školení Hacking

Zažije Windows Phone slavný návrat? NextDock chystá telefon, který spustí Android, Linux i Windows 11 zároveň Přečtěte si také:

Zažije Windows Phone slavný návrat? NextDock chystá telefon, který spustí Android, Linux i Windows 11 zároveň

Aktualizace s označením KB5078127 je vedena jako nouzová (emergency update) a je k dispozici pro instalaci prostřednictvím Windows Update. Zároveň Microsoft uvedl update KB5078167 pro Windows 11 Enterprise, který opravuje problémy s přihlášením do systému prostřednictvím Vzdálené plochy.

zdroj: Microsoft Support

Ne nyní, ale před třemi dny: https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/24-ledna-2026-kb5078127-buildy-opera%C4%8Dn%C3%ADho-syst%C3%A9mu-26200-7628-a-26100-7628-mimo-p%C3%A1smo-cf5777f6-bb4e-4adb-b9cd-2b64df577491 KB5078127 mám nainstalovanou už třetí den. Navíc dnes je čtvrté úterý v měsíci tak je možné, že dnes vyjde déčková CU.27. 1. 2026, 14:46 editováno autorem komentáře
Carpo

