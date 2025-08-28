Cnews.cz  »  Hardware  »  Rekordní finanční výsledky Nvidie. Dál stoupá na boomu AI, tržby přesáhnou 50 miliard $ za kvartál

Rekordní finanční výsledky Nvidie. Dál stoupá na boomu AI, tržby přesáhnou 50 miliard $ za kvartál

Jan Olšan
Dnes
CEO Nvidia Jen-Hsun Huang Autor: Nvidia
CEO Nvidia Jen-Hsun Huang
Ač se to zdá nepředstavitelné, Nvidia z předchozích už tak rekordních tržeb a zisků vystoupala ještě výš. A v příštím kvartálu by měla rekordy zlomit opět. Vydělává víc, než jakýkoliv jiný výrobce čipů v historii.

Po finančních výsledcích Intelu a AMD, které byly zveřejněné už před měsícem, teď máme i výsledky Nvidie, která se stala nejvíce vydělávajícím výrobcem čipů a dokonce i firmou s nejvyšší tržní kapitalizací v historii, když jako první přesáhla „cenu“ 4 bilionů dolarů. A v tom se jí bude zřejmě dařit dál, nové výsledky totiž ukazují další růst jejích příjmů z boomu (či snad bubliny?) AI.

Nvidia má posunuté účetnictví, takže v květnu až červenci již pro ní běžel druhý kvartál účetního roku 2026. Po tom předchozím (únor až duben), v kterém dosáhla tržby 44,062 miliardy $, Nvidia odhadovala na druhý účetní kvartál tržby 45,0 miliardy $ plus minus 2 % (tedy 44,1–45,9 miliardy $).

Reálné tržby dosáhly částky o něco vyšší než byl horní okraj odhadu – 46,743 miliardy $. Jde o 56% nárůst proti stejnému období v minulém roce.

Finanční výsledky Nvidie za Q2 FY2026

Autor: Nvidia

Finanční výsledky Nvidie za Q2 FY2026

Autor: Nvidia

Firma přitom měla hrubou marži 72,4 % a tak i čistý zisk dosáhl extrémní výše 26,422 miliardy $ (1,08 dolaru na jednu akcii), jde o 59% nárůst proti druhému kvartálu předešlého (účetního) roku. Intel v dobách největší slávy nikdy nedosáhl na takovéto částky ani svými tržbami, natož ziskem. Jak tržby, tak zisk v tomto kvartálu jsou pro firmu rekordní.

Byznys s AI GPU tvoří 88 % tržeb

Z těchto tržeb byla převážná většina tvořená výpočetním hardwarem. Tržby za produkty z kategorie Data Center byly 41,096 miliardy $, což je 56% meziroční nárůst (33,844 miliardy $ byla výpočetní GPU, 7,252 miliardy $ síťový hardware pro ně).

Tržby za herní produkty (Gaming) byly skoro desetkrát nižší, 4,287 miliardy $. Také jde ovšem o 49% nárůst proti loňskému roku. Nvidia uvádí, že prodeje herních grafik Blackwell byly silné i díky „zlepšené dostupnosti“. Tím se zřejmě míní vyšší dodávky oproti předchozím obdobím, kdy grafik nešlo na trh dost k pokrytí poptávky.

Finanční výsledky Nvidie za Q2 FY2026

Finanční výsledky Nvidie za Q2 FY2026: Jednotlivé oblasti trhu

Autor: Nvidia

Kategorie Professional Visualization měla tržby 601 milionů $ (nárůst o 32 % meziročně) a Automotive 586 milionů $ (nárůst o 69 % meziročně) a položka OEM a ostatní byla 173 milionů $.

Finanční výsledky Nvidie za Q2 FY2026

Finanční výsledky Nvidie za Q2 FY2026: Jednotlivé oblasti trhu

Autor: Nvidia

Příští kvartál budou tržby přes 56 miliard $

Nvidia ale očekává další razantní nárůst tržeb (a tím pádem asi i zisků). V třetím účetním kvartálu (tedy v srpnu až říjnu) mají tržby být okolo 54 miliard $ (52,92 až 55,08 miliardy $), ovšem asi se zase dá očekávat překonání horní hranice odhadu a něco kolem 56 miliard $.

CIF25

Trend tržeb Nvidie za poslední dva roky

Autor: Nvidia

Trend tržeb Nvidie za poslední dva roky

Autor: Nvidia

Tentokrát by mohlo překvapení být ještě větší, protože firma uvádí, že v tomto odhadu nejsou zahrnuté potenciální prodeje GPU H20 do Číny, které americká administrativa nejdřív zakázala, ale pak zase povolila (ale výměnou za „výpalné“, kdy Nvidia musí odvést 15 % z tržeb). Pokud se ale Nvidii podaří opět prodej H20 rozběhnout, mohou její tržby být až o několik miliard vyšší. To ale samozřejmě bude záviset na odbytu pro tato GPU.

Zdroje: Nvidia (1, 2, 3)

