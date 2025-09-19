Cnews.cz  »  Hardware  »  Naprostá bomba: Nvidia kupuje kus Intelu, chystají společné „x86 RTX procesory“ s grafikou GeForce

Naprostá bomba: Nvidia kupuje kus Intelu, chystají společné „x86 RTX procesory“ s grafikou GeForce

Jan Olšan
Dnes
Partnerství firem Nvidia a Intel Autor: DepositPhotos, koláž: Cnews
Jako blesk z čistého nebe přichází bezprecedentní spojení technologií procesorů Intel a grafik GeForce. Jen-Hsun Huang ale rovnou udělal už i krok ke koupi někdejšího největšího rivala a hegemona polovodičového průmyslu.

Včera se urodila senzační zpráva. Od doby, kdy se před necelým dvaceti lety AMD spojilo s výrobcem GPU Radeon, firmou ATi, se nabízely úvahy, zda to nesvede dohromady k nějakému spojenectví pro změnu Intel a Nvidii. Zdá se, že nakonec ano, i když to muselo počkat na dobu, kdy je Intel v úzkých a hrdost jde stranou. Firmy včera oznámily ne sice fúzi, ale hodně dalekosáhlé propojení. Bude zajímavé sledovat, kam se vyvine.

Obě společnosti včera oznámily, že spojí procesorovou technologii Intelu a GPU technologii Nvidie v rámci partnerství na společně vyvinutých produktech. Vzniknou tak x86 procesory Intel s grafikou, respektive GPU akcelerátorem Nvidia.

Custom procesor pro AI servery Nvidie

Nvidia k těmto produktům neříká moc, ale Intel je sdílnější. Zatím je řeč o dvou. Prvním budou speciální serverové procesory (s architekturou x86), které firma vyvine pro Nvidii a které mají být použité v AI platformách Nvidie. Ta ve svých serverech řady DGX a HGX postupně používala serverové procesory AMD Epyc, Intel Xeon a nyní i svoje vlastní (byť s architekturou licencovanou, ne samostatně vyvinutou) Arm procesory Grace. Intel zřejmě dodá firmě speciální modely nebo úplně speciální návrh procesoru speciálně uzpůsobený pro její použití.

Nejspíš to znamená podporu rozhraní NVLink v procesoru, aby CPU mohla mít přímo koherentní propojení s výpočetními GPU. U tohoto produktu není přímo řečeno, že bude nějaká GPU Nvidie obsahovat. Ta asi zůstanou samostatná, nicméně devizou ono nativní propojení mezi CPU a GPU, které u jiných CPU nebude dostupné (AMD ho ovšem má mezi procesory Epyc a vlastními GPU Instinct pomocí propojení Infinity Fabric).

Všeříkající ilustrace k tiskové zprávě ohlašující partnerství firem Nvidia a Intel

Autor: Nvidia

X86 RTX SoC: Procesory Intel s integrovanou GeForce

Pro nás je asi zajímavější druhá věc. Potvrzeno už je totiž i to, že partnerství zrodí rovněž procesory pro PC či notebooky (spotřebitelský trh). I tyto procesory budou mít architekturu x86 od Intelu, ale budou obsahovat integrovanou grafiku od Nvidie – Intel hovoří o „x86 RTX SoC“. Má jít údajně o produkt pro širokou škálu počítačů vyžadujících prvotřídní GPU i CPU.

Toto GPU má být tvořené čipletem, zřejmě se tedy (zatím) nejedná o integraci přímo na jeden kus křemíku. Nicméně, u procesorů Core Ultra aktuálně Intel má na separátním čipletu i integrované GPU své vlastní technologie Arc, takže to nebude takový rozdíl. Je možné, že produkt bude vypadat nakonec velmi podobně jako procesor GB10, který vyvinul MediaTek a nedávno jsme ho zde detailně probírali:

Je tvořený čipletem, který zajišťuje prakticky kompletní funkcionalitu procesoru, čipsetu a podobně, ale integrovanou grafiku má přidanou ve formě dalšího čiletu, který vyvinula a dodává Nvidia. MediaTek do své části zahrnul bloky implementující rozhraní NVLink-C2C (zkratka znamená, že jde o derivát NVLinku pro propojení dvou čipletů na krátkou vzdálenost), což umožňuje obě části dvou různých výrobců spojit v jedno. Intel může udělat totéž co MediaTek, čistě teoreticky by možná mohl existovat jeho procesor se stejným GPU, jaké má GB10. Ovšem ve skutečnosti asi půjde o GPU čiplet jiný. Tento společný produkt není asi zatím nijak blízko vydání, takže až se na trh dostane, bude už možná aktuální příští generace GPU.

Arm procesor Nvidia GB10

Autor: Gigabyte

Další detaily se asi ještě budou vyjasňovat, takže v následujících dnech možná získáme lepší představu o tom, jestli jde spíš o „postranní byznys“, nebo toto spojení bude dlouhodobé a GPU technologie Nvidie do procesorů Intelu trvale zakoření.

Intel to kdysi zkoušel i s AMD

Mnozí z vás možná pamatují, že v roce 2018 už jednou takovouto věc Intel zkoušel, ale tehdy s AMD. Vznikl tak procesor Intel Kaby Lake-G, který kombinoval 14nm čtyřjádrový procesor Intel s grafikou Radeon. Toto GPU mělo vlastní paměť (HBM2) a bylo charakterem vlastně samostatnou grafikou, avšak osazenou přímo na pouzdro procesoru, i včetně vyhrazené paměti.

Tento produkt neměl úspěch, dostal se do omezeného množství počítačů a spolupráce byla zase rozvázána, aniž by Kaby Lake-G mělo dalšího nástupce. Podobně neslavně může teoreticky skončit i tento projekt, ale vzhledem k výrazně většímu vlivu Nvidia bychom spíš čekali, že se jí podaří společný x86 RTX SoC prosadit úspěšněji.

Nvidia bude mít kus Intelu

Větší vážnost tohoto partnerství může naznačovat i to, že Nvidia doslova bude kus Intelu mít v rukou. Spolu s touto technickou spoluprací se totiž Nvidia také stává investorem v Intelu. Zakoupila akcie společnosti za částku 5 miliard $.

Šéf Nvidia Jen-Hsun Huang tedy stejně jako americká vláda využívá aktuální slabosti Intelu, kdy jsou jeho akcie – a tím i celá firma – poměrně levné. Nvidia zaplatila 23,28 dolaru za jednu akcii a celkem by její podíl měl být okolo 5 % (jde zřejmě o nově vydané akcie, takže toto „rozředí“ hodnotu akcií existujících investorů).

Je to jen několik let, kdy byl Intel mnohonásobně větší a silnější společnost než Nvidia. Vize, že by výrobce GPU mohl Intel nejen přerůst, ale i tak totálně zastínit, že si ho může kupovat podstatě za „drobné“ (v posledním kvartálu měla Nvidia čistý zisk 26 miliard $, takže by si jen za to mohla Intelu koupit čtvrtinu), byla z říše hodně divokých fantazií. Boom (či bublina?) kolem umělé inteligence ale Nvidii vynesl tolik peněz, že se takové neuvěřitelné věci stávají skutkem.

Zdroje: Nvidia, Intel

Jan Olšan

To bude zase v alejích nablito. :-D
Leppard

