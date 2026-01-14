Cnews.cz  »  Software  »  Instalujte novou aktualizaci pro Windows 11, mnoha uživatelům prodlouží výdrž na baterii

Software

Instalujte novou aktualizaci pro Windows 11, mnoha uživatelům prodlouží výdrž na baterii

Matěj Vlk
Dnes
Napájecí konektor notebooku Autor: Ilustrace Google Gemini
U Copilot+ PC může dojít k vylepšení výdrže na jedno nabití.
U notebooků Copilot+ PC se objevovala chyba, která udržovala aktivní koprocesor NPU, který pohání strojové učení a AI funkce. Oprava v poslední aktualizaci ji opravuje a prodlužuje tím výdrž.

Microsoft vydal během úterý první velkou aktualizaci pro Windows 11 v tomto roce. K dispozici je všem uživatelům s instalovanou verzí 24H2 nebo 25H2 a nese označení KB5074109. Nepřináší žádné viditelné změny, Microsoft ale opravil několik chyb v systému. Největší změnu může aktualizace přinést uživatelům notebooků s NPU. Těm může vylepšit výdrž na baterii.

Chyba v napájení NPU

Počítače s koprocesorem pro strojové učení a AI (zpravidla označované jako Copilot+ PC) mohly vykazovat nepříjemnou chybu, kdy NPU zůstávalo aktivní i při nečinném systému. To negativně ovlivňovalo samovybíjení notebooků a výrazné zkrácení výdrže na jedno nabití. Microsoft nyní tento bug odstranil a uživatelé tak mohou po instalaci aktualizace pozorovat zlepšenou výdrž.

Pryč s otravnými AI funkcemi ve Windows: tahle jednoduchá utilita je odstraní na pár kliků Přečtěte si také:

Pryč s otravnými AI funkcemi ve Windows: tahle jednoduchá utilita je odstraní na pár kliků

Druhou větší změnou je chování systému při instalaci aktualizací. U těch Microsoft zlepšil zabezpečení na úrovni Secure Bootu, kdy vylepšil systém pro distribuci ověřovacích certifikátů.

Školení Linux

Kromě této dvojice Microsoft přidal i následující změny a opravy v systému:

  • [Kompatibilita] Tato aktualizace odebere následující ovladače modemu: agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) a smserial.sys (x86). Hardware modemu závislý na těchto konkrétních ovladačích už nebude ve Windows fungovat.
  • [Sítě (známé problémy)]
  • Oprava: Tato aktualizace řeší problém, kdy zrcadlené sítě v Subsystém Windows pro Linux (WSL) mohly selhat a způsobovat chyby typu Žádná trasa k hostiteli a bránit přístupu k podnikovým prostředkům přes připojení VPN, i když hostitel Windows zůstal připojený. K tomu může dojít po instalaci KB5067036.
  • Oprava: Tato aktualizace řeší problém, kdy v prostředích Azure Virtual Desktopu může docházet k chybám připojení RemoteAppu. K tomu může dojít po instalaci KB5070311.
  • [Služba pro nasazení systému Windows (WDS)] Tato aktualizace přináší změnu chování, kdy služba WDS ve výchozím nastavení přestane podporovat funkce nasazení hands-free. Podrobné pokyny pro správce IT jsou k dispozici v tématu Pokyny k posílení zabezpečení nasazení pomocí hands-free nasazení služby WINDOWS (WDS).
  • [WinSqlite3.dll] Opraveno: Základní komponenta Windows, WinSqlite3.dll, byla aktualizována. Dříve mohl některý bezpečnostní software tuto komponentu rozpoznat jako zranitelnou.

Zdroj: Microsoft

