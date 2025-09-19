Naprostá bomba: Nvidia kupuje kus Intelu, chystají společné „x86 RTX procesory“ s grafikou GeForce

Včera se urodila senzační zpráva. Od doby, kdy se před necelým dvaceti lety AMD spojilo s výrobcem GPU Radeon, firmou ATi, se nabízely úvahy, zda to nesvede dohromady k nějakému spojenectví pro změnu Intel a Nvidii. Zdá se, že nakonec ano, i když to muselo počkat na dobu, kdy je Intel v úzkých a hrdost jde stranou. Firmy včera oznámily ne sice fúzi, ale hodně dalekosáhlé propojení. Bude zajímavé sledovat, kam se vyvine.
Obě společnosti včera oznámily, že spojí procesorovou technologii Intelu a GPU technologii Nvidie v rámci partnerství na společně vyvinutých produktech. Vzniknou tak x86 procesory Intel s grafikou, respektive GPU akcelerátorem Nvidia.
Custom procesor pro AI servery Nvidie
Nvidia k těmto produktům neříká moc, ale Intel je sdílnější. Zatím je řeč o dvou. Prvním budou speciální serverové procesory (s architekturou x86), které firma vyvine pro Nvidii a které mají být použité v AI platformách Nvidie. Ta ve svých serverech řady DGX a HGX postupně používala serverové procesory AMD Epyc, Intel Xeon a nyní i svoje vlastní (byť s architekturou licencovanou, ne samostatně vyvinutou) Arm procesory Grace. Intel zřejmě dodá firmě speciální modely nebo úplně speciální návrh procesoru speciálně uzpůsobený pro její použití.
Nejspíš to znamená podporu rozhraní NVLink v procesoru, aby CPU mohla mít přímo koherentní propojení s výpočetními GPU. U tohoto produktu není přímo řečeno, že bude nějaká GPU Nvidie obsahovat. Ta asi zůstanou samostatná, nicméně devizou ono nativní propojení mezi CPU a GPU, které u jiných CPU nebude dostupné (AMD ho ovšem má mezi procesory Epyc a vlastními GPU Instinct pomocí propojení Infinity Fabric).
X86 RTX SoC: Procesory Intel s integrovanou GeForce
Pro nás je asi zajímavější druhá věc. Potvrzeno už je totiž i to, že partnerství zrodí rovněž procesory pro PC či notebooky (spotřebitelský trh). I tyto procesory budou mít architekturu x86 od Intelu, ale budou obsahovat integrovanou grafiku od Nvidie – Intel hovoří o „x86 RTX SoC“. Má jít údajně o produkt pro širokou škálu počítačů vyžadujících prvotřídní GPU i CPU.
Toto GPU má být tvořené čipletem, zřejmě se tedy (zatím) nejedná o integraci přímo na jeden kus křemíku. Nicméně, u procesorů Core Ultra aktuálně Intel má na separátním čipletu i integrované GPU své vlastní technologie Arc, takže to nebude takový rozdíl. Je možné, že produkt bude vypadat nakonec velmi podobně jako procesor GB10, který vyvinul MediaTek a nedávno jsme ho zde detailně probírali:
Je tvořený čipletem, který zajišťuje prakticky kompletní funkcionalitu procesoru, čipsetu a podobně, ale integrovanou grafiku má přidanou ve formě dalšího čiletu, který vyvinula a dodává Nvidia. MediaTek do své části zahrnul bloky implementující rozhraní NVLink-C2C (zkratka znamená, že jde o derivát NVLinku pro propojení dvou čipletů na krátkou vzdálenost), což umožňuje obě části dvou různých výrobců spojit v jedno. Intel může udělat totéž co MediaTek, čistě teoreticky by možná mohl existovat jeho procesor se stejným GPU, jaké má GB10. Ovšem ve skutečnosti asi půjde o GPU čiplet jiný. Tento společný produkt není asi zatím nijak blízko vydání, takže až se na trh dostane, bude už možná aktuální příští generace GPU.
Další detaily se asi ještě budou vyjasňovat, takže v následujících dnech možná získáme lepší představu o tom, jestli jde spíš o „postranní byznys“, nebo toto spojení bude dlouhodobé a GPU technologie Nvidie do procesorů Intelu trvale zakoření.
Intel to kdysi zkoušel i s AMD
Mnozí z vás možná pamatují, že v roce 2018 už jednou takovouto věc Intel zkoušel, ale tehdy s AMD. Vznikl tak procesor Intel Kaby Lake-G, který kombinoval 14nm čtyřjádrový procesor Intel s grafikou Radeon. Toto GPU mělo vlastní paměť (HBM2) a bylo charakterem vlastně samostatnou grafikou, avšak osazenou přímo na pouzdro procesoru, i včetně vyhrazené paměti.
Tento produkt neměl úspěch, dostal se do omezeného množství počítačů a spolupráce byla zase rozvázána, aniž by Kaby Lake-G mělo dalšího nástupce. Podobně neslavně může teoreticky skončit i tento projekt, ale vzhledem k výrazně většímu vlivu Nvidia bychom spíš čekali, že se jí podaří společný x86 RTX SoC prosadit úspěšněji.
Nvidia bude mít kus Intelu
Větší vážnost tohoto partnerství může naznačovat i to, že Nvidia doslova bude kus Intelu mít v rukou. Spolu s touto technickou spoluprací se totiž Nvidia také stává investorem v Intelu. Zakoupila akcie společnosti za částku 5 miliard $.
Šéf Nvidia Jen-Hsun Huang tedy stejně jako americká vláda využívá aktuální slabosti Intelu, kdy jsou jeho akcie – a tím i celá firma – poměrně levné. Nvidia zaplatila 23,28 dolaru za jednu akcii a celkem by její podíl měl být okolo 5 % (jde zřejmě o nově vydané akcie, takže toto „rozředí“ hodnotu akcií existujících investorů).
Je to jen několik let, kdy byl Intel mnohonásobně větší a silnější společnost než Nvidia. Vize, že by výrobce GPU mohl Intel nejen přerůst, ale i tak totálně zastínit, že si ho může kupovat podstatě za „drobné“ (v posledním kvartálu měla Nvidia čistý zisk 26 miliard $, takže by si jen za to mohla Intelu koupit čtvrtinu), byla z říše hodně divokých fantazií. Boom (či bublina?) kolem umělé inteligence ale Nvidii vynesl tolik peněz, že se takové neuvěřitelné věci stávají skutkem.