Výsledky Intelu za rok 2025 přinesly další propad, a navíc slabou prognózu na Q1. Akcie firmy padají

Q4 2025 Intelu
Když Intel ohlásil poslední výsledky za třetí čtvrtletí, uvedl na poslední kvartál skončeného roku prognózu očekávající tržby 12,8–13,8 miliardy $. Reálný výsledek jsou tržby 13,674 miliardy $, takže se firma dostala nad střed odhadu o 374 milionů $, ale stále v rámci tolerance. Možná stojí za pozornost, že v předchozích kvartálech Intel překonával i horní hranici odhadu (nebo skončil těsně na ní). Toto může signalizovat určité ochlazení a znak, že prodejům se dařilo o něco málo hůře, než byla interní predikce – ta je asi vždy o něco vyšší než ta veřejně sdělená, pro jistotu o něco snížená.
Výše tržeb nestačila na to, aby se firma v čtvrtém kvartálu dostala do zisku. Intel zaznamenal ve standardním (GAAP) účetnictví hrubou marži 36,1 % a pozitivní provozní marži 4,2 %, ale po vypořádání daní za celý rok a dalších položek vychází čistá ztráta 591 milionů $, což dělá 12 centů na jednu akcii. Ve nestandardní metodice (Non-GAAP), která pomíjí některé jednorázové a transformační náklady, vychází čistý zisk 767 milionu $ (15 centů na akcii).
Za rok 2025 se Intel opět zmenšil proti roku 2024
Za celý rok 2025 zaznamenal Intel tržby 52,853 miliardy $. Je to horší výsledek, než v roce 2024, byť je rozdíl jen necelé procento. Na druhou stranu, možná lze vítat, že při masivním propouštění a rušení týmů a provozů nebyl výsledek horší o víc (pokud to ovšem není tak, že negativní efekt se projeví až časem).
V roce 2024 Intel zaúčtoval masivní ztráty (18,756 miliardy $), zatímco letos je celková ztráta za celý rok v podstatě minimální, vychází čistá ztráta 267 milionu dolarů (6 centů na akcii). Je však třeba pamatovat na to, že ztráta za rok 2024 byla významným způsobem tvořena náklady na transformaci a propouštění a také odepisováním účetní hodnoty. Čísla tak mezi sebou nelze srovnávat. Lépe obrodu firmy nejspíš ilustruje srovnání non-GAAP čísel (byť ta také neříkají vše), v kterých za rok 2025 vychází zisk 1,929 miliardy $, zatímco v roce 2024 ztráta 566 milionů $.
Intel mimochodem uvádí, že ke konci roku 2025 snížil stav zaměstnanců na zhruba 80 100 a 5000 ve vlastněných firmách jako je Mobileye proti 99 500 a 5400 (a 4000 v rámci divize NAND, která ještě stále byla v procesu přechodu pod korejský Hynix) ke konci roku 2024.
Jak se daří jednotlivým divizím? Servery se zotavují, PC jdou dolů
Tržby jednotlivých divizí v čtvrtém kvartálu byly opět zdaleka nejsilnější v segmentu osobních počítačů, v kontrastu s tím, jak Intel před deseti lety spatřoval svou budnoucnost v tom, že bude „datacentric company“ a PC byznys bude menšinou jeho tržeb. Client Computing Group měla tržby 8,193 miliardy $ s provozním ziskem 2,209 miliardy $. Tyto tržby jsou ovšem o 7 % horší než ve čtvrtém kvartálu roku 2024, takže Intel ze svého postavení na trhu PC něco ztratil. Za celý rok 2025 byly tržby o 3 % nižší než v roce 2024.
Serverová divize DCAI utržila jen 4,737 miliardy $ s provozním ziskem 1,25 miliardy $. Zde je ale úspěchem, že se zřejmě trochu odpíchla od předešlého dna, meziročně stouply tržby o 9 %. A jsou vyšší i za celý rok 2025, ovšem už jen o 5 % proti roku 2024.
Tržby z podílů v Mobileye a výrobě FPGA Altera (a další „ostatní položky“) klesly v Q4 2025 na 574 milionů $ se ztrátou 8 milionů $. Je to zhoršení proti loňsku, kdy v Q4 2025 Intelu vynesly 1,113 miliardy $ tržeb a 154 milionů $ zisku. Za celý rok byly tyto „ostatní“ tržby 3,563 miliardy $ se ziskem 264 milionu $. Horší výsledek v Q4 2025 ukazuje, že do budoucna budou nižší, protože Intel se zbavil poloviny podílu v Altera.
Továrny Intelu, které firma pro účely účetnictví a analýzy hospodaření uvádí jako samostatnou divizi Intel Foundry, měly tržby 4,507 miliardy $, avšak provozní ztrátu 2,509 miliardy $ (cena provozu a výroby byla 7,016 miliard $). Drtivá většina tržeb (4,337 miliardy $) je za produkty Intelu a jde o peníze zahrnuté již v tržbách za produkty Intelu uvedené výše. Zbylých 170 milionů $ zřejmě jsou externí tržby, které jsou opravdu „navíc“.
Jsou továrny na cestě k záchraně?
Aby továrny Intelu byly životaschopné, potřebují takový objem výroby a tržby, aby převýšily ony provozní náklady. To je důvod, proč se Intel potřebuje etablovat jakou foundry výrobce pro externí klienty (ale také zvýšit míru použití vlastních technologií v procesorech, v čemž snad pomohou nové procesory Panther Lake a Wildcat Lake, uvedené letos).
Zda je to na dobré cestě, není jasné. Za celý rok měly továrny tržby 17,826 miliardy $ (17,683 miliardy je za produkty v rámci Intelu, tedy „duplicitní“ čísla z hlediska celkových tržeb firmy), náklady 28,144 miliardy $ a ztrátu 10,318 miliardy $. Pro srovnání, v roce 2024 byly tržby 17,317 miliardy $, náklady 30,608 miliardy $ a ztráta 13,291 miliardy $. Moc se tedy nedaří zvýšit tržby, ale náklady se zmenšily o 8 % a ztráta je o 22 % nižší. To je dobrý trend, ale stále není vidět ona druhá nutná polovina, tedy výrazný nárůst tržeb od externích klientů. Možná, že oněch 170 milionů $, které v čtvrtém kvartálu zůstaly po odečtení duplicitních čísel, může být začátek – doteď externí tržby obvykle bývaly zcela zanedbatelné.
Slabý výhled na Q1 2026, pád akcií o 15 %
Jak se bude Intelu dařit v novém roce a zda se vymaní z let poklesů či stagnace, ještě není jasné. Firma zatím neuvádí žádnou prognózu na rok 2026, pouze na Q1 2026. To nevypadá na nějaké odpíchnutí, firma prognózuje tržby 11,7–12,7 miliardy $. Pro srovnání, v Q1 2025 firma měla 12,667 miliardy $, takže pokud tentokrát nepřekoná horní hranici odhadu, bude to meziročně stagnace nebo zhoršení.
Hrubá marže (GAAP) se má také zhoršit na zhruba 32,3 % (proti 36,9 % v Q1 2025) a Intel očekává ztrátu ve výši okolo 21 centů na akcii, byť v non-GAAP účetnictví má vycházet, že firma bude zhruba rentabilní (nulový zisk či ztráta) s hrubou marží 34,5 %.
Možná kvůli tomuto slabšímu výhledu akcie po oznámení výsledků výrazně klesly, po začátku dnešního obchodování ztrácely 15 %. Je ovšem třeba pamatovat, že je to propad na cenu okolo 45 dolarů, což je výrazné zlepšení proti situaci loni, kdy se občas propadaly pod 20 dolarů.