Intel zdražuje procesory – ale paradoxně jenom ty starší. Prsty v tom má umělá inteligence

Jan Olšan
Dnes
Procesor Intel Core i7-13700K Autor: Ľubomír Samák
Procesor Intel Core i7-13700K
Asi byste nečekali, že Intel oficiálně zvedne ceny procesorů, které jsou v tuto chvíli dva nebo i tři roky staré. Přesně to ale teď firma potvrdila. Z finančních výsledků lze ovšem vyčíst, co se vlastně děje.

Minulý měsíc se objevily informace o tom, že Intel chystá zdražení svých starších procesorů Core 13. a 14. generace. Jenže ty už by měly ustupovat nové platformě procesorů Core Ultra 200 a zároveň čelí silné konkurenci AMD, takže to na první pohled nedávalo smysl. Zdá se ale, že tyto zprávy nekecaly, zdražení je reálné. Intel teď prozradil důvody, které k němu vedou a potvrdil, že ceny těchto starších CPU skutečně zvyšuje.


Core 13. a 14. generace zdražují

Tyto zprávy se nejdříve objevily v září ze zákulisních zdrojů, které hovořily o tom, že Intel hodlá zvýšit ceny procesorů Raptor Lake o zhruba 10 %, přestože jde o starší generaci procesorů, u které se obecně dá očekávat spíše postupné zlevňování. Navíc ceny novějších procesorů Core Ultra 200 „Arrow Lake“ poslední dobou spíš padaly, takže zdražení Raptor Lake by dávalo smysl snad jenom jako jakási zvláštní snaha odradit zákazníky od toho, aby preferovali starší generaci před novější – ne moc pravděpodobné vysvětlení.

Tento měsíc se ale zprávy objevily znovu s tím, že v některých asijských zemí skutečně ceny starších procesorů Intelu výrazně stouply (někde údajně o 10–20 %), což bylo zdůvodňováno poptávkou po těchto starších CPU, i když asi šlo spíše o snahu najít nějaké vysvětlení. I u nás zdá se ceny těchto procesorů za poslední čtyři či pět týdnů stoupaly, zatímco u konkurenčních CPU od AMD to vidět není.

Vyhlášení finančních výsledků za třetí kvartál tento týden teď konečně potvrdilo, že se zdražování skutečně děje a vychází přímo od Intelu. Ten navyšuje ceny těchto procesorů přímo svým odběratelům. Firma to spolu s finančními výsledky potvrdila a dodala i vysvětlení, s kterým konečně tento nečekaný jev začíná dávat smysl.

Jak je možné, že zdražují překonané procesory?

V komentáři k výsledkům CFO Intelu David Zisner sdělil, že firma během kvartálu (července až září) měla vyšší než očekávanou poptávku po produktech vyráběných 10nm a 7nm procesem – což jsou starší interní technologie firmy provozované v jejích vlastních továrnách, zatímco procesory Core Ultra generace 100 a 200 se převážně vyrábí v továrnách tchajwanského foundry výrobce TSMC. S 7nm a 10nm produkty kvůli tomuto nárůstu poptávky vznikla situace, kdy kapacita výroby nestačí – Intel potvrdil, že nestačí vyrábět.

Firma se snaží kapacitu zvýšit, ale aktuálně musí dorovnávat prodeje na úkor skladových zásob, které se tím vyčerpávají a očekává se, že během prvního kvartálu už dojdou, takže pak nedostatek procesorů vyráběných 7nm a 10nm technologií trh pocítí výrazněji. Zdražení procesorů Raptor Lake je reakcí na tento stav ve firmě. Zdražení je obvyklé, když má firma víc poptávky, než stíhá uspokojovat. Intel také uvádí, že se snaží cenami „směrovat“ poptávku na jiné produkty.

Výroba procesorů pro PC šla stranou kvůli čipům pro AI

V tomto případě ale hraje roli to, že Intel prioritizuje serverový trh. Ten je zřejmě také hlavním zdrojem oné zvýšené poptávky kvůli výstavbě infrastruktury pro AI datacentra, která zvedla poptávku nejen po nejnovějších generacích serverových CPU, ale i těch starších, jako jsou 7nm Xeony „Sapphire Rapids“ a „Emerald Rapids“ a okrajověji možná ještě 10nm Xeony „Ice Lake-SP“. Serverové produkty jsou lukrativnější a Intel má na tomto trhu větší problémy čelit AMD a případně konkurenci Arm procesorů, proto si nemůže dovolit nechat nějaké zakázky plavat.

Procesor Intel Xeon Scalable 5. generace (Emerald Rapids)

Procesory Intel Xeon Scalable 5. generace (Emerald Rapids)

Autor: Intel

Není to tedy tak, že by se najednou o tolik zvýšil zájem po procesorech Raptor Lake, že je Intel nestíhá vyrábět a zdražuje je, nebo to aspoň není to hlavní. Onen nečekaný nárůst poptávky je po serverových procesorech, které se vyrábějí na stejných linkách. Intel jim podle komentáře, který zástupci firmy k věci sdělili, teď přidělil větší procento výrobní kapacity na úkor procesorů Raptor Lake pro PC – nedostatek těch je proto sekundárním důsledkem poptávky na serverovém trhu a je dán snížením jejich výroby.

Pro nás je nakonec důsledek (zdražení) stejný, ale s tímto vysvětlením celá věc už dává smysl. Rostoucí poptávka po výpočetním hardwaru pro AI datacentra je totiž známou věcí, aktuálně kvůli ní zřejmě přichází zdražení pamětí i SSD a HDD.

Protože je důvod zdražování ve vyčerpané kapacitě 7nm/10nm továren, znamená to, že se alespoň prozatím vyhne procesorům Arrow Lake a Lunar Lake, čili aktuální generaci procesorů. Ta se tím může stát výhodnější oproti doprodávané starší generaci. Pokud ovšem bude boom (či bublina) AI trhu dál posilovat, mohou se nakonec vyčerpat i kapacity TSMC a tlak na zvyšování cen může nastat i v těchto procesorech. To by se už ale projevilo prakticky na celém trhu , zdražovaly by i konkurenční procesory AMD, grafiky Nvidie, Intelu i AMD a také procesory používané v mobilních telefonech.

Zdroje: techPowerUp, Intel (via Investing)

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware. Profil autora →

Tím se vysvětlují aktuálně prázdné sklady distributorů s CPU Intel, ale i AMD (AM5).
Kakadu

