Instalujte novou aktualizaci pro Windows 11, mnoha uživatelům prodlouží výdrž na baterii

Microsoft vydal během úterý první velkou aktualizaci pro Windows 11 v tomto roce. K dispozici je všem uživatelům s instalovanou verzí 24H2 nebo 25H2 a nese označení KB5074109. Nepřináší žádné viditelné změny, Microsoft ale opravil několik chyb v systému. Největší změnu může aktualizace přinést uživatelům notebooků s NPU. Těm může vylepšit výdrž na baterii.
Chyba v napájení NPU
Počítače s koprocesorem pro strojové učení a AI (zpravidla označované jako Copilot+ PC) mohly vykazovat nepříjemnou chybu, kdy NPU zůstávalo aktivní i při nečinném systému. To negativně ovlivňovalo samovybíjení notebooků a výrazné zkrácení výdrže na jedno nabití. Microsoft nyní tento bug odstranil a uživatelé tak mohou po instalaci aktualizace pozorovat zlepšenou výdrž.
Druhou větší změnou je chování systému při instalaci aktualizací. U těch Microsoft zlepšil zabezpečení na úrovni Secure Bootu, kdy vylepšil systém pro distribuci ověřovacích certifikátů.
Kromě této dvojice Microsoft přidal i následující změny a opravy v systému:
- [Kompatibilita] Tato aktualizace odebere následující ovladače modemu: agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) a smserial.sys (x86). Hardware modemu závislý na těchto konkrétních ovladačích už nebude ve Windows fungovat.
- [Sítě (známé problémy)]
- Oprava: Tato aktualizace řeší problém, kdy zrcadlené sítě v Subsystém Windows pro Linux (WSL) mohly selhat a způsobovat chyby typu Žádná trasa k hostiteli a bránit přístupu k podnikovým prostředkům přes připojení VPN, i když hostitel Windows zůstal připojený. K tomu může dojít po instalaci KB5067036.
- Oprava: Tato aktualizace řeší problém, kdy v prostředích Azure Virtual Desktopu může docházet k chybám připojení RemoteAppu. K tomu může dojít po instalaci KB5070311.
- [Služba pro nasazení systému Windows (WDS)] Tato aktualizace přináší změnu chování, kdy služba WDS ve výchozím nastavení přestane podporovat funkce nasazení hands-free. Podrobné pokyny pro správce IT jsou k dispozici v tématu Pokyny k posílení zabezpečení nasazení pomocí hands-free nasazení služby WINDOWS (WDS).
- [WinSqlite3.dll] Opraveno: Základní komponenta Windows, WinSqlite3.dll, byla aktualizována. Dříve mohl některý bezpečnostní software tuto komponentu rozpoznat jako zranitelnou.
Zdroj: Microsoft